У Вінницькому тролейбусному депо скоротили споживання електроенергії вдвічі



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Енергоефективні технології для підприємства, яке споживає чимало електроенергії

У Вінницькому тролейбусному депо встановили геліонагрівач на шість секцій. Це дасть значно економити витрати підприємства – скоротиться споживання електроенергії для внутрішніх потреб вдвічі.

Про це у повідомив міський голова Сергій Моргунов.

«Це геліосистеми, які встановили у тролейбусному депо Вінницької транспортної компанії. Обладнання перетворює сонячну енергію в теплову. А це значна економія витрат - підприємство очікує, що зможе скоротити споживання електроенергії для внутрішніх потреб удвічі. Адже ефективність сонячних колекторів перевірили ще два роки тому, після того як почали використовувати їх для підігріву води на території автобусного парку. Такий геліонагрівач на шість секцій працює тепер і в трамвайному депо.

Енергоефективні технології для підприємства, яке споживає чимало електроенергії, - принципове питання. Тому транспорт оснащують електронними системами управління двигунами, які економлять до 40% електроенергії, а також застосовують альтернативні джерела енергії для побутових та виробничих потреб», – йдеться в дописі.

Джерело: vinnitsa.info