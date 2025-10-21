Окупована Донеччина: дітей зі школи вчать «померти за батьківщину, Росію і російський Донбас»

Першого вересня, та й в інші дні на класних годинах, школярів змушують слухати лекції від так званих героїв СВО

Ворожа державна машина з дитинства нав’язує українським дітям мілітаризований світогляд, насаджуючи їм культ війни та ненависть до того, що не вписується в ідеологію «русского мира»

Починаючи з дитячого садка, у середніх школах, а потім у вишах дітей мілітаризують, насаджуючи культ героя війни. Через «уроки мужності», «розмови про важливе», уроки військової підготовки, нові підручники і різні військово-патріотичні табори, відроджену гру «Зорниця» дітям вбивають в голови, що вони повинні вміти в майбутньому «померти за батьківщину, за Росію і за російський Донбас».

Докладніше про мілітаризацію дітей та молоді на окупованих територіях розповідає власкор «Укрінформу».

Культ війни і «парти героїв»

Першого вересня, та й в інші дні на класних годинах, школярів змушують слухати лекції від так званих героїв СВО. Серед цих «героїв» сьогодні дуже багато вчорашніх бандитів, злодіїв, убивць, які вирушили на фронт з в'язниць і колоній. Ці вояки вихваляють війну і виправдовують свою присутність на українських землях.

Майже в кожній школі кожного окупованого населеного пункту Донецької області сьогодні є класні кімнати, де стоять так звані «парти героїв». Цей проєкт ініціювала партія «Єдина Росія». У навчальних закладах далі відкривають «парти героїв», які окупанти називають «острівцями пам'яті», переконуючи школярів, що «герої живуть серед нас». Зокрема, у школі №14 у Маріуполі не так давно була відкрита така «парта героя» на честь якогось Едуарда Дьяконова, що брав участь у захопленні українського приморського міста і тут же загинув.

А взагалі, за словами заступниці керівника «ДНР» Лариси Товстикіної, у так званій республіці на сьогодні відкрито 500 «парт героїв». «Почесне право сидіти за ними надають відмінникам навчання, активістам шкільної організації «Рух Перших». Учні дають урочисту клятву пам'ятати та шанувати подвиг героїв, бути гідними їх», – зазначила вона.

Тема так званих героїв оточує школярів у всьому, навіть зошити та щоденники – з їхнім зображенням. Наприклад, в окупованій Макіївці роздали першокласникам зошити з портретом на обкладинці – терориста, військового злочинця, бойовика «ДНР» Михайла Толстих з позивним «Гіві», який брав участь у боях за Донецький аеропорт на боці проросійських силовиків. «Гіві» був у бойовиків заступником командира батальйону «Сомалі», і його ліквідували у 2017 році – загинув у своєму кабінеті в Макіївці від підриву вибухового пристрою. Над його портретом на обкладинці шкільного зошита є напис: «Гіві герой! А ти?».

Також дітям початкової школи у «ДНР» роздавали зошити із зображенням портрета Володимира Путіна у військовій морській формі. І поруч із портретом – його цитата про мету їхньої «спецоперації» в Україні: «Мета, як я вже багато разів говорив, – захист людей, передусім самої Росії від тих загроз, які намагаються створити на прилеглих до нас наших же історичних територіях. І ми цього не можемо допустити».

Такими самими цитатами Путіна, а не видатних вчених чи письменників окупанти розписали і стіни деяких шкіл захопленого Маріуполя. Того міста, яке російська армія за наказом свого президента перетворила у 2022 році фактично на руїни і братську могилу, знищивши там не менше ніж 20–22 тис. жителів.

Образ Жириновського та азбука Донбасу

На цей навчальний рік міносвіти РФ затвердило 17 обов'язкових предметів для шкіл на окупованих територіях. З історії тепер викладатимуть тільки «історію Росії», «загальну історію» та «історію краю» – без будь-якого українського змісту, тому що тепер Донбас – це лише «частина Росії».

Як відомо, щопонеділка першим заняттям у всіх школах «ДНР», як і в усій РФ, є «Розмови про важливе». Вони триватимуть, і до шкільної програми в рамках цих «розмов» входять заходи на честь 80-річчя від дня народження Володимира Жириновського. Тому що «важливо зберігати політичну і наукову спадщину Володимира Вольфовича, щоб школярі знали про його досягнення», наголосили в «міністерстві».

А міністр освіти РФ Сергій Кравцов пояснив, що в плані святкування цього ювілею передбачено низку заходів, зокрема додано до програми «Розмов про важливе» та до науково-практичної конференції в рамках Всеросійського конкурсу «Батьківщина: історія, культура, природа, етнос» теми, присвячені життю Жириновського, «його внеску в розвиток соціально-гуманітарного знання».

