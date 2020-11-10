Коронавірус у Києві: Кличко надав свіжу статистику (мапа)
Одужали від коронавірусу за минулу добу 337 мешканців Києва
У Києві не зменшується кількість госпіталізованих хворих на коронавірус. Минулої доби до лікарень столиці потрапили 74 пацієнти. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.
«Коронавірус у Києві минулої доби виявили в 747 людей. Померли 22 хворих. Всього коронавірус забрав життя 894 киян. На сьогодні в столиці вже 45667 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», — повідомив мер.
Захворіли:
- 417 жінок віком від 19 до 83 років,
- 292 чоловіки віком від 21 до 89 рокiв,
- 22 дівчинки від одного до 17 років,
- 16 хлопчиків від восьми місяців до 16 років.
Захворів, зокрема, 41 медик.
Одужали за минулу добу 337 людей. Усього коронавірус подолали 17004 мешканці Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 145, в Дніпровському — 103, в Подільському районі — 82 випадки.
«Вірус агресивний і розповсюджується стрімко. Будьте обережними і дотримуйтесь елементарних правил безпеки! Бережіть себе!» — наголосив Кличко.
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Всього479197
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Хворіють255784
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Одужали214657
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Померли8756
Як повдіомлялося, за минулу добу, 9 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 747 людей. Це на 1 особу менше, ніж за попередню добу (за добу 8 листопада було 748 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 45667 випадків захворювання на Covid-19.