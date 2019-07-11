«Колаборативна телеприсутність» скасує відстань



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Хоча «колаборативна телеприсутність» лише з’являється на горизонті, вже сьогодні наявні майже всі компоненти для того, щоб вона змінила людський досвід за три-п’ять років

Уявіть собі людей, які перебувають в різних країнах, але взаємодіють так легко, ніби вони разом в одній кімнаті — аж до можливості відчувати дотик одне одного. Технології, які дозволяють таку «колаборативну телеприсутність», можуть зробити перебування у фізичному просторі узагалі неважливим і, як наслідок, радикально змінити те, як ми працюємо чи проводимо час разом.

Так само, як застосунки для відеодзвінків, такі як Skype чи FaceTime, зробили доступними для користувачів технології, які раніше використовували тільки в бізнесі, а масивні багатокористувацькі онлайн-ігри змінили взаємодію в інтернеті, «колаборативна телеприсутність» може трансформувати те, як ми співпрацюємо у віртуальному просторі і за його межами. Лікарі, наприклад, зможуть оглядати пацієнтів на відстані, неначе перебувають з ними в одній кімнаті. А друзі та родичі збиратимуться у вітальні біля каміна або прогулюватимуться разом по незнайомому місту, хоча їх при цьому розділятимуть сотні миль.

Це може здаватися фантастикою, але завдяки прогресу одразу у кількох сферах такі можливості стають досяжними. Технології доповненої (AR) та віртуальної (AR) реальності вже зараз достатньо розвинені та доступні для широкого вжитку. Телекомунікаційні компанії розгортають мережі 5G-зв’язку досить швидко, щоб без затримок передавати дані від численних сенсорів. Інноватори розробляють та удосконалюють технології, які дозволяють користувачам взаємодіяти з далекими середовищами, наприклад, створюють тактильні сенсори, завдяки яким люди зможуть фізично відчувати те, до чого торкаються їхні роботизовані аватари.

Метою «колаборативної телеприсутності» стане майже повне занурення у віртуальне середовище. Це, своєю чергою, потребуватиме блискавичної передачі даних з мінімальною затримкою, яка набагато менша за ту, що допустима для відеодзвінків. Така швидкість може бути викликом навіть для 5G-мережі, утім відчуття часових прогалин можуть допомогти усунути алгоритми штучного інтелекту.

Хоча «колаборативна телеприсутність» лише з’являється на горизонті, вже сьогодні наявні майже всі компоненти для того, щоб вона змінила людський досвід за три-п’ять років. Microsoft та інші компанії вже інвестують в технології, які обіцяють багатомільярдні прибутки уже до 2025 року. Фундація XPRIZE ініціювала премію у розмірі 10 млн доларів, яку отримають розробники технології, що найбільше «трансформує відчуття, дії на присутність на відстанях та зробить світ ще більше взаємопов’язаним» (спонсор нагороди — компанія Nippon Airways). Коли усі пазли з’єднаються докупи, слід очікувати не менших змін на робочому місці і в щоденному житті, ніж ті, які настали під впливом смартфонів.

Collaborative Telepresence Could Render Distance (Relatively) Meaningless

Scientific American, 1.07.2019

Зреферував Є. Л.

Джерело: Zbruc