Зеленський погодив нові операції СБУ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Зеленський погодив нові операції СБУ
Зеленський: Василь Малюк доповів щодо результатів наших далекобійних ударів
колаж: glavcom.ua

Зеленський відзначив результати СБУ, зокрема ефективність далекобійних дронів та знищення понад окупантів

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівником Служби безпеки України Василем Малюком, на якій детально обговорили бойову роботу служби. Глава держави відзначив суттєве зростання ефективності операцій СБУ, особливо щодо далекобійних ударів та знищення російської живої сили. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Василь Малюк доповів арезиденту про результати далекобійних ударів, які здійснюються силами СБУ.

«Важливо, що більшу ефективність демонструють українські далекобійні ракети-дрони. Суттєві результати маємо й у знищенні російських комплексів ППО», – зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський особливо відзначив воїнів Центру спеціальних операцій «А» СБУ, які ведуть активні дії на Покровському напрямку.

«Констатуємо, що російські війська отримали наказ штурмувати наші позиції за будь-яку ціну. Відповідно, значно зріс рівень російських втрат. Тільки наші воїни СБУ і тільки на Покровському напрямку знищують зараз понад 100 окупантів на день, і це без врахування результатів дій воїнів інших складових наших Сил оборони та безпеки. Загалом за минулий місяць воїни ЦСО «А» СБУ ліквідували 3028 окупантів – по кожному з них маємо відповідну верифікацію», – розповів Зеленський.

Зеленський також повідомив, що СБУ продовжує роботу зі знищення російських агентурних мереж. Президент погодив операції, які мають на меті зменшення російського воєнного потенціалу.

Нагадаємо, далекобійні дрони Служби безпеки України вразили один із провідних нафтопереробних заводів Росії – «Орськнафтооргсинтез». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на джерела в СБУ.

У ніч на 3 жовтня ударні безпілотники Центру спецоперацій «А» вразили нафтопереробний завод «Орськнафтооргсинтез» в Оренбурзькій області, розташований за понад 1,4 тис. км від українського кордону.

Як зазначило джерело, на цьому НПЗ працюють чотири установки первинної переробки нафти, його потужність – 6,6 млн тонн нафти на рік. Завод випускає близько 30 видів різної продукції: автобензини, дизельне паливо, масла, авіакеросин, бітум, мазут.

До слова, дрони Служби безпеки України вночі 27 вересня уразили нафтоперекачувальну станцію «Тиньговатово» в Чуваській республіці Російської Федерації. Об'єкт виведено з ладу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на власні джерела в СБУ.

«У ніч на 27 вересня далекобійні безпілотники ЦСО «А» СБУ відпрацювали по НПС «Тиньговатово», яка розташована за тисячу кілометрів від України в населеному пункті Конар, Чуваська Республіка, РФ», – повідомили джерела.

Зазначається, що роботу станції тимчасово призупинили до з'ясування ступеня пошкоджень об'єкта – як сказано в офіційній заяві. Атаку підтвердив керівник республіки.

Як відомо, у вівторок, 7 жовтня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Наша розвідка активно працює з партнерами, щоб не допустити використання Росією суден так званого тіньового флоту для скоєння диверсій та інших спроб дестабілізації у Європі. Даємо всю необхідну інформацію партнерам і розраховуємо, що протидія російському втручанню буде значно сильнішою. Наразі росіяни використовують танкери не тільки для того, щоб заробляти гроші на війну, але й для розвідувальної та навіть диверсійної діяльності. Це абсолютно реально припинити», – йдеться у заяві.

Зокрема, президент та Іващенко обговорили конкретні завдання щодо санкцій проти Росії, зокрема, які схеми обходу санкцій потребують перекриття в першу чергу. 



