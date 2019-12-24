Ізоляція замість кастрації: як в Україні діятиме реєстр педофілів



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В Україні посилюють відповідальність за злочини проти неповнолітніх на сексуальному підґрунті - планується створення реєстру педофілів

В Україні зростає кількість злочинів проти неповнолітніх на сексуальному підґрунті. За даними уповноваженого президента України з прав дитини Миколи Кулеби, кожна п’ята дитина в Україні потерпає від сексуального насильства. Поліція ж звітує про те, що щорічно в Україні розслідується близько 400 кримінальних проваджень, у яких діти потерпали від сексуального насильства. Чимало таких випадків фіксують і у «сірій зоні» конфлікту на Донбасі.

У четвер, 19 грудня, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який посилює відповідальність за педофілію та передбачає створення реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи малолітніх. Документ підтримали 325 депутатів.

З другої спроби

Ця проблема вже давно обговорюється у суспільстві, однак і запропоновані рішення викликали неоднозначну реакцію: ще у травні на сайті парламенту з'явилась петиція про захист дітей від сексуального насильства, яка менш ніж за місяць набрала понад 28 тисяч підписів з необхідних 25 тисяч.

Автори звернення пропонували здійснювати добровільну хімічну кастрацію тим, хто вчинив особливо тяжкий статевий злочин щодо дитини. Тоді ж депутати минулого скликання проголосували за законопроєкт, який пропонував примусово карати за педофілію кастрацією. Експерти називали цю ініціативу популістською. Володимир Зеленський, ставши президентом, заветував цей законопроєкт. Натомість нині депутати вже 9-го скликання ухвали новий документ, над яким кілька років працювали правозахисники, експерти і правоохоронці. У ньому не йдеться про кастрацію педофілів, втім особа, яка вчинила сексуальний злочин проти неповнолітніх тепер може бути засуджена довічно.

Довічна ізоляція замість кастрації

Закон посилює відповідальність за злочин, передбачений статтями 152 (зґвалтування), 153 (сексуальне насильство) Кримінального кодексу України, проти особи віком до 14 років, незалежно від того, чи давала вона згоду на сексуальні стосунки чи ні (вік згоди в Україні - 16 років - Ред.). Зґвалтування каратиметься 10-15 роками в’язниці. Якщо злочин вчинений повторно, особу засуджують до довічного позбавлення волі. «Якщо людина один раз застосувала сексуальне насильство до дитини, то найкращий спосіб протидіяти подальшому насильству - ізолювати ґвалтівника», - каже авторка петиції щодо протидії педофілії, кримінологиня Ганна Маляр.

За словами Маляр, яка працювала у робочій групі з підготовки законопроєкту, запропоновану хімічну кастрацію педофілів депутати не підтримали через те, що вона могла б бути застосована до невеликої кількості людей. «Пропонувалося добровільно каструвати хворих на педофілію саме з таким підтвердженим медичним діагнозом. А їх в Україні серед усіх ґвалтівників лише один відсоток. До здорових же кастрація не може застосовуватися. Але парламентарії не підтримали кастрацію взагалі», - каже Маляр.

Експерт з кримінального права київського Центру політико-правових реформ Микола Хавронюк не виключає, що такий підхід матиме протилежний ефект. Він припускає, що збільшення строку ув'язнення за статеві злочини проти дітей може спровокувати хвилю вбивств малолітніх. Хавронюк вважає, що коли злочинець знатиме, що після зґвалтування він сидітиме довічно, то радше вб’є свою жертву, аби приховати зґвалтування і не відбувати тривале покарання.

Як працюватиме реєстр педофілів?

Парламентарії ж вважають, що реєстр педофілів має убезпечити від зростання кількості дитячих зґвалтувань. Реєстр вестиме міністерство юстиції України. Це електронна база даних, яка міститиме інформацію про осіб, які вчинили злочини проти статевої свободи та недоторканості дітей. До реєстру будуть вносити повне ім'я засудженого, дату його народження, місце проживання та скоєні ним злочини. Це відбуватиметься лише після обвинувального вироку суду, який набрав сили.

Реєстр буде частково відкритим. Доступ до цих даних, як обіцяють, матимуть лише керівники прокуратур та органів досудового розслідування, прокурори, слідчі та працівники Державного бюро розслідувань. Право на отримання інформації та запиту про те, чи перебуває людина у реєстрі, буде також у керівників дитсадків і шкіл, лікарень, керівників дитячих таборів, санаторіїв, спортивних шкіл, різноманітних гуртків, тощо. Проте, на цьому етапі незрозуміло те, як саме здійснюватиметься захист даних реєстру.

Крім того, кожен громадянин зможе отримати інформацію про себе. «Перевірити, наприклад, няню чи репетитора своєї дитини. Але згоду на таку перевірку виключно має дати сама людина, яку перевірятимуть в реєстрі», - уточнює Ганна Маляр.

Член парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов вважає, що протидія поширенню педофілії необхідна в Україні, але припускає, щодо окремих положень законопроєкту ще виникатимуть запитання. Документ ще має підписати президент.

Джерело: Deutsche Welle