Після таких заяв у «міністерстві» варто згадати відомі цитати Жириновського мовою оригіналу: «Я мечтаю, чтобы русские солдаты омыли свои ноги теплой водой Индийского океана и навсегда перешли на летнюю форму одежды»; «Пусть курит наш народ!.. Курить и пить каждый день всем – это единственное спасение, чтобы меньше было самоубийств. Кончат курить – все будут вешаться».

Шкільна програма в «ДНР» повністю інтегрована в російську систему. І «русский мир» уже в початковій школі заповнює мізки дітей своєю «патріотичною ідеологією».

Зокрема, першокласники донецького ліцею №5 у вересні цього року отримали навіть особливі букварі – «Азбуки Донбасу» від партії «Єдина Росія». Голова громадської ради російського партійного проєкту «Нова школа» Тетяна Бубнова, вручаючи ці книги дітям, зазначила, що «ці Азбуки Донбасу несуть особливий патріотизм».

Ці книги – «подарунки» першокласникам – вручили «з нагоди святкування 11-річчя регіонального громадського руху «Донецька Республіка». Дітей примусово навчатимуть «духовно-моральної культури Росії».

На тимчасово окупованих територіях росіяни навіть дитячі свята намагаються перетворити на інструмент пропаганди.

Школи та дитсадки тепер зобов'язані подавати програми ранків до «затвердження» в окупаційних адміністраціях. Будь-яке згадування Святого Миколая або Санта Клауса фактично заборонено.

Шкільні військові полігони

Також на ТОТ окупанти змушують відроджувати колективні «патріотичні» рухи з обов'язковою участю в них дітей. Одне з таких – «орлята Росії», яке наслідує радянських «жовтенят». Формально вступ нібито добровільний і за згодою батьків, але на практиці – фактично обов'язковий. На батьків першокласників тиснуть й агітують дітей під час шкільних, спортивних і культурних заходів.

Після «орлят Росії» підрослих школярів змушують вступати до лав «Юнармії», яка була заснована міністерством оборони РФ в 2016 році й ідентична колишній радянській піонерській організації. Зокрема, у Донецьку біля меморіалу «Твоїм визволителям Донбас» часто влаштовують показові церемонії масового вступу школярів до лав «Юнармії». Учасники такого заходу «перед обличчям своїх товаришів» складають присягу, несуть квіти до меморіалу і розгортають Георгіївську стрічку. Все це пафосно транслюється в новинах місцевого пропагандистського телебачення.

У загальноосвітніх школах для старшокласників – обов'язкова загальна військова підготовка. Учнів залучають до так званої військово-патріотичної гри «Зорниця», що містить як традиційні змагання – огляд строю, складання-розбирання автомата, стрільбу, так і елементи, пов'язані з веденням сучасної війни – з безпілотними літальними апаратами (БПЛА) і кіберзагрозами.

Педагоги на місцях поширюють російські наративи ненависті й жорстокості до того, що не вписується в ідеологію «русского мира».

Наприклад, нещодавно в школі №1 селища Старобешевого в окупованій Донецькій області за наказом від «Єдиної Росії» школярів змусили брати участь у так званій акції «Ганьба зрадникам». Вчителька показала, і школярі потім разом з нею почали кидати дротики в паперові зображення відомих людей, яких окупанти вважають «зрадниками Росії».

На відео, яке опублікував Центр вивчення окупації, видно, як вчителька тримає паперові фігурки з наклеєними фотографіями відомих росіян, що покинули РФ і виступають проти повномасштабної війни. Серед них – Алла Пугачова, Марк Фейгін, Михайло Ходорковський, Максим Кац, Юрій Дудь, Олександр Невзоров, Петро Верзілов, Ілля Варламов, Ілля Яшин і Костянтин Придибайло.

Педагог заявляє: «Сьогодні співробітники Старобешевської школи №1 беруть участь в акції «Ганьба зрадникам». Ось вони – зрадники Росії». Після цього вчителька першою кидає дротики в прикріплені до дартсу зображення, а за нею учні з азартом беруть участь в цій акції – «розстрілюють неугодних».

