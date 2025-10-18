Tomahawk-паті з туманним фіналом. Що Зеленський везе з Вашингтона

Чи спрацює «хитрий план» Трампа проти чар Путіна? Західні ЗМІ шукають відповіді

Учора ввечері (за київським часом) відбулася зустріч президентів України та США. За попереднім сценарієм, лідери країн мали обговорити постачання озброєння, а також захист української енергосистеми від посилених російських обстрілів. Найбільші очікування Києва покладалися на те, що Дональд Трамп таки схвалить продаж Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk. Та сталося не так, як гадалося. Причому про зміни в настроях американського президента стало відомо ще до зустрічі з Зеленським.

Напередодні візиту українського президента Трампу зателефонував Володимир Путін, очевидно, неабияк переляканий перспективами надання Києву американських далекобійних ракет. Під час розмови, що тривала понад дві години, Трамп домовився з російським диктатором про зустріч впродовж двох наступних тижнів у Будапешті. Як пояснив Білий дім, ця локація була обрана через повагу до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана як «сильного лідера» та стабільність цієї країни. Домовленість про саму нову зустріч Трампа та Путіна і про місце її проведення стала великим сюрпризом і для європейців, і для українців.

Дональд Трамп знову зробив «сюрприз» Києву фото: Офіс президента

Після зустрічі Трампа з Зеленським, що тривала дві з половиною години, стало зрозуміло, що ніяких Tomahawk – принаймні, поки що – США Україні не дасть. До слова, Зеленський пообіцяв Трампу налагодити співпрацю з США щодо «кількох видів» українських далекобійних дронів.

Після перемовин Зеленський зателефонував європейським партнерам – лідерам Британії, Німеччини, Італії, Фінляндії, Норвегії, Польщі, також главі Європейської комісії та Генеральному секретарю НАТО. Згодом український президент пояснив: він не жалівся партнерам на відмову Трампа. За його словами, він постійно на контакті з європейцями, і ці дзвінки були заплановані заздалегідь. Президент України також анонсував нову телефонну розмову з американською стороною.

Традиційно і Зеленський, і Трамп назвали зустріч «дуже хорошою». Насправді ж, як стверджують західні ЗМІ, усе було не так позитивно. Axios пише, що ця зустріч Трампа і Зеленського була жорсткою та напруженою на відміну від попередньої, яка відбулася у теплій та дружній атмосфері. Трамп, мовляв, чітко дав зрозуміти, що тепер його пріоритет – дипломатія.

Президент України після зустрічі з Трампом зателефонував європейським лідерам фото: Офіс президента

На думку господаря Білого дому, «сторони мають зупинитися на лінії фронту». Зеленський і не проти, але диявол в деталях: чіткої відповіді на питання «як це зробити?» – немає.

У публікації йдеться, що Зеленський сподівався залишити Вашингтон з домовленостями про нове озброєння для України і просив Трампа про постачання Tomahawk. Але американський лідер наполягав: насамперед треба зосередитися на дипломатії, а постачання Tomahawk, на його думку, може підірвати цей процес. За даними Axios, Трамп «опирався і не виявляв гнучкості». Одне з джерел видання сказало, що зустріч «була непростою», інше назвало її «поганою». За словами співрозмовників видання, «ніхто не кричав, але Трамп був жорстким», а у певні моменти обстановка ставала досить емоційною.

За даними видання, зустріч завершилася «раптово» через дві з половиною години. Трамп сказав: «Думаю, на цьому все». Він запропонував подивитися, що буде далі, маючи на увазі заплановані переговори між США і Росією. Після зустрічі із Зеленським Трамп поїхав додому у Флориду, не відповівши на запитання журналістів.

Наскільки «хорошою» була насправді розмова? фото: Офіс президента

Очікування від зустрічі

Напередодні візиту Зеленського до Білого Дому думки оглядачів розділилися. Частина з них вважала, що Трамп, нарешті, усвідомив, хто є хто, і почав повністю підтримувати Україну. Тому надання нам ракет Tomahawk – питання часу. Авторитетні американські ЗМІ писали, що Україна отримає суперракети. Які саме – застарілу модель чи нову, у якій кількості та інші деталі лишалися під питанням, проте сам факт надання нам Tomahawk виглядав майже вирішеним. За словами американських чиновників, президентська адміністрація вже розробила плани щодо постачання зброї Україні на випадок, якщо Трамп віддасть відповідне розпорядження.

