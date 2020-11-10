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    Коронавірус у Києві: Кличко надав свіжу статистику (мапа)

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    Минулої доби хворих на коронавірус жінок виявлено більше, ніж чоловіків - Коронавірус у Києві: Кличко надав свіжу статистику (мапа)
    Минулої доби хворих на коронавірус жінок виявлено більше, ніж чоловіків

    Одужали від коронавірусу за минулу добу 337 мешканців Києва

    У Києві не зменшується кількість госпіталізованих хворих на коронавірус. Минулої доби до лікарень столиці потрапили 74 пацієнти. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

    «Коронавірус у Києві минулої доби виявили в 747 людей. Померли 22 хворих. Всього коронавірус забрав життя 894 киян. На сьогодні в столиці вже 45667 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», — повідомив мер.

    Захворіли: 

    • 417 жінок віком від 19 до 83 років,
    • 292 чоловіки віком від 21 до 89 рокiв,
    • 22 дівчинки від одного до 17 років,
    • 16 хлопчиків від восьми місяців до 16 років.

    Захворів, зокрема, 41 медик.

    Одужали за минулу добу 337 людей. Усього коронавірус подолали 17004 мешканці Києва.

    Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 145, в Дніпровському — 103, в Подільському районі — 82 випадки.

    Статистичні дані щодо захворюваності на коронавірус у столиці
    Статистичні дані щодо захворюваності на коронавірус у столиці

    «Вірус агресивний і розповсюджується стрімко. Будьте обережними і дотримуйтесь елементарних правил безпеки! Бережіть себе!» — наголосив Кличко. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      479197
    • Хворіють
      255784
    • Одужали
      214657
    • Померли
      8756

    Як повдіомлялося, за минулу добу, 9 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 747 людей. Це на 1 особу менше, ніж за попередню добу (за добу 8 листопада було 748 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 45667 випадків захворювання на Covid-19.

     

    Віталій Кличко Київ епідемія кияни коронавірус
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