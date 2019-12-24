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    На Троєщині чоловік з порізаними руками випав з балкона висотки (фото)

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    Тіло лежало біля під'їзду будинку - На Троєщині чоловік з порізаними руками випав з балкона висотки (фото)
    Тіло лежало біля під'їзду будинку
    Фото: Інформатор

    Смерть наступила в результаті падіння з висоти

    У вівторок, 24 грудня, на світанку на вулиці Миколи Лаврухіна, 7 в Києві мешканці будинку виявили труп чоловіка. Тіло лежало на ганку 12-поверхового житлового будинку.

    Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 4:20. Про це повідомляє Інформатор.

    Як з'ясували правоохоронці, дівчина-заявник вийшла покурити на балкон і побачила, що під парадним лежить чоловік без ознак життя. Коли приїхали медики, то вони були безсилі.

    Попередньо, смерть наступила в результаті падіння з висоти, а саме з загального балкона. З'ясувати, з якого саме поверху, поки що не вдалося.

    У загиблого ніяких документів не знайшли. На вигляд йому близько 70 років. У чоловіка була перебинтована рука від кисті до ліктя через порізи.

    Ніхто з місцевих жителів не впізнав загиблого. Його особа не встановлена.

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    На Троєщині чоловік з порізаними руками випав з балкона висотки (фото)
    На Троєщині чоловік з порізаними руками випав з балкона висотки (фото)
    На Троєщині чоловік з порізаними руками випав з балкона висотки (фото)
    На Троєщині чоловік з порізаними руками випав з балкона висотки (фото)
    На Троєщині чоловік з порізаними руками випав з балкона висотки (фото)
    Фото: Інформатор

    На місці працювали патрульні, медики та слідчо-оперативна група. Деталі події встановлюються.

    Нагадаємо, 21 грудня в Деснянському районі Києва чоловік випав з вікна на сходовій клітці між 8 і 9 поверхами житлового будинку разом зі склом. Від отриманих травм він помер на місці.

    Національна поліція України Київ смерть розслідування самогубство чоловік
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