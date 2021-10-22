Covid-19 в Україні б'є рекорди: як бути далі?

Чи стане вся Україна червоною зоною?

В Україні дедалі більше областей «червоніють» – хворих на COVID-19 постійно більшає. Щодня долаються нові рекорди захворюваності та смертності від коронавірусу. За інформацією міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України, станом на п'ятницю, 22 жовтня, виявлено понад 23,7 тис. нових випадків COVID-19, понад 5 тисяч осіб госпіталізували, 614 – померли від ускладнень. В МОЗ прогнозують пік поширення коронавірусу на середину листопада, тому й дедалі більше розмов про жорсткий локдаун. Що можна зробити, щоб запобігти найгіршому сценарію?

Експерти, медики та урядовці ще навесні очікували можливий новий сплеск захворювання на COVID-19 в осінній період і закликали громадян масово щепитися проти коронавірусу. Натомість нині, за даними МОЗ України, лише 8,4 мільйона українців отримали одну дозу вакцини проти COVID-19 та 6,7 мільйона – отримали дві дози. Це відповідно лише 25 та 19,9 відсотків дорослого населення країни. «Для того, щоб зменшити циркуляцію вірусу, потрібно, щоб 70 відсотків населення мали до нього імунітет. Це досягається шляхом вакцинації», – констатує керівник експертної групи з імунопрофілактики МОЗ України Сергій Литовка і додає, що необхідно, аби вакцинувалося принаймні 28 мільйонів українців.

В інтерв'ю DW він запевнив, що МОЗ зробило все, аби вакцинація стала доступною: імпорт вакцин, відкриття центрів вакцинації на підприємствах, у школах, торговельних центрах, мобільні бригади тощо. Проводилася і потужна інформаційна кампанія, підкреслює він.

Обов'язкова вакцинація набиратиме обертів

За словами Литовки, є лише два шляхи формування суспільного імунітету: добровільний або адміністративний, коли вводиться обов'язкова вакцинація. «За дослідженнями, в Україні лише 30 відсотків людей готові добровільно щепитися проти COVID-19 і то, багато зволікало з цим. Тому урядові доведеться застосовувати адміністративний тиск», – прогнозує Литовка.

Очікується, що список категорій людей, які обов'язково мають бути щепленими, аби продовжувати працювати, і який визначений наказом МОЗ, буде розширений найближчим часом. Обов'язкова вакцинація застосовуватиметься не тільки до вчителів та держслужбовців, а й до працівників критичної інфраструктури, соціальної сфери. В уряді розраховують, що свої результати дасть обмеження пересування між регіонами громадським транспортом невакцинованим людям, яке почало діяти з 21 жовтня, та обов'язкова самоізоляція тим, хто повертається з за-кордону і не має щеплення проти COVID-19. «Насправді це не обмеження, а навпаки преференції та послаблення для тих, хто має вакцинацію, вести звичний спосіб життя під час карантинних обмежень», – наголошує керівник експертної групи з імунопрофілактики МОЗ України.

Жорсткий локдаун не за горами?

Співзасновник Українського центру охорони здоров'я, заступник міністра охорони здоров'я України у 2016–2019 роках Павло Ковтонюк підтримує обов'язкову вакцинацію для окремих категорій громадян і професій. Водночас Ковтонюк критикує уряд за те, що вважає недостатньо жорсткими підходами. На його думку, обов'язкова вакцинація повинна застосовуватися не тільки до окремих професій, а й до сфер.

Наприклад, допуск відвідувачів до кафе і ресторанів має бути тільки за наявності сертифікату вакцинації, каже Ковтонюк і додає, що половинчасті рішення лише поглиблюють проблему. «Після онко- та серцевих захворювань, COVID-19 зараз на третьому місці за смертністю. Владі треба діяти жорстко, не загравати з бізнесом чи своїми виборцями, а вводити повний локдаун по всій країн. Тільки так тепер можна зупинити хвилю захворювання», – каже Ковтонюк. Натомість прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше заявляв, що уряд поки не планує запроваджувати повний локдаун по всій країні, однак кілька областей найближчим часом ще можуть потрапити у «червону» зону.

Антивакцинальні настрої ускладнюють кампанію

Ковтонюк вважає, що ще восени торік було втрачено слушний час для вакцинації: коли інші країни вже мали законтрактовані партії вакцин проти COVID-19, в Україні лише дискутували про це. Натомість саме тоді найбільше людей були готові щепитися, адже відучували реальну загрозу, каже Ковтонюк. Нині ж поширення міфів про вакцинацію та антивакцинальні настрої значно ускладнюють цю кампанію.

Виконавчий директор громадської спілки «Коаліція за вакцинацію» Тимофій Бадіков відзначає, що «зараз найвищі темпи вакцинації у регіонах, які перешли у «червону» зону, де люди на власні очі бачать катафалки з померлими від COVID-19. На жаль, тільки це зараз працює», – зазначає Бадіков.

Опитані DW експерти сходяться на тому, що зупинити нову ковід-хвилю в Україні можна поверненням до повсюдного тестування, відслідковуванням соціальних контактів хворих на COVID-19 та жорстким контролем за самоізоляцією цих хворих, а також за видачею результатів ПЛР-тестів і сертифікатів вакцинації, не допускаючи фальшування документів.

Джерело: Deutsche Welle