Так, у статті The Wall Street Journal йшлося, що напередодні розмови з Путіним Трамп був схильний передати Україні Tomahawk. Видання посилалося на два власні джерела, а також зазначало, що Трамп «дав це зрозуміти і у публічному, і у приватному порядку».

The Wall Street Journal: Напередодні розмови з Путіним Трамп був схильний передати Україні Tomahawk скріншот The Wall Street Journal

Обережний оптимізм висловлював вранці 17 жовтня навіть український Генштаб: «Маємо також позитивні сигнали щодо надання нових пакетів військової допомоги від наших союзників. Зокрема, обговорюється постачання високоточної зброї, такої як крилаті ракети Tomahawk та інших сучасних систем. Їх застосування значно посилить примус російського агресора до припинення війни та встановлення справедливого миру».

Після появи інформації про розмову Трампа з Путіним перед зустріччю з Зеленським глава київського бюро Financial Times Крістофер Міллер констатував: «Путін навчився «добре читати» Трампа і грає з ним».

«Саме тоді, коли Трамп, здавалося б, відсторонюється і підтримує Україну, Путін заманює його назад обіцянкою особистої зустрічі і можливості сісти і обговорити поділ частини Європи, як це робили великі держави минулого», – підкреслив він.

Глава московського бюро FT Макс Седдон і поготів вважав, ситуація відкотилась до тієї точки, що була перед зустріччю Трампа та Путіна на Алясці. «США відмовляються від спроб загострити відносити з РФ та посилити підтримку України, досі сподіваючись на поки що ілюзорну мирну угоду», – написав він у себе в Х.

Трамп експериментує зі стратегіями?

Під час розмови Трампа з Путіним соцмережами розлетівся «історичний» мем: президент США Франклін Рузвельт начебто запитує у Гітлера, чи не проти він надання зброї британському прем’єру Вінстону Черчиллю фото з соцмереж

Зміна риторики Трампа має три пояснення. Перше: вміння Путіна маніпулювати американським президентом, справляти на нього просто-таки гіпнотичну дію. Друге – Трамп провадить власну (не всім зрозумілу) стратегію. Третє – Кремль запропонував чергову видумку, яка може зацікавити Трампа як бізнесмена.

Так, цього разу посланець Путіна Кирило Дмитрієв звернувся до Ілона Маска, запропонувавши збудувати тунель за технологіями компанії Маска The Boring Company. За оцінкою Дмитрієва, проєкт коштуватиме менше $8 млрд і буде завершений за вісім років, ставши «символом технологічного співробітництва Євразії та Америки».

.@elonmusk, imagine connecting the US and Russia, the Americas and the Afro-Eurasia with the Putin-Trump Tunnel - a 70-mile link symbolizing unity. Traditional costs are $65B+, but @boringcompany's tech could reduce it to <$8B. Let's build a future together! 🇺🇸🤝🇷🇺🧵 👇 https://t.co/boCVb8xqjl pic.twitter.com/QXmTYAduqm — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 16, 2025

Трамп навіть поцікавився думкою про цю російську пропозицію у Зеленського: «Вчора заговорили про тунель від Росії до Аляски. Це цікаво. Що ви думаєте, пане президенте?». Зеленський відповів, що ідея йому не подобається. Трамп усміхнувся: «Я знав, що він так скаже!».

Однак чимало оглядачів схильні до думки, що Трамп просто піддався «КДБістським» маніпуляціям Путіна.

Стівен Пайфер: «Путін бачить слабкість і продовжить грати з Трампом»

Експосол США в Україні (1998-2000 рр.) Стівен Пайфер назвав відмову Трампа надати Україні далекобійні крилаті ракети проявом слабкості.

«Тиждень тому Трампу набрид Путін, і він заговорив про Tomahawk для України. Потім Трамп розмовляв з Путіним. І, як завжди, коли він розмовляв з Путіним, він відмовився від будь-яких дій проти Росії. Путін бачить слабкість і продовжить грати з Трампом», – вважає дипломат.

Sky News: «Час вирішує все»

Кореспондент британського телеканалу Sky News Айвор Беннетт зауважує, що ініціювання Путіним телефонної розмови з Трампом напередодні візиту Зеленського до Білого дому не було випадковістю. «Як завжди з Володимиром Путіним, час вирішує все… Кремль гостро усвідомлює очевидну зміну симпатій американського президента до України та боїться, що завтра це може призвести до дозволу Києву використовувати американські ракети Tomahawk. Це була явна спроба запобігти поширенню зброї, яку Москва розглядає як небезпечну ескалацію, та повернути Дональда Трампа на бік Росії», – зауважує журналіст.

