Одеса прямує до нової хвилі коронавірусу: білоруський репер зібрав стадіон людей без масок

Така кількість людей на стадіоні – це рекорд для «Чорноморця»

На стадіон «Чорноморець» прийшло приблизно 45 тисяч людей

В Одесі 24 липня відбувся концерт репера з Білорусі Макса Коржа. На стадіон «Чорноморець» прийшло приблизно 45 тисяч людей, пише «Думська». Найвідданіші фанати пройшлися маршем по центру міста напередодні виступу.

Офіційно «Чорноморець» вміщує понад 34 тисячі осіб. Щоправда, на концертах його місткість збільшується. Адже люди не мають індивідуальних сидінь і переважна більшість стоїть не на трибунах, а на полі.

Натовпи людей почали сходитися ще перед початком заходу. Через це автомобілістам було важко проїхати на підступах до «Чорноморця».

Щодо загальної кількості фанатів, то спершу говорили про 30 тисяч. А вже ближче до ночі почала з'являтися цифра 40 тисяч. Офіційних даних наразі немає.

Потрапити на концерт було недешево. В останні дні перед заходом вартість квитків становила від 600 до 1349 гривень. Найдешевшими були місця на трибунах, найдорожчою – фан-зона біля сцени. У день виступу артиста ціни ще трохи зросли.

Така кількість людей на стадіоні – це рекорд для «Чорноморця». Колишній рекорд належав «Океану Ельзи»: тоді вдалося зібрати від 40 до 50 тисяч людей.

Концерт відбувся при тому, що в Україні досі тривають карантинні обмеження. Заповненість залів під час концертів має становити 2/3 від загальної кількості місць. Мовиться передусім про відкриті майданчики.