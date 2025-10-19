Окупанти атакували Дніпропетровщину: 10 людей постраждали
Одна жінка перебуває у важкому стані
Цієї ночі російські окупанти завдали масованого удару по Дніпропетровщині. Наслідки повідомляє Дніпропетровська ОВА, пише «Главком».
У результаті атаки безпілотника на Шахтарську громаду Синельниківського району постраждали 10 людей. Одна жінка перебуває у важкому стані. Внаслідок вибуху загорілися квартири у трьох багатоповерхівках, а також приватний будинок у Межівській громаді.
Також у Миколаївській громаді було пошкоджено інфраструктуру, але точні масштаби руйнувань поки не уточнені.
На Нікопольщині російські війська атакували артилерією та застосували дрони. Постраждали райцентр і Покровська громада, де внаслідок обстрілу загорівся дах одного з приватних будинків.
Окремо повідомляється про наслідки влучання безпілотника, яке сталося надвечір. Пошкоджені житлові будинки місцевих жителів, дві автівки та лінія електропередач.
Раніше повідомлялось, що окупанти поцілили по житловій забудові.
❗️Місцеві канали публікують кадри влучань та наслідків російського обстрілу Дніпропетровщини pic.twitter.com/LWhqNNve86— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 18, 2025
Наслідки атаки уточнюються.
До слова, у ніч на 17 жовтня російські терористи масовано атакували Кривий Ріг безпілотниками,
