Коронавірус у Києві: Кличко надав свіжу статистику (мапа)

Минулої доби хворих на коронавірус жінок виявлено більше, ніж чоловіків

Одужали від коронавірусу за минулу добу 337 мешканців Києва

У Києві не зменшується кількість госпіталізованих хворих на коронавірус. Минулої доби до лікарень столиці потрапили 74 пацієнти. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«Коронавірус у Києві минулої доби виявили в 747 людей. Померли 22 хворих. Всього коронавірус забрав життя 894 киян. На сьогодні в столиці вже 45667 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», — повідомив мер.

Захворіли:

417 жінок віком від 19 до 83 років,

292 чоловіки віком від 21 до 89 рокiв,

22 дівчинки від одного до 17 років,

16 хлопчиків від восьми місяців до 16 років.

Захворів, зокрема, 41 медик.

Одужали за минулу добу 337 людей. Усього коронавірус подолали 17004 мешканці Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 145, в Дніпровському — 103, в Подільському районі — 82 випадки.

Статистичні дані щодо захворюваності на коронавірус у столиці

«Вірус агресивний і розповсюджується стрімко. Будьте обережними і дотримуйтесь елементарних правил безпеки! Бережіть себе!» — наголосив Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 479197

Хворіють 255784

Одужали 214657

Померли 8756

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Як повдіомлялося, за минулу добу, 9 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 747 людей. Це на 1 особу менше, ніж за попередню добу (за добу 8 листопада було 748 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 45667 випадків захворювання на Covid-19.