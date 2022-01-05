«Індустрія» червоних ліній у Східній Європі

Для чого Путін вимагає від НАТО гарантій нерозширення?

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После неудачных виртуальных переговоров с американским президентом, когда не удалось договориться ни о чем, российский лидер решил поднять геополитическую цену и потребовал от НАТО письменных юридических гарантий безопасности России, пишет Voras.

17-го декабря министерство иностранных дел России опубликовало проект московского соглашения с Америкой и НАТО, в котором требовалось, чтобы Альянс «не расширялся» на восток, то есть не принимал никаких постсоветских республик, отказался от любой военной деятельности на территории Украины, как и в других странах Восточной Европы, Закавказья и Средней Азии, не дислоцировал в Европе ракет с ядерными боеголовками и не проводил крупные военные учения у границы с Россией.

После публикации новый министр иностранных дел России Сергей Рябков прямо погрозил Западу военно-техническим ответом, если они не примут это предложение.

Его шеф Сергей Лавров на пресс-конференции в Сочи после встречи с министрами иностранных дел Абхазии и Южной Осетии, оторванных от Грузии в 2008-ом году, на вопрос, обсуждались ли на встрече ответные шаги в случае принятия Грузии в НАТО, ответил, что расширение Альянса Москва будет рассматривать как пересечение «красных линий».

Президент Владимир Путин в тот же день в коллегии Министерства обороны заявил, что, хотя американским гарантиям нельзя верить, Москва потребует большего, чем просто вербальных заверений, и что, если инфраструктура НАТО все же будет двигаться дальше на восток и появится на Украине, Россия будет готова к военно-техническому ответу.

Дислоцирование российского ядерного оружия в Беларуси рассматривается как одна из опций.

Советник Кремля, глава правления Совета по иностранным делам России Федор Лукьянов в своем аккаунте в социальной сети 24-го ноября написал, что Россия нападет на Украину в случае расширения Альянса в эту страну, аргументировав это тем, что Москве придется провести новые «красные линии».

Словом, когда / так как непубличные переговоры, которые велись с июля, зашли в тупик, Москва решила раскрыть свои карты и вспомнила о геополитических «красных линиях».

НАТО, со своей стороны, подтвердило свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и что агрессия против Украины будет дорогостоящей для Москвы и будет иметь огромные, не только геополитические (и экономические) последствия.

Агентство новостей «Reuters» 4-го декабря процитировало реакцию президента США Джо Байдена на заявление В.Путина о том, что расширение НАТО на Украину может стать «красной линией» для Москвы, что давно знает о действиях России, поэтому никаких «линий» не примет.

Интересно высказался кремлевский пропагандист Сергей Марков, заявив о реальной поддержке В. Путина в своей стране и за ее пределами. Хотя для некоторых российский президент как кость в горле, ему никто ничего не может сделать и не сможет, Западу надлежит вернуться в реальность, где В.Путин словно герой волшебной сказки, в расцвете физических и интеллектуальных сил (надо понимать живучий – прим. авт.). Ультиматум просто означает, что российский лидер устал терпеть дерзость Запада. Примерно так: держите себя в руках.

По-своему логическое обобщение, когда В. Путин почти в каждом публичном выступлении напоминает соотечественникам о «России, осажденной крепости, что «враг находится за воротами, но нас не победит, потому что мы диспонируем лучшим оружием».

Например, в своем годовом отчете Национальному собранию 1-го марта 2018-го года президент почти половину (45 минут) времени посвятил новому, по его словам, непреодолимому оружию – подводным дронам, ракетному комплексу, со скоростью метеорита преследующему цель, межконтинентальной баллистической крылатой ракете, способной поразить любую мишень в мире.

С тех пор В. Путин как минимум дважды публично повторил тезис о непреодолимости новейших вооружений России.

Еще один тезис президента России: «Мы (русские? – прим. авт.) как мученики попадем в рай, а они (не русские? – прим. авт.) просто сдохнут». Об этом он заявил, когда говорил об угрозе ядерного конфликта, в октябре 2018-го года на заседании поддерживаемого Кремлем дискуссионного клуба «Валдай».

В случае геополитического pato, прямо говоря – тупика, проблема геополитических «красных линий» актуализируется как очень ненадежное тактическое решение, российский президент не первый и не единственный, кто это делает.

Между примерно 3 440 000 (результат 21-го декабря) ссылками, связанными со словосочетанием «красные линии», находящимися на верхних позициях в поисковой системе Google, почти исключительно говорится о планировании территорий или определении границ в различных сферах жизни – социальных отношениях, бизнесе, этике и т. д. О геополитике «пока» ни слова.

Английский термин «Red Line» в тот же день заработал 4 330 000 000 ссылок, но, по крайней мере, в первой сотне ссылок геополитическая составляющая среди них тоже не доминировала.

Но можно вспомнить президента Франции Эммануэля Макрона, который 23-го сентября, когда говорил в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН), использование боевого яда «Новичок» для отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального назвал переходом за «краснуюй линию».

