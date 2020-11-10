В українській армії за минулу добу коронавірус виявили у понад 120 військовослужбовців

Всього за час пандемії одужало – 4812 військовослужбовців, летальних випадків – 19

Загалом на сьогодні в ЗСУ хворіють 2235 осіб

У Збройних силах України за минулу добу зафіксовано 121 новий випадок захворювання на коронавірус. Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

Зазначається, що загалом на сьогодні в ЗСУ хворіють 2235 осіб.

«Всього за час пандемії одужало – 4812 осіб, летальних випадків – 19. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 451 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 128 осіб», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з них до закладів охорони госпіталізовано 22 особи, а на лікуванні вдома (під наглядом медичної служби) – 99 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

За добу у системі МВС виявлено 569 випадків коронавірусу, а троє правоохоронців померли.

В Україні за минулу добу, 9 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 842 людей. Також відомо, що одужали 5 514 осіб (у попередній день 2 277), а 191 – померло від ускладнень (вчора 115 людей). Загалом від початку пандемії станом на ранок 10 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 479 197 осіб; одужало – 214 657 осіб; летальних випадків – 8 756; проведено ПЛР-тестувань – 3 691 258.

До слова, компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють вакцину від коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків.