Гутцайт і Поздняков є давніми знайомими

Поздняков схвально коментував можливий призов російських спортсменів до армії для війни проти України

Україна й досі не запровадила санкції щодо керівника Олімпійського комітету Росії Станіслава Позднякова. Хоча, причин для такого кроку, більш ніж достатньо.

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«З погляду ОКР ми, будучи громадянами країни, вважаємо служіння Батьківщині почесним обов'язком кожного поважного громадянина, зокрема членів збірних команд», – саме так Поздняков прокоментував можливий призов російських спортсменів до армії для війни проти України.

Про ці слова написали всі провідні ЗМІ світу. Їх лише, чомусь, не почули представники української влади.

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Вже навіть незручно вкотре згадувати, що керівник НОК і Мінспорту Вадим Гутцайт і Поздняков разом змагалися та здобували олімпійські медалі.

Також Гутцайт судив у Токіо переможний для доньки очільника ОКР фехтувальниці Софії Позднякової фінал Олімпіади.

Крім того, Гутцайт і Поздняков раніше мали спільний бізнес в Росії.

Сподіваємося, що це лише дивний збіг і Поздняков незабаром все ж опиниться в санкційних списках України.