Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 8 жовтня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 8 жовтня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Нині триває 1323-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 200 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав одного ракетного та 82 авіаційних ударів, застосував одну ракету, скинув 177 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5012 обстрілів, зокрема 168 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6159 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Залізничне, Степногірськ Запорізької області; Зеленодольськ Дніпропетровської області; Садове Херсонської області.

Останні новини з фронту

Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, одну станцію РЕБ, одну радіолокаційну станцію, три склади та ще одну іншу важливу ціль противника.

На Південно–Слобожанському напрямку

Минулої доби відбулося 29 боєзіткнень в районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Тихого, Амбарного, Кам’янки, Бологівки, Западного, Красного Першого, Довгенького та в бік Колодязного, Дворічанського й Кутьківки.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 жовтня 2025 року фото 1

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках

Українські оборонці відбили сім атак росіян. Противник завдав сім авіаційних ударів, загалом скинув 10 керованих авіаційних бомб та здійснив 198 артилерійських обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 жовтня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Зафіксовано вісім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Куп’янська та у бік Петропавлівки, Новоплатонівки, Піщаного, Степової Новоселівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 жовтня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 12 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Середнє, Шандриголове, Новоселівка, Дерилове, Карпівка, Торське.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 жовтня 2025 року фото 4

На Сіверському напрямку

Агресор атакував поблизу Ямполя, Григорівки, Виїмки та Серебрянки. Загалом минулої доби відбулося 11 боєзіткнень.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 жовтня 2025 року фото 5

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 18 атак у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 жовтня 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 46 атак агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Сухецьке, Миролюбівка, Нове Шахове, Іванівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Горіхове, Дачне, Філія та в напрямку Новопавлівки й Балагану.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 жовтня 2025 року фото 7

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони відбили 32 ворожі штурмові дії в районах населених пунктів Запоріжжя, Олександроград, Січневе, Новоселівка, Новогеоргіївка, Соснівка, Вороне, Калинівське, Новогригорівка, Воскресенка, Олексіївка, Степове, Піддубне, Березове, Новоіванівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 жовтня 2025 року фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано 11 бойових зіткнень поблизу Полтавки та Малинівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 жовтня 2025 року фото 9

На Оріхівському напрямку

Відбулося вісім бойових зіткнень – противник намагався просунутися поблизу Плавнів, Степового та в напрямку Степногірська й Новоандріївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 жовтня 2025 року фото 10

На Придніпровському напрямку

Українські підрозділи відбили три ворожі атаки.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 жовтня 2025 року фото 11

Нагадаємо, триває 1323-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: окупанти Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський підвищив у званнях командувачів і генералів ЗСУ
Зеленський підвищив у званнях командувачів і генералів ЗСУ
1 жовтня, 11:16
Російський командир віддав наказ на знищення цивільного населення
Під Краматорськом росіяни розстріляли сімʼю і взяли дитину в заручники (відео)
24 вересня, 15:24
Ситуація на фронті 23 вересня
Лінія фронту станом на 23 вересня 2025. Зведення Генштабу
23 вересня, 23:36
Ситуація на фронті 22 вересня
Лінія фронту станом на 22 вересня 2025. Зведення Генштабу
22 вересня, 23:17
Ворог атакував Дніпро
З'явились перші кадри наслідків ворожої атаки на Дніпро
20 вересня, 06:46
Російські терористи обстріляли залізницю цієї ночі
Окупанти вдарили по залізниці: є затримка потягів
17 вересня, 02:42
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 11 боєзіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 15 вересня 2025 року
15 вересня, 08:20
Ситуація на фронті 12 вересня
Лінія фронту станом на 12 вересня 2025. Зведення Генштабу
12 вересня, 23:29
За словами Сирського, основні зусилля Сили оборони зосереджували на стримуванні противника та завданні йому втрат
Сирський розповів, скільки територій у серпні вдалося звільнити від окупантів
8 вересня, 09:04

Події в Україні

Окупанти вдарили по теплоелектростанції ДТЕК: є поранені
Окупанти вдарили по теплоелектростанції ДТЕК: є поранені
Карта бойових дій в Україні станом на 8 жовтня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 8 жовтня 2025 року
Втрати ворога станом на 8 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 8 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 жовтня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 8 жовтня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 8 жовтня 2025
The Atlantic: Україна має шанс змінити хід війни
The Atlantic: Україна має шанс змінити хід війни

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Вчора, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua