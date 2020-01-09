Чому чоловіки і жінки не розуміють одне одного



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Чоловіки не завжди правильно оцінюють свої шанси з певною дівчиною. Науковці дослідили, як доходить до непорозумінь

Чи проявляє жінка інтерес? Чому деякі чоловіки не можуть розібратися з цим питанням, з’ясували вчені з Університету Айови та Індіанського університету в оглядовому дослідженні, опублікованому в «Current Directions of Psychological Science».

Команда на чолі з Терезою Трет (Teresa Treat) пояснили непорозуміння тим, що чоловіки зважають на сигнали, не релевантні у цій ситуації.

Зазвичай студенти правильно орієнтуються в міміці та мові жіночого тіла – що відкритішою та привітнішою вона є, то чіткіше сигналізує про свій інтерес партнерові. В експерименті зі 100 фотографіями жінок проявилося: деякі піддослідні звертають увагу ще й на те, наскільки вона приваблива, чи відверто одягнена і де перебуває – наприклад, на вечірці. І не лише чоловіки підпадають під вплив цих чинників, наголошують автори дослідження.

Якщо названі ознаки збігаються з невербальними сигналами, то імовірніше, що спостерігач зробить правильні висновки. «Помилки частіше трапляються тоді, коли сигнали суперечать один одному – наприклад, коли жінка демонструє негативну поведінку, але одягнена відверто і має привабливу зовнішність», – повідомила Трет із командою.

Аби зрозуміти, як доходить до хибних висновків, 2018 року Трет та її команда здійснили комп’ютерний експеримент. На екрані вони презентували чоловікам-піддослідним фото жінок, які своєю мімікою і позами відверто або приваблювали, або відштовхували.

Курсор мишки, що перебував посередині зображення, піддослідні мусили навести на правильну відповідь. Якщо невербальні сигнали та ознаки людини суперечили один одному, піддослідні не просто вели курсор до правильної відповіді, а робили незначні помахи в бік альтернативи.

«Те, що мишка смикається, доводить: на ранніх етапах процесу прийняття рішення людина розглядає й інші, хибні альтернативи», – пояснюють науковці. Це відбувається навіть тоді, коли спостерігач зауважує негативні сигнали і врешті доходить правильного висновку.

Ймовірні хибні судження можуть спричинити сексуальні домагання, зауважують науковці. Чоловікам, яких відвертий одяг сильніше відволікає від правильного висновку, не таким страшним здається зґвалтування. Це ж відбувається, коли вони загалом звертають увагу на ті ознаки жінки, що не свідчить про її особисту зацікавленість у їхній особі, кажуть Трет та її колеги. «Одяг, привабливість і контекст є суттєвими чинниками, що зумовлюють неправильну оцінку почуттів жінки в даний момент і можуть штовхнути чоловіків до неналежних вчинків».

Christiane Gelitz

Warum Männer Frauen zuweilen falsch verstehen

Spektrum.de 01.01.2020

Зреферувала С.К.

Джерело: Zbruc