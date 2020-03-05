Коронавірус у Німеччині: як німці реагують на епідемію



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Через коронаврус німців закликають частіше мити руки та обробляти їх дезінфекційними розчинами

За оцінками німецьких експертів, коронавірусом SARS-CoV-2 можуть заразитися 60-70 відсотків мешканців ФРН. Але більшість інфікованих цього, найвірогідніше, навіть не помітить: хвороба легка, як застуда

У Німеччині поширюється захворювання, яке викликає новий коронавірус і яке медики назвали COVID-19. Кількість зареєстрованих випадків зростає з кожним днем. У суботу в кінці дня їх було 66, в неділю - 129. У понеділок, 2 березня, о восьмій ранку їх було вже 150. Такі цифри під час пресконференції у понеділок називав директор Інституту імені Роберта Коха - головної установи Німеччини, що займається вивченням інфекційних хвороб - професор Лотар Вілер (Lothar Wieler). А вже станом на сьогодні у інституті зазначили, що у ФРН зафіксовано 188 інфікованих новим коронавірусом.

Але це лише випадки, підтверджені завдяки лабораторним аналізам. Реальне число, ймовірно, є значно вищим. Директор Інституту вірусології при берлінській університетській клініці Charite професор Крістіан Дростен (Christian Drosten) вважає вірогідним, що в кінцевому підсумку COVID-19 перехворіють від 60 до 70 відсотків мешканців Німеччини, тобто, від 50 до 58 мільйонів осіб.

Заразився коронавірусом - сиди вдома

Оцінити реальний масштаб поширення коронавірусу в Німеччині вкрай важко, бо, як пояснив міністр охорони здоров'я Єнс Шпан (Jens Spahn), приблизно в 80 відсотках випадків хвороба протікає легко або навіть зовсім без симптомів. Тому і сам носій цього вірусу часом не підозрює, що він інфікований і являє собою ризик для оточення.

На пресконференції в Берліні Шпан, Вілер, Дростен та інші експерти німецької системи охорони здоров'я розповіли про те, що до цього часу вже відомо про коронавірус SARS-CoV-2, його поширення та про заходи, що можуть його обмежити.

Люди, які приїхали з районів епідемії або мали контакти з інфікованими, повинні, наприклад, знати, що при появі перших симптомів хвороби - температури, кашлю, ломоти в суглобах - до лікаря йти не треба, аби не заразити інших пацієнтів, сказав Шпан. За його словами, варто поінформувати сімейного лікаря по телефону й чекати допомоги вдома.

Рівень смертності від коронавірусу

Що стосується перебігу самої хвороби, то, заявив Вілер, «поки що відомо лише, що в деяких випадках вона протікає важко і люди можуть від неї вмирати». У соціальних мережах і засобах масової інформації курсують найрізноманітніші показники смертності від COVID-19. Це спонукало професора Дростена з Charite внести деяку ясність. Справа в тому, пояснив він, що високий відсоток летальних випадків (в пресі називають 1-2 відсотки. - Ред.) вираховують із числа зареєстрованих хворих пацієнтів з позитивним лабораторним аналізом на коронавірус SARS-CoV-2.

Якщо ж виходити з того, що загальне число тих, хто вже заразився, але при цьому легко переніс це захворювання, в кілька разів більше, то і відсоток смертності виявиться значно нижчим. Дростен називає діапазон в 0,3-0,7 відсотка.

У більшості ж випадків, за оцінкою вірусолога, COVID-19, «швидше, легка хвороба типу застуди, респіраторне захворювання, що вражає нижні дихальні шляхи». Лотар Вілер в зв'язку з цим розповів про інфікованого пацієнта, який перебуває на суворому карантині в Мюнхені, - він відчуває себе абсолютно нормально і не має жодних симптомів захворювання, хоча й може заразити оточення. Так що небезпечна не сама хвороба, а її стрімке поширення та пов'язані з цим негативні наслідки для системи охорони здоров'я.

«Для суспільства є велика різниця, чи відбувається масове зараження одночасно чи епідемія поширюється впродовж тривалого часу», - вказав Дростен. Тому всі заходи німецького уряду спрямовані не на профілактику коронавірусу (адже він вже в країні), а, в першу чергу, на уповільнення його поширення.

Вимірювати температуру в авіапасажирів немає сенсу

З цієї причини обмежувати в'їзд в країну або запроваджувати медичний контроль на пунктах перетину кордону влада Німеччини не збираються. Відповідаючи на запитання кореспондента DW, Єнс Шпан заявив, що не вважає такі заходи адекватними з огляду на сьогоднішній стан справ.

«У кожній ситуації слід зважувати, які наслідки матиме той чи інший захід для забезпечення людей всім необхідним, з одного боку, і для обмеження поширення вірусу, з іншого, - підкреслив міністр, - і я радий, що міністри охорони здоров'я країн ЄС дійшли висновку, що закриття кордонів й обмеження свободи пересування в Європі не є адекватними заходами».

Безглуздим, наприклад, він вважає міряти температуру а авіапасажирів, які прибувають до Німеччини. «При тому перебігу хвороби і тих симптомах, які ми при цьому спостерігаємо, вимірювання температури тіла нічого не дасть, а ось медичні ресурси, які нам потрібні для інших цілей, нам довелося б задіяти дуже великі», - сказав міністр. Водночас Шпан додав, що все, що він говорить, має силу в даний конкретний момент, а «через два дні ситуація може змінитися й нам доведеться реагувати інакше».

Підвищений попит на макарони і туалетний папір

Єнс Шпан і провідні німецькі вірусологи вже не перший раз виступали з докладними роз'ясненнями ситуації щодо коронавірусу, явно намагаючись таким чином розвіяти тривогу, що наростає в суспільстві, і припинити паніку.

Однак з кінця минулого тижня, коли стало ясно, що епідемії COVID-19 у ФРН не уникнути, німці стали запасатися всім необхідним. В аптеках розкупили респіраторні маски та дезінфікуючі гелі, а в деяких магазинах періодично стали порожніти полиці, на яких до цього громадилися консерви, макарони, крупи і рулони туалетного паперу. Про загрозу дефіциту цих товарів у Німеччині, однак, говорити не доводиться. У соціальних мережах публікують безліч фотографій порожніх полиць, які насправді знову заповнюються вже на наступний день.

Ажіотажний попит має свою внутрішню динаміку - побачивши порожні полиці, люди відправляються на пошуки відповідних товарів, навіть якщо у них вони вже є. Федеральне відомство із захисту населення в разі катастроф рекомендує робити запаси не більше, ніж на 10 днів, і закуповувати тільки ті продукти харчування, які сім'я споживає і в звичайний час.

Джерело: Deutsche Welle