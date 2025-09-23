Трамп: Занепад економіки Росії – головний прогрес у війні

Трамп: Найбільший прогрес – те, що російська економіка в жахливому стані прямо зараз

Дональд Трамп наголосив, що Україна «робить дуже хорошу роботу», стримуючи «дуже велику армію» Росії

Президент США Дональд Трамп вважає найбільшим досягненням у питанні закінчення війни Росії проти України є поганий стан російської економіки. Він зробив таку заяву на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє «Главком».

Коли Трампа запитали про прогрес у припиненні війни, він зазначив, що економіка Росії зараз «в жахливому стані» і «руйнується». Він також додав, що Україна «робить дуже хорошу роботу», стримуючи «дуже велику армію» Росії.

«Найбільший прогрес – те, що російська економіка в жахливому стані прямо зараз. Вона руйнується. Чесно кажучи, Україна робить дуже хорошу роботу, коли зупиняє цю дуже велику армію», – зазначив Трамп.

Нагадаємо, у Нью-Йорку відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом.

На зустрічі Зеленський розповів, що українські захисники звільнили 360 кв. км за останні кілька тижнів: «Наші солдати за останній день зайняли 360 кв. км і оточили 1 тис. солдатів, звичайно, ми хочемо обмінятися, але в будь-якому випадку нам потрібні наші солдати».

До речі, президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив зустріч із американським лідером Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

«Дуже хороша зустріч сьогодні була... Вона була, напевно, найбільш наповнена», – розповів президент про свої перші враження після зустрічі з Трампом на полях Генасамблеї ООН.

Після зустрічі із Зеленським Трамп написав пост, у якому зазначив, що Україна здатна відновити свою повну територіальну цілісність за підтримки Європейського Союзу, а потім, можливо, «піти ще далі». Своїми думками він поділився в соціальній мережі Truth Social, передає «Главком».

Трамп стверджує, що, проаналізувавши військову та економічну ситуацію в обох країнах, він дійшов висновку, що Україна має потенціал для боротьби та повернення всіх своїх початкових територій. Він підкреслив, що для цього необхідні «час, терпіння і фінансова підтримка» з боку Європи та НАТО.

Американський лідер назвав Росію «паперовим тигром», оскільки, за його словами, справжня військова сила змогла б завершити таку війну за тиждень, тоді як РФ воює вже три з половиною роки.