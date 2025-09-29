Головна Світ Політика
Розвідка назвала імена російських генералів, причетних до ракетних ударів по Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Російські воєнні злочинці, причетні до ракетного терору проти України
фото: gur.gov.ua/ГУР

ГУР опублікував оновлені дані про представників командного складу дальньої авіації повітряно-космічних сил ворожої армії

Головне управління розвідки опублікувало оновлені дані про тринадцять осіб з-поміж командного складу дальньої авіації повітряно-космічних сил збройних сил РФ, причетних до планування та організації ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Російські генерали, які причетні до ракетного терору проти України:

  • генерал-лейтенант Кобилаш Сергій Іванович – командувач військово-повітряних сил – заступник головнокомандувача повітряно-космічних сил збройних сил РФ;
  • генерал-майор Кувалдін Сергій Геннадійович – командувач дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил збройних сил РФ;
  • полковник Шевель Сергій Вікторович – начальник штабу – перший заступник командувача дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил збройних сил РФ;
  • генерал-майор Пчела Олег Володимирович – заступник командувача дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил збройних сил РФ.
фото: gur.gov.ua/ГУР

Воєнна розвідка публікує інформацію про місця проживання та реєстрації вказаних осіб, їхні номери телефонів, дані електронної пошти, індивідуальні податкові номери та номери полісів держстрахування. «Ідентифікація осіб з-поміж командного складу повітряно-космічних сил збройних сил РФ, які відповідали за планування та організацію пусків крилатих і аеробалістичних ракет проти українських міст, – один із пріоритетних напрямів роботи ГУР. Здобуті матеріали спрямовуються до національних та міжнародних механізмів правосуддя для притягнення винних до відповідальності», – йдеться в повідомленні.

Загалом за період з 24 лютого 2022 року по 31 серпня 2025 року зафіксовано:

  • 2 354 пуски ракет типу Х-555/Х-101/Х-55СМ з літаків Ту-95МС та Ту-160;
  • 321 пуск крилатих ракет Х-22/Х-32 з літаків Ту-22М3;
  • 171 запуск аеробалістичних ракет «Кинджал» з літаків МіГ-31К/І.

«Ці удари спрямовувалися по цивільній інфраструктурі: лікарнях та пологових будинках, навчальних закладах, багатоквартирних житлових будинках, електростанціях. Внаслідок ракетного терору загинули та отримали поранення тисячі мирних громадян, завдано масштабних руйнувань цивільних об’єктів», – додають розвідники.

До слова, західні журналісти оприлюднили імена та фото 13 російських військових, причетних до розстрілів та тортур українців у Бучі. Українські спецслужби підтвердили особи злочинців.

