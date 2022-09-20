Лише тотальна поразка Росії та її союзників принесе світові мир

Шостого вересня Росія терміново скликала Радбез ООН, через ситуацію на ЗАЕС

Нікого більше не вражає той факт, що держава, яка поставила Європу перед загрозою ядерної катастрофи, скликає Раду Безпеки, щоб вустами свого представника озвучити чергову брехню про Україну.

Як завадити РФ впливати на міжнародну політику в лавах ООН та який існує шлях для її виключення з організації? Висновки, які я навожу, були сформовані за матеріалами розслідувань закордонних видань, зокрема видання для юристів при Оксфорді.

Окупація Радбезу та ООН

На сьогоднішній момент не існує жодного документа ООН, прийнятого відповідно до чинного статуту ООН, що підтверджує членство Росії в ООН, а тим більше, що Росія є постійним членом Радбезу ООН!

Для того щоб стати членом ООН, Росія повинна була пройти процедуру прийому нового члена ООН. Такий шлях пройшли всі новоутворені країни після розпаду Чехословаччини та Югославії, таким чином діяли колишні радянські республіки, після зникнення СРСР.

Росія проігнорувавши всі установлені процедури, у шахрайський спосіб привласнила собі не тільки все закордонне майно СРСР, а і членство в ООН, та крісло в Раді Безпеки.

Незаконна оборудка була здійснена за допомогою простого аркушу паперу та підпису Бориса Єльцина. Цей папірець вручили Генеральному секретарю ООН, перед Різдвом 1991 року, і Росія негайно увійшла в права члена ООН та члена Радбезу, лише змінивши табличку назви країни з «радянський союз» на «російська федерація».

Зручно вмостившись у крісло в ООН зниклого СРСР, Росія розпочала свій кривавий шлях: захоплюючи території Молдови, Грузії, України, розпалюючи війни в Європі, Азії, Африці.

Весь цей час Росія блокувала в Раді Безпеки ООН миротворчі рішення, тим самим забезпечуючи собі абсолютну безкарність.

Звісно, цивілізований світ не визнавав анексовані території власністю Росії, але вона завжди мала надію, в майбутньому, за допомогою корумпованих західних політиків «порішать вопроси».

Що потрібно робити?

Нехтуванням Законом та саботування звернень українських та світових політиків, з приводу порушення Статуту ООН стосовно недійсного членства Росії, привели до того, що метастази рашизму вже зруйнували світову систему безпеки. Якщо рішуче не діяти – світ неминуче зануриться у вогняний вир чергової глобальної війни.

Замість того, щоб створити міжнародний трибунал та притягнути Росію до відповідальності, у відповідь на злочини проти людяності у Бучі і Маріуполі, за катування українських військовополонених, ООН демонструє лише шокованість та занепокоєність. До цього часу Організація Об’єднаних Націй навіть належно не відреагувала, на масове вбивство оборонців Азовсталі у колонії в Оленівці.

Тому, почати треба з відновлення законності у стінах ООН.

Звільнивши Раду Безпеки від членства Росії, ООН зможе на повну силу задіяти всі механізми встановлення миру в Україні, застосувавши власні збройні сили, які разом з ЗСУ умиротворять російського ворога та відкинуть його за кордон нашої держави.

Це нівелює «мантру» Росії про те, що вона нібито веде війну з НАТО, агресору нарешті буде протистояти все світове співтовариство в особі ООН.

Свою ефективність збройні сили ООН вже неодноразово демонстрували світу. Саме війська ООН повернули Південній Кореї довоєнні кордони.

Найголовніше, виключення Росії з ООН дозволить повернути Організації Об’єднаних Націй ключову роль у підтримці миру та безпеки на планеті, та відновити гарантії малим і бідним державам, незалежно від політичного устрою та соціальних систем — право на мирне існування, та дотримання національних інтересів, при вирішенні міжнародних проблем.

Чому вигнання Росії з членства ООН важливе для України?

Українські дипломати та фахівці з міжнародного права, в разі вигнання Росії з Ради Безпеки ООН, бачать створення сприятливих умов для розгортання операції з підтримання миру (далі – ОПМ) на території України, звернення щодо якої Україна направляла ще у 2015 році.

Всупереч скепсису експертів та аналітиків з приводу впливу ООН, сам факт зміни статусу Росії в державу не члена ООН – призведе до тектонічних змін геополітичних розкладів у всьому світі.

Ініціативна група, яка створила на сайті change.org петицію «Геть РФ із ООН!», що на сьогодні набрала понад девʼяносто тисяч підписів, бачить таким розвиток подій, після вигнання Росії з ООН:

Спочатку Генеральний секретар ООН направить в Україну оціночну місію, яка проведе оцінку, зробить розрахунки та сформує звіт, в якому будуть визначені основні параметри мандату ОПМ.

Відповідно до статті 41 Статуту ООН Рада Безпеки має повноваження вжити такі дії повітряними, морськими або сухопутними силами, які виявляться необхідними для підтримки, або відновлення міжнародного миру й безпеки. Такі дії можуть включати демонстрацію сили, блокаду й інші операції повітряних, морських або сухопутних сил Членів Організації.

Розгортання ОПМ буде потребувати обов’язкового схвалення відповідної резолюції РБ ООН. Після чого Генеральний секретар ООН, відповідно до мандату, звернеться до країн членів ООН щодо їхньої участі в ОПМ.

Слід відзначити, що всі Члени ООН для того, щоб зробити свій внесок у справу підтримки міжнародного миру й безпеки, зобов’язуються згідно зі статтею 43 Статуту ООН надавати в розпорядження Ради Безпеки, на її вимогу й відповідно до особливої угоди або угод, необхідні для підтримки міжнародного миру й безпеки збройні сили, допомогу й відповідні засоби обслуговування, включаючи «право на прохід».

З метою забезпечення для ООН можливості вживати термінові військові заходи Члени Організації повинні тримати в стані негайної готовності контингенти національних військово-повітряних сил для спільних міжнародних примусових дій. Чисельність і ступінь готовності цих контингентів і плани їхніх спільних дій визначаються Радою Безпеки, за допомогою Військово-Штабного Комітету в межах, зазначених в відповідних угодах. Плани застосування збройних сил складаються Радою Безпеки за допомогою Військово-Штабного Комітету.

При досягненні певного рівня рішучості країн ядерного клубу – членів Ради Безпеки ООН, про прийняття резолюції проти агресії, яку зазнала Україна, можна вже розраховувати на ряд жестів доброї волі зі сторони Росії – аж до повернення окупованих територій, отримати «цікаві пропозиції» про компенсацію збитків, та притягнення до відповідальності командирів і особового складу військ Росії, які приймали участь, та здійснювали військові злочини в війні Росії проти України.

«Світ має усвідомлювати, що саме Росія розпалила три з чотирьох глобальних криз, які можуть спровокувати світову війну. Це є очевидним приводом до рішучих дій по умиротворенню агресора. Ми рахуємо, що починати потрібно з відновлення законності в діяльності ООН», – повідомляє громадська організація «Громадський Хаб».

Артем Миколайчук, «Обозреватель»