«Ми мали визначити, чи є в українців «хребет». Що відомо про навчальну місію ЦРУ в Україні

ЦРУ було вражене тим, як «українці проводять дуже ефективні спецоперації»

Протягом 2014-2021 років в Україні працювала таємна навчальна місія військових інструкторів Центрального розслідувального управління США (ЦРУ), яка мала готувати окремі команди українських військових. Зокрема, навчати їх сучасним технікам поводження зі зброєю, маскування, прихованого зв’язку тощо. Напередодні початку широкомасштабної війни Росії проти України Білий дім відкликав усіх інструкторів, проте знання і навчики, які вони передали українським військовим, успішно допомагають останнім на полі бою.

Статтю «Ексклюзив: Секретна програма підготовки ЦРУ в Україні допомогла Києву підготуватися до російського вторгнення» авторства кореспондента з питань національної безпеки Зака Дорфмана кілька днів тому опублікувало видання Yahoo News. Попри те, що в матеріалі наводяться посилання лише на анонімні джерела в армії і розвідці США, а основні фігуранти з американської та української сторони відмовилися від коментарів, попередні публікації та спеціалізація автора у питаннях національної безпеки та кібербезпеки дають привід покладатися на достовірність його інформації.

«Тексти» публікують ключові тези матеріалу.

В 2014 році, коли після російського вторгнення лінія фронту на Донбасі закріпилася, невелика група ветеранів парамілітарних формувань ЦРУ (ми будемо далі називати їх «інструктори», хоча автор не вживає саме цього формулювання – прим. ред.) здійснила свої перші таємні поїздки на передову, щоб там зустрітися з українськими колегами.

Серед іншого, інструктори навчали українців снайперським прийомам; як керувати протитанковими ракетами Javelin та іншим обладнанням, що постачаються США; як уникнути цифрового відстеження, яке росіяни використовували для точного визначення розташування українських військ, що зробило їх уразливими для артилерійських атак; як використовувати засоби прихованої комунікації; і як залишатися непоміченим у зоні бойових дій, а також витягувати російські та сепаратистські угруповання з їхніх позицій.

У інструкторів було подвійне завдання. По-перше, їм було наказано визначити, як агентство може найкраще допомогти навчанню Сил спеціальних операцій Україні боротися з російськими військовими та їхніми маріонетками на Донбасі. Другою частиною місії було перевірити рівень розважливості самих українців. Агентству потрібно було визначити, чи є у українців «хребет», каже колишній високопоставлений співробітник ЦРУ. Питання полягало в тому, чи збираються вони здатися у разі масштабного нападу з боку Росії, або ж чи збираються стати до зброї і битися. «Українці, як повідомляли своєму начальству військові ЦРУ, абсолютно точно були готові до бою», – пише автор.

Разом із більш стратегічно налаштованими ветеранами воєнізованих формувань, до України їхали спеціалісти з тактики, наприклад снайпери, які також працювали в Центрі спеціальної діяльності ЦРУ (CIA Special Activities Center).

«Але після понад десяти років концентрації на війні з тероризмом, високотехнологічне поле бою реальної війни стало шоком для ЦРУ. За словами колишніх чиновників, російські солдати та їхні довірені особи використовували дрони, вежі стільникового зв’язку та інше обладнання, щоб визначити положення телефонів та електронних пристроїв українців і інструкторів ЦРУ на передовій, а потім швидко націлювали на них зброю завдяки цій інформації, розповідають колишні чиновники. Українські військові «користувалися мобільними телефонами в траншеї», – згадував колишній співробітник розвідки. «Людей розносило на шматки». У росіян все виглядало «майже як система SkyNet у фільмі «Термінатор», – пише Дорфман, посилаючись на слова чиновників розвідки.

Інструктори ЦРУ мали швидко змінити ситуацію. У прискореному темпі було розроблено нові режими безпечних систем зв’язку, щоб військові могли спілкуватися і при цьому не бути запеленгованими росіянами. Також було налагоджено систему прихованого інформування про події на фронті до Вашингтону.

Автор відзначає, що агентство було вражене тим, як «українці проводять дуже ефективні спецоперації». «Директивою було: «зробити їх ще більш ефективними», – додає він. Саме тому ЦРУ не просто відправляло в Україну снайперів, а проводило навчання по підвищенню ефективності українських фахівців, щоб мати масштабований ефект у майбутньому.

Програму закрили через загрозу масштабного вторгнення Росії, Білий дім вивів з України весь персонал ЦРУ, включаючи військових інструкторів в зоні бойових дій, аби навіть нелегальні чи неофіційні радники не були випадково викриті.

Співрозмовники Дорфмана переконані, що «елітні підрозділи [Сил спеціальних операцій], підготовлені агентством, створили сьогодні «сильне ядро» для решти Збройних сил України». У тому числі і завдяки своїм історіям успіху, які «заражають» мужністю і хоробрістю інші підрозділи армії.

Джерело: texty.org.ua