Скільки культурних об'єктів зруйнувала РФ? Статистика Мінкульту

Максим Бурич
Максим Бурич
Скільки культурних об’єктів зруйнувала РФ? Статистика Мінкульту
Руйнування зафіксовані у 326 територіальних громадах по всій Україні
фото: МКСК

У Мінкульті розповіли про пам’ятки і заклади культури, які були зруйновані Росією

Станом на 25 вересня російська агресія призвела до руйнування та пошкодження 1599 пам’яток культурної спадщини та 2415 об’єктів культурної інфраструктури по всій Україні. Загалом руйнування зафіксовано у 18 областях та 326 територіальних громадах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінкульт.

Серед 1599 пошкоджених пам’яток культурної спадщини 149 мають статус національного значення, 1300 – місцевого значення та  150 – щойно виявлені об'єкти.

Найбільших руйнувань пам'ятки зазнали в таких областях:

  • Харківська – 341 пам’ятка.
  • Херсонська – 293 пам’ятки.
  • Одеська – 182 пам’ятки.
  • Донецька – 173 пам’ятки.
  • Київська область та м. Київ – 154 пам’ятки.

Внаслідок бойових дій та обстрілів постраждали 2415 об’єктів культурної інфраструктури, з яких 491 повністю знищено.

Найбільших втрат зазнали клубні заклади – 1175 об'єктів, бібліотеки – 848 об'єктів, заклади мистецької освіти – 184 об'єкти, музеї та галереї – 133 об'єкти, театри, кінотеатри та філармонії – 50 об'єктів.

Найбільших втрат культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Сумській та Миколаївській областях.

В Міністерстві культури наголошують, що через тимчасову окупацію майже всієї території Луганської та значних частин Запорізької, Донецької та Херсонської областей, точний обрахунок кількості постраждалих закладів культури на цих територіях є неможливим.

Нагадаємо, станом на 21 липня 2025 року, внаслідок повномасштабної російської агресії, в Україні зруйновано та пошкоджено 1528 пам’яток культурної спадщини та 2359 об’єктів культурної інфраструктури.

Теги: росія Мінкульт війна

