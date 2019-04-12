Дослідження засвідчують: цукор не робить ні щасливим, ні бадьорим



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Несподіваний результат: зі слів учених, дослідження засвідчило, що цукор не здійснює практично ніякого позитивного впливу на настрій

Всупереч поширеному припущенню, цукор не покращує настрою. Метааналіз, здійснений на підставі 31 дослідження, засвідчив: споживання солодкого не здійснює позитивного ефекту на настрій. Навпаки: споживання цукру радше негативно впливає на увагу та робить людину втомленою. Тож «потрібно підняти цукор», як люблять говорити, – міф, кажуть науковці.

Немає значення – фастфуд чи напій: те, що забагато цукру, – не корисно, обговорюють повсякчас. Надмірне споживання солодкого підвищує ризик не лише карієсу, а й надлишкової ваги, а також сприяє діабету та розвитку серцево-судинних захворювань. Попри те, чимало людей все ж грішить солодким. Шоколад, лимонад самі собою добре смакують, тож за лічені секунди покращують настій – принаймні так часто кажуть. Та чи справді цукор робить щасливим?

Наскільки сильно споживання вуглеводів, зокрема цукру, впливає на настрій, – серед науковців питання суперечливе. «Повідомляли як про позитивні, так і про негативні наслідки», – пояснили Константинос Мантанзіс (Konstantinos Mantantzis) з Берлінського університету імені Гумбольдта та його колеги.

Аби з’ясувати, що ховається за знаменитим «впав цукор», команда проаналізували значну кількість досліджень. Загалом йдеться про 31 опубліковану розвідку, в яких взяли участь 1 259 піддослідних. Усі вони аналізували те, як вживання цукру впливає на різноманітні аспекти настрою.

Несподіваний результат: зі слів учених, дослідження засвідчило, що цукор не здійснює практично ніякого позитивного впливу на настрій. Навіть той, хто опісля займався спортом або іншою діяльністю, що потребує багато енергії, не отримав користі від споживання солодкого. Впродовж години після споживання цукру піддослідні почувалися більш змученими та менш уважними, ніж ті учасники, що під час експерименту отримували плацебо.

«Ідея, що цукор може покращити настрій, настільки поширена, що люди в цілому світі п’ють цукровані напої та їдять солодкі закуски, щоб швидше покращити настрій, стати уважнішим або побороти втому, – каже Мантанзіс. – Однак наші результати засвідчують, що такі припущення позбавлені всяких підстав – якщо загалом, цукор часто призводить до того, що ми почуваємся гірше».

Для вченого та його команди стає очевидно: «підняти цукор» – це просто міф. «З огляду на все більше поширення надлишкової ваги та діабету потрібно посилено рекламувати та стимулювати здоровий спосіб життя, – констатує співавторка Сандра Зюнрам-Лі (Sandra Sünram-Lea) з Ланкастерського університету. – Ми сподіваємся, що наше дослідження взаємозв’язку приведе до того, що «піднімання рівня цукру» визнають міфом, натомість організовуватимуть публічні заходи для зниження масштабів споживання цукру», – констатувала Елізабет Майлор з Ворицького університету (Велика Британія).

Daniela Albat

Das Zuckerhoch ist ein Mythos

University of Warwick, 8/04/2019

Зреферувала С. К.

Джерело: Zbruc