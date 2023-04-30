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Неймовірно, але факт. Україна й досі не запровадила санкції щодо керівника ОКР Позднякова

Трибуна
glavcom.ua
Неймовірно, але факт. Україна й досі не запровадила санкції щодо керівника ОКР Позднякова
Гутцайт і Поздняков є давніми знайомими
фото: insidethegames.biz

Поздняков схвально коментував можливий призов російських спортсменів до армії для війни проти України

Україна й досі не запровадила санкції щодо керівника Олімпійського комітету Росії Станіслава Позднякова. Хоча, причин для такого кроку, більш ніж достатньо.

«З погляду ОКР ми, будучи громадянами країни, вважаємо служіння Батьківщині почесним обов'язком кожного поважного громадянина, зокрема членів збірних команд», – саме так Поздняков прокоментував можливий призов російських спортсменів до армії для війни проти України.

Неймовірно, але факт. Україна й досі не запровадила санкції щодо керівника ОКР Позднякова фото 1

Про ці слова написали всі провідні ЗМІ світу. Їх лише, чомусь, не почули представники української влади.

Вже навіть незручно вкотре згадувати, що керівник НОК і Мінспорту Вадим Гутцайт і Поздняков разом змагалися та здобували олімпійські медалі.

Також Гутцайт судив у Токіо переможний для доньки очільника ОКР фехтувальниці Софії Позднякової фінал Олімпіади.

Крім того, Гутцайт і Поздняков раніше мали спільний бізнес в Росії.

Сподіваємося, що це лише дивний збіг і Поздняков незабаром все ж опиниться в санкційних списках України.

Теги: спорт Олімпіада Вадим Гутцайт росія

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