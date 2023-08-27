До чемпіонату світу з боротьби допущені п'ятеро росіян і білорусів, які підтримали війну

Борець Віталій Кабалоєв в Instagram лайкнув відразу (!!!!) 12 дописів на підтримку війни

UWW продовжує проводити проросійську політику. До чемпіонату світу з греко-римської боротьби нею було допущено відразу 5 росіян і білорусів, які підтримали війну проти України.

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Для написання цього матеріалу була використана інформація зі статті медійного проєкту «Watchers» Прихильники геноциду. Як російські борці підтримують війну проти України

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Віталій Кабалоєв (вагова категорія до 55 кг)

В Instagram лайкнув відразу (!!!!) 12 дописів на підтримку війни.

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Астемір Біжоєв (вагова категорія до 63 кг)

В Instagram вподобав 4 антиукраїнські дописи.

Олександр Леончик (вагова категорія до 67 кг)

Призер турніру з боротьби пам’яті ліквідованого в Україні воєнного злочинця генерала Кутузова.

Вручення нагород відбувалося на тлі великого портрета ліквідованого окупанта. Також він був зображений і на медалях, які вручалися призерам. Леончик фотографувався на фоні портрета вбивці, а на їхніх шиях в них висіли медалі з його зображенням.

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Ауес Гонібов (вагова категорія до 82 кг)

Гонібов також учасник та переможець турніру пам’яті воєнного злочинця генерала Кутузова.

Сергій Семенов (вагова категорія до 130 кг)

Семенов в Instgram лайкнув 4 дописи на підтримку війни.