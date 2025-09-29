Розвідка назвала імена російських генералів, причетних до ракетних ударів по Україні
ГУР опублікував оновлені дані про представників командного складу дальньої авіації повітряно-космічних сил ворожої армії
Головне управління розвідки опублікувало оновлені дані про тринадцять осіб з-поміж командного складу дальньої авіації повітряно-космічних сил збройних сил РФ, причетних до планування та організації ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.
Російські генерали, які причетні до ракетного терору проти України:
- генерал-лейтенант Кобилаш Сергій Іванович – командувач військово-повітряних сил – заступник головнокомандувача повітряно-космічних сил збройних сил РФ;
- генерал-майор Кувалдін Сергій Геннадійович – командувач дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил збройних сил РФ;
- полковник Шевель Сергій Вікторович – начальник штабу – перший заступник командувача дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил збройних сил РФ;
- генерал-майор Пчела Олег Володимирович – заступник командувача дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил збройних сил РФ.
Воєнна розвідка публікує інформацію про місця проживання та реєстрації вказаних осіб, їхні номери телефонів, дані електронної пошти, індивідуальні податкові номери та номери полісів держстрахування. «Ідентифікація осіб з-поміж командного складу повітряно-космічних сил збройних сил РФ, які відповідали за планування та організацію пусків крилатих і аеробалістичних ракет проти українських міст, – один із пріоритетних напрямів роботи ГУР. Здобуті матеріали спрямовуються до національних та міжнародних механізмів правосуддя для притягнення винних до відповідальності», – йдеться в повідомленні.
Загалом за період з 24 лютого 2022 року по 31 серпня 2025 року зафіксовано:
- 2 354 пуски ракет типу Х-555/Х-101/Х-55СМ з літаків Ту-95МС та Ту-160;
- 321 пуск крилатих ракет Х-22/Х-32 з літаків Ту-22М3;
- 171 запуск аеробалістичних ракет «Кинджал» з літаків МіГ-31К/І.
«Ці удари спрямовувалися по цивільній інфраструктурі: лікарнях та пологових будинках, навчальних закладах, багатоквартирних житлових будинках, електростанціях. Внаслідок ракетного терору загинули та отримали поранення тисячі мирних громадян, завдано масштабних руйнувань цивільних об’єктів», – додають розвідники.
До слова, західні журналісти оприлюднили імена та фото 13 російських військових, причетних до розстрілів та тортур українців у Бучі. Українські спецслужби підтвердили особи злочинців.
