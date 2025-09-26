Сили оборони знищили «Іскандер» 448-ї ракетної бригади РФ

Сили оборони України продовжують завдавати асиметричних та чутливих дій з метою припинення агресії РФ проти України

Знищено п'ять транспортно-заряджальних машин типу 9Т250 через удар ЗСУ

Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ 9 серпня вдарили по ангарах, які використовували окупанти з 448-ї ракетної бригади імені С. П. Нєпобєдімого для прихованого зберігання ОТРК «Іскандер» на території колишньої птахофабрики у Курській області РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Результатом комплексної роботи Сил спецоперацій знищено:

п'ять транспортно-заряджальних машин типу 9Т250;

одна пускова установка ОТРК «Іскандер»;

уражений ЗРПК «Панцир-С1», що прикривав об’єкт;

зруйновані склади та автомобільна техніка.

«Сили оборони України продовжують завдавати асиметричних та чутливих дій з метою припинення агресії Російської Федерації проти України», – йдеться у повідомленні.

Раніше Сили оборони знищили російський безпілотник «Форпост». Відповідне відео показала 95-та окрема десантно-штурмова Поліська бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Також Сили оборони знищили черговий російський ЗРК «Бук-М1» вартістю близько $10 млн.

До слова оператори FPV-дронів 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ знищили російську важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А «Солнцепек» у районі Покровська на Донеччині.