Захід прагне створити дешеві аналоги іранських дронів-камікадзе – WSJ

Компанії у Сполучених Штатах, Франції, Китаї, Великій Британії та низці інших країн активно працюють над створенням власних БпЛА, які мають на меті імітувати «шахед»

Російська Федерація активно використовує іранські безпілотники «шахед» для здійснення масштабних і руйнівних атак на території України. На тлі цього досвіду не лише Сполучені Штати, а й їхні ключові союзники прискорюють розробку власних копій цієї недорогої зброї з великим радіусом дії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

Протягом багатьох десятиліть передові армії покладалися на дорогі високоточні ракети для точкових ударів і на більш доступну артилерію для масованих бомбардувань. Однак війна в Україні наочно продемонструвала, що безпілотні апарати можуть поєднувати в собі низьку вартість і високу точність. За деякими підрахунками, іранські дрони-камікадзе коштують лише десятки тисяч доларів за одиницю і здатні долати відстань понад 1600 км.

Іранський безпілотник виявився особливо ефективним інструментом для подолання протиповітряної оборони (ППО). Російські війська регулярно запускають по Україні десятки таких дронів, які детонують при зіткненні. Іноді ці залпи БпЛА комбінуються із запуском ракет, що значно підвищує ймовірність обходу оборонних систем. Командувач Королівських повітряних і космічних сил Нідерландів, генерал-лейтенант Андре Стейр, зазначив, що війна в Україні підтвердила критичну важливість безпілотників великої дальності і показала, що Захід у цьому аспекті відстає від необхідних вимог.

Як зазначає видання, компанії у Сполучених Штатах, Франції, Китаї, Великій Британії та низці інших країн активно працюють над створенням власних безпілотних літальних апаратів, які мають на меті імітувати «шахед». Крім того, сама Україна вже щонайменше два роки завдає ударів по військових об'єктах у Росії за допомогою власних БпЛА дальньої дії, а нещодавно почала використовувати безпілотники з трикутним крилом, що мають ідентичну зовнішність з «шахедами».

Аналітики вважають, що Захід значно відстає в цій сфері і стикається з низкою проблем, серед яких ключовою є вища собівартість виробництва. Наприклад, цього літа Пентагон представив 18 прототипів безпілотників американського виробництва. Серед них був дрон Lucas, розроблений компанією SpektreWorks із Фенікса, який має значну схожість із «шахедом». Компанія охарактеризувала Lucas як «економічно ефективний» апарат з мінімальними логістичними вимогами. Інший далекобійний безпілотник під назвою Arrowhead, створений компанією Griffon Aerospace, також має характерну трикутну форму крила, як у іранського БпЛА. Виробник зі штату Алабама стверджує, що цей безпілотник був спроєктований для масового виробництва та може запускатися різними способами.

Дрони-камікадзе «шахед» та їхні численні імітації стають настільки поширеними, що деякі компанії, зокрема Griffon та шведська Saab, вже пропонують ринку тренувальні безпілотні апарати, які за зовнішнім виглядом та функціональністю імітують іранські аналоги. Проте, висока вартість робочої сили та матеріалів залишається серйозною перешкодою для всіх західних виробників подібних дронів.

Наводяться дані, що минулого року американська оборонна компанія Anduril Industries уклала угоду на продаж 291 безпілотника Altius дальнього радіусу дії Тайваню. При цьому вартість кожного БпЛА в рамках цієї угоди, включаючи необхідну інфраструктуру підтримки та навчання, оцінювалася у понад $1 млн. Для порівняння, за оцінками аналітиків, Росія, ймовірно, може виробляти свою версію значно простіших дронів «шахед» за ціною від $35 000 до $60 000 за одиницю.

Хоча західні збройні сили мають існуючі альтернативи таким дронам, а США реалізують кілька ініціатив, спрямованих на створення недорогих одноразових боєприпасів, включаючи можливість посилення наявних боєприпасів електронними та фізичними приманками або використання авіації для ураження цілей. Проте, для частини військових експертів застосування Росією безпілотників «шахед» в Україні є чітким сигналом: Захід потребує більше альтернатив дорогим ракетам, виробництво яких може тривати понад рік, а вартість перевищує мільйон доларів за одиницю.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна у керованому режимі експортуватиме частину виробленої у країні зброї.

«Протягом двох тижнів буде представлений концепт – три нові експортні платформи. Перша платформа – для експорту та взаємодії зі Сполученими Штатами Америки, друга платформа – це наші європейські партнери, третій напрям – інші партнери у світі, які теж зацікавлені в українській зброї та від яких Україна отримала ту чи іншу підтримку. Це обов’язково, щоб вони нам теж допомагали, щоб ми їм допомогли», – наголосив президент.