Теперь уже можно сказать, что в литовской коллекции ссылок «красной линии» в Google примерно после первых пятидесяти ссылок геополитическая составляющая начинает расти («Брексит», атомная электростанция в Островце, версия оккупации стран Балтии в 1940-ые, рекламируемая российским президентом, ядерная программа Северной Кореи).

В первой десятке ссылок в литовском Google будем опираться и на угрожающее заявление белорусского диктатора Александра Лукашенко о том, что участники протестов (по словам диктатора, протестующие, шатающиеся по улицам) в Беларуси перешли «красную линию». Якобы «масса» стала радикальной, и террористическую войну против Беларуси необходимо предотвратить.

Кстати, авторами войны в интерпретации белорусского авторитара, являются прежде всего Польша и Литва.

Похоже, господин Э. Макрон и авторы его речей, знают, что концепция «красных линий» уместна, потому что она актуальна. Проблематика «линий» геополитики в XXI веке обильная, нет недостатка в разнообразии, с дипломатией «красных линий» не все просто.

С другой стороны, кто сказал, что мы живем в гармоничном мире, в котором отношения между людьми и государствами балансируются только законами гармонии?

Понятие «красных линий» в политике происходит от так называемого договора «красных линий» о нефтяных компаниях в существовавшей последние дни Османской империи в июле 1928-го года между британским Ираном, Францией и двумя нефтяными компаниями США.

При ведении переговоров о компаниях границы империи уже были неясны, и когда по этой причине переговоры «подвисли» и возникла угроза неподписания, проблему решил британский бизнесмен Калуст Гульбенкян, который взял красный карандаш и самовольно их перечертил. Это означало, что те, кто перешли линии, не могли быть уверены в том, что называется «гарантированной безопасностью».

С тех пор «пересечение красной линии» во всем мире означало пересечение границы, за которой можно ожидать необратимых последствий. Эти линии были субтильно опасными, так как их пересечение, по крайней мере теоретически, грозило неизбежным и суровым возмездием, поэтому их обычно определяли на самом высоком уровне.

XXI век, как по крайней мере пока что век геополитики, предполагает, что тема «красных линий» должна обсуждаться как геополитически болезненный вопрос, особенно при растущем числе прецедентов, когда игнорирование «линий» кончается ничем, правило, прежде бывшее угрожающим, не работает.

Примером может служить применение химического оружия против мирного населения сирийским диктатором Башаром Асадом. Когда 21-го августа 2013-го года нервно паралитический газ недалеко от Дамаска убил более тысячи мирных жителей, американский президент Барак Обама не решился нанести даже ограниченный военный удар по целям в Сирии, хотя перед этим предупредил Дамаск не переходить «красную линию» и не использовать химическое оружие против своих граждан.

Планета все еще «выхлебывает» последствия прошлой нерешительности. 8-го февраля 2018-го года Министерство обороны США информировало о своей поддержке предложения ООН об объявлении месячного прекращения огня, чтобы в районы, осажденные сирийской правительственной армией, поддерживаемой Москвой, можно было доставить гуманитарную помощь. Никто не собирался соблюдать соглашение о прекращении огня, бойня продолжалась.

А ведь вполне вероятно, что если бы Б. Обама не колебался и выполнил бы угрозу по поводу «красной линии», ситуация была бы, по крайней мере, немного иной.

Мы привыкли к сообщениям об опасных маневрах российских военных самолетов возле самолетов НАТО или военных кораблей НАТО над Балтийским и Черным морями. Ведь тоже «красные линии», если бы какой-то пилот не справился с управлением, нервами и произошло бы столкновение.

В 2018-ом году в разгар споров во время переговоров об урегулировании конфликта на востоке Украины так называемой Трехсторонней контактной группы в Минске после провокационного вопроса поддерживаемых Москвой представителей сепаратистов Ирине Геращенко, тогдашнему представителю Украины, первому заместителю председателя тогдашней Рады Украины, не опасается ли она за безопасность своих троих детей, политик обратила внимание других участников (в том числе кураторов сепаратистов из России), что это все-таки дипломатические переговоры, а не собрание бандитов и о пересечении «красной линии» заявлением сообщила минской полиции.

Следует также напомнить, что переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске по спровоцированному Россией военному конфликту на востоке Украины никак не продвинулись с 2018-го года до сих пор, как и без ответа осталась бандитская дерзость поддерживаемых Москвой сепаратистов.

А с последними (самыми горячими?) «красными линиями» придется пожить. Может быть, российский президент от отчаяния пытается навязать Западу своеобразную версию «конца истории» Фрэнсиса Фукуямы, надеясь закрепить формальным документом сохранение нынешнего московского режима?

Можно рассматривать это как проявление геополитической наивности.

Однако последняя новость тоже связана с «красными линиями». 21-го декабря Госдепартамент США объявил, что рекомендует гражданам США воздержаться от поездок в некоторые районы Украины и из-за пандемии Covid-19, а также и из-за возможной агрессии со стороны России.

Может так быть, что с последними «красными линиями» мы вступаем в особенно хрупкое, опасное время.

Автор: Арунас Спраунюс

Джерело: Voras