Судячи з тону звіту Білого дому про розмову з російським лідером, Путін, схоже, досяг певного успіху. Замість погроз та докорів, риторика Трампа щодо Росії знову тепла та розпливчаста.

The New York Times: «Трамп змінив свою позицію після особистої розмови з Путіним»

«Трамп спочатку здавався позитивно налаштованим, але потім висловив застереження» скріншот The New York Times

Американська The New York Times опублікувала статтю із заголовком «Відмовою щодо Tomahawk Трамп знову поступається Путіну».

Видання зауважує, що Трамп може злитися, дратуватися на Путіна, але щоразу дає слабину, коли справа доходить до рішень. «Між коментарями Трампа у вівторок щодо передачі Україні ракет далекого радіуса дії та розчаруванням Зеленського у п'ятницю стався ключовий момент: тривала розмова між Трампом та президентом Росії Путіним, який, схоже, відмовив американського президента від цієї ідеї. Це був останній приклад того, як Трамп змінив свою позицію після особистої розмови з Путіним. Він визнавав у минулому, що відчував себе обманутим російським президентом. Але його розчарування Путіним часто швидко випаровується», – йдеться у статті.

The New York Times нагадує, що у березні Трамп заявляв, що він «дуже розлючений» на Путіна. У травні Трамп назвав напад Путіна на Україну «абсолютним божевіллям». У липні Трамп поскаржився журналістам, що, на його думку, російський президент обманює його, обіцяючи розпочати мирні переговори. «Якщо хочете знати правду, Путін закидає нас купою нісенітниці, – сказав тоді американський лідер. – Він весь час дуже добрий до нас, але виявляється, що це нічого не означає». Але щоразу Трамп знову вступав у переговори, сподіваючись укласти угоду, нагадує видання. Щоправда, на запитання журналіста у п'ятницю, чи може Путін грати з ним, Трамп визнав, що це можливо.

The Washington Post пише про «хитрий план» Трампа: насправді його «томагавкову дипломатію» просто не розуміють, але таким чином американський лідер не крутить дружбу з Путіним, а чинить тиск на нього.

«Америка продовжує тиснути на РФ» скріншот The Washington Post

«Критики Трампа припускають найгірше. Колишній конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер назвав це (відмову Трампа негайно надати Україні Tomahawk, – «Главком») «просто черговим» прикладом «TACO» – абревіатури від фрази «Trump Always Chickens Out» (Трамп завжди «зливається»). Високопоставлений сенатор-демократ звинуватив Трампа в тому, що він «розстелив червону доріжку в Угорщині» після того, як пішов з порожніми руками після саміту на Алясці. Така оцінка критиками демонструє їх неправильне розуміння як тактики Трампа, так і того, якої мирної угоди він намагається досягти», – йдеться у редакційній статті видання.

У матеріалі йдеться, що підхід Трампа базується на принципі «запускай і зупиняй». «Минулої неділі Трамп, спілкуючись з журналістами на борту Air Force One, коли летів до Ізраїлю, натякнув на можливість надання «томагавків» Києву. Видання пише, що «українським яструбам» можна пробачити, якщо вони припускають, що Трамп почне втілювати свою попередню максималістську риторику. Насправді Трамп не стільки блефував, скільки погрожував.

Погрози мали чіткий ефект: Путін ініціював четверговий дзвінок», – пояснюють автори статті. Вони зазначають, що Tomahawk – це засіб посилення тиску, який вже триває. «Нещодавня серія успішних ударів України глибоко всередині російської території спиралася на вітчизняні безпілотники та ракети, але не була б такою ефективною без значної допомоги Сполучених Штатів. Детальна розвідка не лише допомагає ідентифікувати цілі, але й дозволяє українським планувальникам обходити російські засоби протиповітряної оборони. Зеленський заявив, що до 20% російських потужностей з виробництва палива виведено з ладу», – йдеться у матеріалі.

Financial Times зазначає: припущення, що Трамп легко піддається впливу Путіна, «не витримує жодної критики». «Прямуючи до Будапешта, Трамп тримає всі свої карти в руках. Україна продовжуватиме завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі глибоко всередині Росії. Ціни на нафту також перебувають на найнижчому рівні за майже п'ять років, що робить такі удари подвійно болючими для військової машини Путіна. Очікується також, що Конгрес наступного тижня ухвалить законопроєкт про санкції, який надасть президенту значні повноваження щодо затягування гайок російській економіці», – підкреслюють автори матеріалу.

