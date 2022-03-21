Олег Протасов вважає війну з Україною великою помилкою Путіна

Легенда українського футболу впевнений, що росіяни дуже пошкодують

Легендарний український футболіст, віце-президент Української асоціації футболу Олег Протасов поділився зi Sport.ua думкою про війну проти російських окупантів.

«Ця війна справжня та дуже страшна. Ворог зіпсував у нашій країні стільки інфраструктури, стільки життів уже втрачено… Це щось жахливе. Я сміливо можу назвати це фашизмом.

Нам треба виходити з цієї ситуації переможцями, і я вірю, що країна з цим впорається. Хочу сподіватися, що росіянам соромно від того, що відбувається. Але мені дзвінків із Росії практично не було. Можливо, вони настільки маніакально вірять у те, що робить їхнє керівництво і вважають, що все це правильно. Я вже не уявляю, як надалі спілкуватися з тими людьми.

Путін не розуміє, що Україна – вільна, самостійна країна. Вона ні з ким не хоче об'єднуватися силоміць, а вибиратиме, з ким дружити, а з ким ні. Але прийти в Україну з війною – велика помилка російського керівництва. Вони про це дуже пошкодують, і вже це роблять», – сказав Протасов.

Легенда українського футболу Олексій Михайличенко заявив, що готовий битися за Україну. «Чимало представників українського футболу допомагають армії. Дехто вступив до лав територіальної оборони. Якщо виникне потреба, я завжди готовий… Поки сказали, що такої потреби немає», – сказав Михайличенко.