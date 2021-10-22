«Шанс залишитися живим після ШВЛ майже нульовий». Лікар розповів про ситуацію у ковідних лікарнях

Медик вчергове наголосив, що переважна більшість пацієнтів, що потребують інтенсивної терапії, – невакциновані

Шанс вийти з інфекційної реанімації живим для пацієнта, хворого на коронавірус, наразі становить 50%. Такими розрахунками на своїй Facebook-сторінці поділився лікар-рентгенолог, віцепрезидент медичної та наукової платформи Ingenius Михайло Сидоренко.

Медик зазначив, що шанс залишитися живим після інтубації та підключення до апарату штучної вентиляції легень майже нульовий.

За словами Михайла Сидоренка, наразі, при потраплянні людини до лікарні з коронавірусною хворобою, медичний персонал від самого початку ставиться до неї упереджено, оскільки вакцини вже давно є загальнодоступними, і захворілі, імовірніше за все, самі є винуватцями свого стану.

Щодо наявності вільних місць у реанімаційних відділеннях, медик повідомив, що наразі їх браку не відчувається, оскільки пацієнти в реанімаціях помирають щодня, звільняючи місця для наступників.

«Коли ви помрете, вас ще намагатимуться відкачати, зламають ребра, але шансу майже не буде. Вас запакують в чорний поліетиленовий мішок, покладуть на стару потаскану каталку та вивезуть в коридор. Далі ваш лікар вийде з відділення, де стоятимуть ваші близькі, він скаже, що ви, на жаль, померли. Буквально через секунду в коридорі стоятиме страшенний крик», – розповідає лікар.

«І мені вас не буде шкода, ви вже мертві, ви нічого не відчуваєте, а от вашим близьким буде важко», – підсумував Михайло Сидоренко, додавши, що наразі вакцинація є громадським обов’язком кожної людини.

Тим часом, старший науковий співробітник Інституту біохімії імені Палладіна НАН України Володимир Галицький зазначає, що станом на 22 жовтня ситуація із Covid-19 в Україні стрімко погіршується. За минулу добу в країні зареєстровано майже 23,8 тис. нових випадків коронавірусу, 614 хворих померло. «Обидва значення – найвищі за увесь час епідемії в Україні. Вчорашні максимуми, які на вчора були найвищими за увесь час, знову побито», – наголосив медик, додавши, що лікарні у багатьох регіонах країни заповнені вщент.

Нагадаємо, на думку вітчизняного аналітика, в Україні вже 100 тис. нових хворих на Covid-19 на день.

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