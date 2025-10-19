Окупанти атакували Дніпропетровщину: 10 людей постраждали

Одна жінка перебуває у важкому стані

Цієї ночі російські окупанти завдали масованого удару по Дніпропетровщині. Наслідки повідомляє Дніпропетровська ОВА, пише «Главком».

фото: Дніпропетровська ОВА

У результаті атаки безпілотника на Шахтарську громаду Синельниківського району постраждали 10 людей. Одна жінка перебуває у важкому стані. Внаслідок вибуху загорілися квартири у трьох багатоповерхівках, а також приватний будинок у Межівській громаді.

Також у Миколаївській громаді було пошкоджено інфраструктуру, але точні масштаби руйнувань поки не уточнені.

На Нікопольщині російські війська атакували артилерією та застосували дрони. Постраждали райцентр і Покровська громада, де внаслідок обстрілу загорівся дах одного з приватних будинків.

Окремо повідомляється про наслідки влучання безпілотника, яке сталося надвечір. Пошкоджені житлові будинки місцевих жителів, дві автівки та лінія електропередач.

Раніше повідомлялось, що окупанти поцілили по житловій забудові.

Наслідки атаки уточнюються.

До слова, у ніч на 17 жовтня російські терористи масовано атакували Кривий Ріг безпілотниками,