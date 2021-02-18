Обіцянки-цяцянки, або Чи підготувались в Україні до вакцинації від COVID-19

Україна досі очікує поставки вакцин від коронавірусу. Втім, чи готова країна до масової вакцинації в принципі?

Медсестра однієї з поліклінік Києва щойно закінчує планове щеплення чоловікові, якого направив до неї сімейний лікар. Маніпуляція проходить в окремому оснащеному «кабінеті щеплень» – тут розміщені два звичайні холодильники з препаратами, засоби для ін'єкцій, обладнано місце для щеплення одного пацієнта, працює одна медсестра. Планується, що саме у таких кабінетах і проводитимуть масштабну вакцинацію українців від COVID–19, стартувати яку обіцяли з 15 лютого.

Вакцин в Україні досі немає

Однак станом на 17 лютого – день цієї публікації – в Україну досі не поставлена жодна з обіцяних вакцин. Хоча українська влада на усіх рівнях останнім часом запевняла українців як у скорому отриманні країною вакцин від коронавірусу, так і у готовності усієї необхідної інфраструктури до масштабної імунізації.

Так, МОЗ повідомяв, що ще наприкінці 2020 року Україна замовила і оплатила 1,9 мільйона доз вакцини від китайської компанії Sinovac, і перші 700 тисяч її доз очікували уже в лютому. Також в Україні у лютому очікували першу партію вакцин, що мали надійти через глобальний механізм COVAX – 117 тисяч доз американсько–німецької мРНК–вакцини Pfizer/BioNTech, а також щонайменше 500 тисяч доз векторної вакцини британсько–шведської Oxford/AstraZeneca, що виробляється на базі індійського інституту Serum Institute. Однак ці дві вакцини лише 16 лютого подали на реєстрацію в Україні.

Глава міністерства охорони здоров'я (МОЗ) Максим Степанов пояснює затримки з поставками вакцин технічними проблемами. Їх обіцяють вирішити швидко і тепер кажуть, що перші щеплення в Україні здійснять до 21 лютого.

Тисячі людей в пріоритеті – за дзвінком з поліклініки і по списку?

Втім, навіть в українській столиці точних адрес та інших деталей щодо майбутньої вакцинації жителям досі не повідомляють. Не знають про те, як і коли вакцинуватись навіть працівники поліклініки, які входять до пріоритетної групи для вакцинації. «Ми лише зараз починаємо обдзвонювати пацієнтів», – розповідає DW співрозмовниця–медик, яка не бажає називатися. За її словами, охочих вакцинуватись від COVID–19 поки не дуже багато. Сама ж вона не проти цього щеплення і чекає на свою чергу.

Як повідомили DW у Київській міській державній адміністрації, охочих зробити щеплення серед медиків у столиці назбиралося близько 15 тисяч, серед них три тисячі працівників «ковідних» відділень лікарень. На весь Київ сформували 12 мобільних бригад, які здійснюватимуть щеплення, кожна з яких включає лікаря, двох медичних сестер, реєстратора та водія. Навантаження на бригаду – до ста осіб на день. Вони приїжджатимуть безпосередньо у медичні заклади, будуть оснащені термосумками з вакцинами і протишоковими аптечками. «По списках ми беремо вакцину, на місці вакцинуємо, перевіряємо паспорт, вводимо в електронну систему», – описує процедуру представник департаменту охорони здоров'я КМДА Василь Животенюк.

МОЗ, до речі, затвердив дев'ять пріоритетних груп для вакцинації від коронавірусу. За медиками слідують працівники соціальної сфери та жителі та працівники інтернатів для людей похилого віку. Наступна група – особи від 60 років, і спершу вакцинуватимуть найстарших. Серед пріоритетних груп – військовослужбовці, співробітники структур державної безпеки, освітяни, дорослі від 18 до 59 років із супутніми захворюваннями груп ризику, ув'язнені та працівники місць обмеження волі. Як вакцинуватимуть цих осіб – поки не відомо.

Повідомляється тільки про те, що у лютому–березні цього року щеплюватимуть медиків та військовослужбовців на сході країни – загалом 367 тисяч осіб. Їх вакцинуватимуть створені по країні 175 мобільних бригад. Наступний найближчий етап – ще 2,5 мільйона осіб. Це решта медичного персоналу та люди похилого віку. Їх планують приймати в обладнаних 1650 пунктах вакцинації при медзакладах. У такому пункті працюватиме лікар, два працівники середнього медичного персоналу та реєстратор, які прийматимуть до 30 людей на день.

Записатись на вакцинацію – з 1 березня. Але як?

Те, що пріоритетні групи мають вакцинувати найближчим часом, підтверджує те, що уже з квітня 2021 року тільки у київських закладах первинної медичної допомоги мають запрацювати 111 стаціонарних пунктів для щеплень усіх охочих. Записатись у чергу на таку вакцинацію можна уже з 1 березня – принаймні так обіцяють в уряді. Під час запису громадян віком 18–59 років вноситимуть у список очікування, а особам старше 60 років призначатимуть час і місце вакцинації. Запис планують здійснювати через спеціальний сайт, який відкриється найближчим часом, електронні черги у сімейних лікарів, або за телефоном контакт–центру. Протягом 2021–2022 років в Україні планують вакцинувати щонайменше 50 відсотків населення України – 20,8 мільйона людей.

Між тим біля кабінету щеплень у київській поліклініці поки черга на флюорографію. Люди сидять у коридорі, розташуватись у якому в очікуванні своєї черги можуть приблизно десятеро осіб. Люди активно обговорюють тему вакцини проти COVID–19, але кореспондентці DW кажуть про своє насторожене ставлення до щеплення. «У мене дочка – медик, то в неї всі відмовилися», – каже одна пенсіонерка. «Мені не пропонували і робити щеплення я не буду», – викрикує інший відвідувач похилого віку.

Керівниця Київського міського центру громадського здоров'я Олена Лукашевич підтверджує DW cкептичність багатьох киян до щеплень від коронавірусу. «Від незнання з'являються різні фантазії на тему і міфи, з якими потім боротися значно складніше», – говорить Лукашевич. Вона звертає увагу, що у столиці не підтримує щеплення від COVID–19 і значна кількість медиків через те, що у них, мовляв, уже є імунітет. »Хоча досліджень на сьогоднішній день, яка тривалість цього імунітету, не існує. На практиці бачимо випадки реінфекції», – говорить співрозмовниця. Сама вона після легкої форми COVID–19 у серпні нещодавно знову захворіла та перенесла тяжку пневмонію. «Не маючи обтяжливого анамнезу, я ледве вийшла з того світу. Тож я, особисто перехворівши, робитиму собі щеплення», – каже керівниця столичного центру громадського здоров'я.

Вона додає, що влада Києва виділила 140 мільйонів гривень з місцевого бюджету на самостійні закупки вакцини від коронавірусу. У столиці розраховують найближчим часом підписати напряму з виробником контракт на закупівлю мільйона доз вакцини для щеплення пів мільйона найуразливіших категорій киян. «Мер (Віталій Кличко – Ред.) досить активно ще з листопада минулого року веде перемовини з ключовими виробниками наявних вакцин, і ми абсолютно серйозно очікуємо заходу у Київ саме цієї вакцини, що буде оплачена міським бюджетом», – переконує DW керівниця Київського міського центру громадського здоров'я Олена Лукашевич. Втім, конкретно постачальників вона не називає, каже тільки, що йдеться про «європейських виробників».

Джерело: Deutsche Welle