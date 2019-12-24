На Троєщині чоловік з порізаними руками випав з балкона висотки (фото)



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Тіло лежало біля під'їзду будинку Фото: Інформатор

Смерть наступила в результаті падіння з висоти

У вівторок, 24 грудня, на світанку на вулиці Миколи Лаврухіна, 7 в Києві мешканці будинку виявили труп чоловіка. Тіло лежало на ганку 12-поверхового житлового будинку.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 4:20. Про це повідомляє Інформатор.

Як з'ясували правоохоронці, дівчина-заявник вийшла покурити на балкон і побачила, що під парадним лежить чоловік без ознак життя. Коли приїхали медики, то вони були безсилі.

Попередньо, смерть наступила в результаті падіння з висоти, а саме з загального балкона. З'ясувати, з якого саме поверху, поки що не вдалося.

У загиблого ніяких документів не знайшли. На вигляд йому близько 70 років. У чоловіка була перебинтована рука від кисті до ліктя через порізи.

Ніхто з місцевих жителів не впізнав загиблого. Його особа не встановлена.

На місці працювали патрульні, медики та слідчо-оперативна група. Деталі події встановлюються.

Нагадаємо, 21 грудня в Деснянському районі Києва чоловік випав з вікна на сходовій клітці між 8 і 9 поверхами житлового будинку разом зі склом. Від отриманих травм він помер на місці.