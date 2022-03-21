Чому в Росії переміг фашизм

Личинка фашизму довго розвивалася у російському суспільстві, як паразит у тілі комахи

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Удивительно легко, как по маслу, зашел в российскую публику новый фашизм. Я долго не мог поверить, что люди, выросшие в СССР, смогут одобрить бомбардировки Харькова и Киева. Это же нарушение какого-то врожденного нравственного табу, как бомбить свою страну, родной город, бить собственную мать. Тем не менее, не только одобряют, злорадствуют. Не все, конечно, но очень многие.

Дело, видимо, вот в чем. Личинка фашизма долго развивалась в российском обществе как паразит в теле насекомого. А при Путине она просто съела его (общества и самого Путина) мозг.

Минутка воспоминаний. Во времена моего советского детства было только две массовые идеологии: официальный казенный коммунизм-интернационализм, в который никто уже не верил, и низовая ксенофобия, переходящая в откровенный нацизм. Не буду перечислять все бранные клички, которыми россияне награждали своих собратьев по «братству советских народов», а то толерантный Фейсбук забанит навечно. Скажу только, что слышал их каждый день: во дворе, в школе, в трамваях, в очередях.

Ксенофобия отцов передавалась детям. Причем у молодежи стала модной классическая нацистская эстетика. Около нашей школы все гаражи и сараи были густо зарисованы свастиками, а приветствовали друг друга многие старшеклассники исключительно по немецки: Х.. Г...!

Ни либеральные, ни социалистические, ни христианско-демократические идеи не были массово популярны среди молодежи в брежневско-андроповском СССР. Было модным только подражание нацистам, особенно в эстетике. В начале 80-х, в моей школе, например, почти все мальчики-дестиклассники одного из классов открыто объявили себя нацистами.

Существовала уже тогда и нацистская украинофобия. Помимо свастик и фанатских надписей, мой город был разрисован лозунгом «... – не люди», оскорбляющим по национальному признаку игроков киевского Сокола.

Во время перестройки и раннего ельцина фашисты, всякие Прохановы и Васильевы, Память и РНе проиграли борьбу за власть. Однако при позднем Путине их идеология стала государственной. Из тактических соображений отвалился только антисемитизм, но, уверен, его время, к сожалению, еще придет.

Фашизм тлел в СССР, был загнан в маргинез при Горбачеве-ельцине, а при Путине стал основой идеологии и политики государства. Произошло это без массового сопротивления общества, которое к такому повороту было давно готово.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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