Сьогодні в так званому міністерстві освіти «ДНР» не приховують, що на території «республіки» є дефіцит педагогічних кадрів, у деяких школах не вистачає по кілька вчителів-предметників, задіяно багато літніх педагогів, які давно вийшли на пенсію. Кремль, звичайно, намагається допомогти і закликає приїжджати сюди педагогічні кадри з усієї РФ. Але навіть пільги з наданням житла в «ДНР» й обіцянки підвищених зарплат не збільшують кількість охочих. Звичайно, є ті, хто погоджується, і «вчителі» з глибинки РФ за контрактами і виплатами прибувають. Їх заселяють у житло українців, які були змушені виїхати з Донецької області. Тому поступово прибулі, на жаль, змінюють місцеву демографію.

Також у цьому «міністерстві» зазначають, що для впровадження нових предметів у шкільну програму в «ДНР» була потрібна додаткова підготовка місцевих педагогічних кадрів. Щоб викладати такі дисципліни, як «Основи безпеки і захисту Батьківщини» та «Основи православної культури», курсову перепідготовку до цього навчального року пройшли 792 і понад 700 педагогів відповідно.

Крім того, цьогоріч загалом 3529 вчителів «підвищили свою кваліфікацію» за межами «ДНР» – пройшли навчання в освітніх організаціях інших регіонів РФ. А в цілому з 2022 року 15000 педагогів вивозили з Донецької області на «перенавчання» в освітні організації Росії, де особлива увага приділялася освоєнню федеральних державних освітніх стандартів. На цей момент 65% педагогічних працівників з «ДНР» уже пройшли відповідну підготовку, звітують у «міносвіти республіки».

Інформізоляція і «Мах»

У цьому навчальному році на окупованій території «нововведення» – з 1 жовтня в школах повністю заборонили всі месенджери, крім російського «Мах». Це державний месенджер РФ, який передає владі всі дані з телефона.

Мета відома – повна ізоляція інформаційного поля і контроль над кожним повідомленням.

У багатьох школах «ДНР» вже почали ретельно перевіряти телефони школярів. Особливу увагу приділяють наявності YouTube, Spotify і встановлених VPN, щоб ізолювати дітей від вільного світу й остаточно занурити в потрібне Москві інформаційне середовище.

Культ злочинця

Одним із таких потрібних заходів було святкування дня народження В. Путіна. У рамках інформаційної пропаганди в школах окупованої Донеччини в найкращих традиціях тоталітаризму демонстрували фільм про військового злочинця.

Школярі також були задіяні в майже театралізованому привітанні Путіна в Донецьку. Тоді опівночі перед настанням календарного 7 жовтня молодь вишикувалася біля театру опери та балету і хором відраховувала останні 10 секунд, а вже о 12 годині ночі всі задули свічки на торті. Голова так званих Російських студентських загонів у «ДНР» Олександр Кульгін заявив місцевим журналістам-колабораціоністам: «Оскільки студентські загони представляють робітничу молодь, студентів, школярів, які працюють в різних галузях економіки, нашій команді спала на думку така ідея привітати нашого президента. Ми не просто так вибрали такий формат. Будь-який день народження асоціюється з тортом, зі свічками...».

На жаль, не кожному мешканцеві Донеччини доведеться дожити до торта і вітання. Зовсім недавно в захопленій Макіївці окупанти відкрили меморіал на згадку про загиблих студентів Академії будівництва та архітектури. Тут мобілізували 51 людину і кинули, мов гарматне м'ясо, у топку війни, яку розв’язав Путін і з якої ніхто з них не повернувся.

«Звільнення» Росією народу Донбасу виглядає криваво, жорстоко і насильницьки. Росіяни розбили та понівечили села, міста, забрали життя багатьох людей. Приклад того – захоплені Бахмут, Маріуполь, Авдіївка тощо.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення пошкоджень та руйнувань від обстрілів з боку РФ на Донеччині зазнали понад 1250 будівель освітніх та науково-дослідних закладів, більш ніж 170 спортивних об’єктів, понад 80 музеїв і бібліотек та майже 50 будівель для культової та релігійної діяльності.

P.S. Коли цей матеріал уже був готовий до друку, прийшло повідомлення, що окупаційна адміністрація Маріуполя відкрила «Будинок Юнармії» на базі школи. Навчальний заклад працюватиме на базі школи №26 у Приморському районі міста. Окупаційна адміністрація вже провела «день відкритих дверей». Під час заходу росіяни навчали школярів стрільби, метання ножів, саперної справи та поводження з дронами. У заході змусили взяти участь 13 навчальних закладів міста. «Отже, окупанти вже зі шкільної парти намагаються готувати маріупольських дітей до війни. Організатори заявили, що готові приймати до лав «патріотичного руху» дітей з 8 років, щоб з дитинства нав’язувати мілітаризований світогляд», – йдеться у повідомленні Маріупольської міської ради.

Олена Колгушева, Донеччина