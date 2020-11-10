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    В українській армії за минулу добу коронавірус виявили у понад 120 військовослужбовців

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    Всього за час пандемії одужало &ndash; 4812 військовослужбовців, летальних випадків &ndash; 19 - В українській армії за минулу добу коронавірус виявили у понад 120 військовослужбовців
    Всього за час пандемії одужало – 4812 військовослужбовців, летальних випадків – 19

    Загалом на сьогодні в ЗСУ хворіють 2235 осіб

    У Збройних силах України за минулу добу зафіксовано 121 новий випадок захворювання на коронавірус. Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

    Зазначається, що загалом на сьогодні в ЗСУ хворіють 2235 осіб.

    «Всього за час пандемії одужало – 4812 осіб, летальних випадків – 19. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 451 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 128 осіб», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що з них до закладів охорони госпіталізовано 22 особи, а на лікуванні вдома (під наглядом медичної служби) – 99 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

    За добу у системі МВС виявлено 569 випадків коронавірусу, а троє правоохоронців померли.

    В Україні за минулу добу, 9 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 842 людей. Також відомо, що одужали 5 514 осіб (у попередній день 2 277), а 191 – померло від ускладнень (вчора 115 людей). Загалом від початку пандемії станом на ранок 10 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 479 197 осіб; одужало – 214 657 осіб; летальних випадків – 8 756; проведено ПЛР-тестувань – 3 691 258.

    До слова, компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють вакцину від коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків. 

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