Дальність польоту ракети Tomahawk фото: Institute for the Study of War and AEI's Critical Threats Project

Мапи, курка, артишоки та інші деталі зустрічі Зеленського з Трампом

ВВС пише, що українська делегація, яка прибула до Білого дому на зустріч із президентом Трампом, привезла з собою мапи. Джерело у делегації розповіло: «Ці мапи – ключовий елемент розмови. На них – больові точки російської «оборонки» та військової економіки, на які можна натиснути, щоб змусити Путіна припинити війну».

Українці привезли з собою мапи фото: ВВС

Що саме було на мапах – українська делегація не пояснила пресі фото: ВВС

Відкрита частина зустрічі проходила у форматі обіду і тривала трохи більше 30 хвилин. На ній Трамп підтвердив, що збирається провести зустріч з Путіним в Угорщині. Зеленського на ній не буде, але він перебуватиме «на зв'язку». Трамп зауважив, що під час останньої розмови з Путіним йому здалося, що той хоче завершити війну. Американський президент досі оцінює шанси на це як «дуже високі». Він додав, що між Зеленським і Путіним – велика ненависть, і саме вона стоїть на заваді мирним зусиллям. Трамп також відмітив, що Путін хвалив його за успіхи у врегулюванні стількох воєн і навіть перерахував їх усі.

На обід президенти України та США їли куряче м'ясо, пише Reuters. На закуску – салат з артишоками і фенхелем, основна страва – обсмажена курка, хаш із солодкої картоплі і фрикасе з стручкового горошку, з руколою і розмариновим айолі. На десерт – яблука Макінтош з карамельним шифоном, мандаринове морозиво з ожиновим соусом.

Зустріч за закритими дверима тривала понад дві години – довше, ніж планувалося.

Без скандалу не обійшлося. Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу «дико» відреагувала на запитання про те, чому майбутня зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна відбудетеся саме в Будапешті, пише HuffPost. На запитання журналіста цього видання про те, хто обрав для саміту саме столицю Угорщини, Левітт відповіла: «Твоя мати обрала».

HuffPost вражений відповіддю Білого дому скріншот HuffPost

Директор з комунікацій Білого дому Стівен Чун підтримав хамовиту колегу: «Твоя мати». Журналіст HuffPost також запитав Левітт, чи вважає вона свою відповідь смішною. «Мені смішно, що ви насправді вважаєте себе журналістом. Ви – крайній лівий халтурщик, якого ніхто не сприймає серйозно, включаючи ваших колег із ЗМІ, просто вони не кажуть вам цього в обличчя. Припиніть задавати мені свої нещирі, упереджені та безглузді запитання», – не стримувалася прессекретарка.

Tomahawk – крилата ракета, якою рухає реактивний двигун, це дозволяє їй літати як літаку і скеровуватися до цілі. Це не нова ракета – згідно з офіційними даними уряду США, її розробка розпочалася на початку 1970-х років. Американські військові вперше застосували Tomahawk у бойових діях під час війни в Перській затоці 1991 року, і з того часу – у десятках конфліктів. У крейсерському режимі Tomahawk можуть летіти низько над землею, що ускладнює їх виявлення радаром. Tomahawk використовують твердопаливний ракетний двигун для підняття ракети на висоту приблизно 450 метрів над поверхнею. Ракетний двигун опускається, крила ракети розгортаються, а повітрозабірник реактивного двигуна відкривається. Зазвичай, ракети несуть боєголовку з вибуховим еквівалентом близько 180 кг тротилу. Існують також касетні версії Tomahawk. Найпоширеніша з них несе 166 невеликих бомб. Цей тип востаннє використовувався у грудні 2009 року під час секретної та невдалої атаки США на ймовірні тренувальні табори «Аль-Каїди» в Ємені. Інший варіант, який залишається засекреченим, призначений для тимчасового відключення електромережі супротивника шляхом випускання невеликих контейнерів з вуглецевими волокнами, які покривають лінії електропередач і викликають коротке замикання трансформаторів та іншого обладнання. Tomahawk – маневрена зброя, яка може змінювати курс, щоб облітати перешкоди, такі як ворожі засоби ППО, будівлі чи гори, перш ніж досягти своєї цілі.

Наталія Сокирчук, «Главком»