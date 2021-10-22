  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    «Локдаун невакцинованих». Киянам доведеться зробити вибір

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Києві&nbsp;відкрито величезну кількість вакцинальних центрів та пунктів щеплення - «Локдаун невакцинованих». Киянам доведеться зробити вибір
    У Києві відкрито величезну кількість вакцинальних центрів та пунктів щеплення
    Фото: КМДА

    Столична влада закликає киян вакцинуватися

    На сьогодні у столиці спостерігається значне зростання не лише випадків захворювання на Covid-19, а й госпіталізації. Саме тому локдаун, як і перехід столиці до червоного рівня епідбезпеки практично неминучий. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації, депутатка Київської міської ради Ганна Старостенко на телеканалі «Київ».

    «Локдаун неминучий. І у кожного є вибір: або ізолюватися і не виходити з дому, оскільки ти не маєш «зеленого» Covid-сертифікату, або ж вакцинуватися і бути вільним у виборі діяльності та місць перебування та можливості працювати. По суті, це буде локдаун невакцинованих», – пояснила вона.

    При цьому Старостенко нагадала, що на сьогодні Міністерством охорони здоров’я визначено перелік професій, для яких вакцинація від Covid-19 – обов’язкова: «Серед них – освітяни та працівники центральних і місцевих органів влади. Переконана, що в подальшому цей список буде розширено».

    Депутатка також підкреслила, що у міста на сьогодні є максимум можливостей для вакцинації. «У нас є достатньо вакцин на вибір, відкрито величезну кількість вакцинальних центрів та пунктів щеплення. Зокрема – 117 у медичних закладах столиці, 53 мобільні бригади, понад 20 пунктів щеплення у торговельно-розважальних центрах, до вакцинальної кампанії долучаються також ЦНАПи. Єдине, що потрібно зробити – це прийти і вакцинуватися», – зазначила Старостенко.

    Нагадаємо, від початку вакцинальної кампанії у столиці було щеплено понад 2 млн осіб, із них двома дозами – понад 1,25 млн осіб. Завантаженість лікарень, які госпіталізують хворих на коронавірус, на сьогодні становить 53,2%.

    Як відомо, днями Київ потрапить до «червоної» зони карантину. Про це попередив мер столиці Віталій Кличко на засіданні Київради 21 жовтня. Наразі столиця перебуває у «помаранчевій» зоні.

    Мер Києва Віталій Кличко повідомив, які обмеження будуть запроваджені у разі потрапляння столиці до «червоної» зони.

    За минулу добу, 21 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 1323 осіб, померли 44 людини.

    Читайте також:
    Теги: Київ карантин кияни вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Локдаун невакцинованих». Киянам доведеться зробити вибір