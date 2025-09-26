Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Сили оборони знищили «Іскандер» 448-ї ракетної бригади РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Сили оборони знищили «Іскандер» 448-ї ракетної бригади РФ
Сили оборони України продовжують завдавати асиметричних та чутливих дій з метою припинення агресії РФ проти України
фото: Генштаб ЗСУ/Telegram

Знищено п'ять транспортно-заряджальних машин типу 9Т250 через удар ЗСУ

Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ 9 серпня вдарили по ангарах, які використовували окупанти з 448-ї ракетної бригади імені С. П. Нєпобєдімого для прихованого зберігання ОТРК «Іскандер» на території колишньої птахофабрики у Курській області РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Результатом комплексної роботи Сил спецоперацій знищено:

  • п'ять транспортно-заряджальних машин типу 9Т250;
  • одна пускова установка ОТРК «Іскандер»;
  • уражений ЗРПК «Панцир-С1», що прикривав об’єкт;
  • зруйновані склади та автомобільна техніка.

«Сили оборони України продовжують завдавати асиметричних та чутливих дій з метою припинення агресії Російської Федерації проти України», – йдеться у повідомленні.

Раніше Сили оборони знищили російський безпілотник «Форпост». Відповідне відео показала 95-та окрема десантно-штурмова Поліська бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Також Сили оборони знищили черговий російський ЗРК «Бук-М1» вартістю близько $10 млн.

До слова оператори FPV-дронів 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ знищили російську важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А «Солнцепек» у районі Покровська на Донеччині. 

Читайте також:

Теги: війна Генштаб втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новий великий наступ росіян на Півдні. Чи це можливо?
Чого чекати на лінії фронту до кінця 2025 року?
Сьогодні, 11:07
За даними супутникових даних, було уражено два ключові радари
Атака на аеродром у Воронежі: супутник показав наслідки удару по радарах та Су-24
27 серпня, 17:08
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2025 року
31 серпня, 08:27
Оперативне командування моніторить поточну ситуацію
Польща підняла авіацію через удари РФ по Україні
3 вересня, 06:42
В Україні триває 1293-й день повномасштабної війни
WSJ: Путін вірить, що його економіка витримає довше, ніж українська армія
8 вересня, 04:12
Ситуація на фронті 15 вересня
Лінія фронту станом на 15 вересня 2025. Зведення Генштабу
15 вересня, 22:28
Каллас заговорила про закінчення війни в Україні
Каллас спрогнозувала, скільки триватиме війна в Україні
11 вересня, 20:59
Олег Сенцов воює від початку повномасштабного вторгнення
Сенцов отримав у війську нову посаду
14 вересня, 17:54
За словами Сирського, «ми продовжимо цю стратегію»
Сирський назвав пріоритетну стратегію ЗСУ, яка створює кризу в Росії
Сьогодні, 13:38

Соціум

Смерть Тиграна Кеосаяна: що російський пропагандист казав про Україну
Смерть Тиграна Кеосаяна: що російський пропагандист казав про Україну
Сили оборони знищили «Іскандер» 448-ї ракетної бригади РФ
Сили оборони знищили «Іскандер» 448-ї ракетної бригади РФ
Росія вербувала дітей біженців «для мінування» української школи в Будапешті
Росія вербувала дітей біженців «для мінування» української школи в Будапешті
Комахи масово зникають по всьому світу: вчені розгледіли загрозу
Комахи масово зникають по всьому світу: вчені розгледіли загрозу
Вибух павербанка в Токіо: шестеро людей госпіталізовані
Вибух павербанка в Токіо: шестеро людей госпіталізовані
У Смоленській області 18 вагонів із бензином зійшли з рейок
У Смоленській області 18 вагонів із бензином зійшли з рейок

Новини

В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
Вчора, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua