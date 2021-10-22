«Локдаун невакцинованих». Киянам доведеться зробити вибір

Столична влада закликає киян вакцинуватися

На сьогодні у столиці спостерігається значне зростання не лише випадків захворювання на Covid-19, а й госпіталізації. Саме тому локдаун, як і перехід столиці до червоного рівня епідбезпеки практично неминучий. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації, депутатка Київської міської ради Ганна Старостенко на телеканалі «Київ».

«Локдаун неминучий. І у кожного є вибір: або ізолюватися і не виходити з дому, оскільки ти не маєш «зеленого» Covid-сертифікату, або ж вакцинуватися і бути вільним у виборі діяльності та місць перебування та можливості працювати. По суті, це буде локдаун невакцинованих», – пояснила вона.

При цьому Старостенко нагадала, що на сьогодні Міністерством охорони здоров’я визначено перелік професій, для яких вакцинація від Covid-19 – обов’язкова: «Серед них – освітяни та працівники центральних і місцевих органів влади. Переконана, що в подальшому цей список буде розширено».

Депутатка також підкреслила, що у міста на сьогодні є максимум можливостей для вакцинації. «У нас є достатньо вакцин на вибір, відкрито величезну кількість вакцинальних центрів та пунктів щеплення. Зокрема – 117 у медичних закладах столиці, 53 мобільні бригади, понад 20 пунктів щеплення у торговельно-розважальних центрах, до вакцинальної кампанії долучаються також ЦНАПи. Єдине, що потрібно зробити – це прийти і вакцинуватися», – зазначила Старостенко.

Нагадаємо, від початку вакцинальної кампанії у столиці було щеплено понад 2 млн осіб, із них двома дозами – понад 1,25 млн осіб. Завантаженість лікарень, які госпіталізують хворих на коронавірус, на сьогодні становить 53,2%.

Як відомо, днями Київ потрапить до «червоної» зони карантину. Про це попередив мер столиці Віталій Кличко на засіданні Київради 21 жовтня. Наразі столиця перебуває у «помаранчевій» зоні.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, які обмеження будуть запроваджені у разі потрапляння столиці до «червоної» зони.

За минулу добу, 21 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 1323 осіб, померли 44 людини.