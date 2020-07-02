Пандемія коронавірусу сприяє незаконній вирубці лісів у Південній Америці



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Зображення: luoman/ iStock

Амазонія: новий рекорд вирубування лісу

Знищення тропічних дощових лісів набирає обертів. З початку 2020 року втрачено понад 2000 квадратних кілометрів лісу – це на 34% більше, ніж торік, що свого часу також було рекордом. Це вчені виявили на підставі аналізу супутникових даних. Причина – послаблений нагляд за вирубкою лісів, пов’язаний з епідемією коронавірусу, а також свідоме заохочення нелегальної діяльності.

Коронавірус – загроза не лише для людського здоров’я, він вплинув на природу та різні види тварин. Хоч багато природних регіонів, на яких позначається туризм, скористали з обмеження подорожей, тут також зменшилися шум і забруднення повітря – принаймні тимчасово. Водночас пункти спостереження за багатьма зонами і територіями, які потребують захисту, пусті, а браконьєрам і нелегальному вирубуванню відкритий шлях.

Як сильно постраждали від браку контролю тропічні ліси, виявили в травні 2020 дослідження Світової організації Всесвітнього фонду дикої природи (World Wildlife Fund, WWF). На підставі супутникових знімків науковці порівняли площі територій, вкритих лісом, у березні 2020-го, а також у березні 2017–2019 років.

Результат: у березні 2020 року в світі знищили 645 000 гектарів тропічних лісів. Це відповідає семикратній площі Берліна і майже на 150% більше, ніж середній показник для березня в попередні роки – з 2017-го по 2019-й. Особливо масштабною є втрата лісу в Південній Америці. В Аргентині викорчовування та випалювання в березні 2020 посилилося на 322%, порівняно з 2019 роком, повідомили у Всесвітньому фонді захисту дикої природи (WWF). Найбільше постраждали ліси Савани та регіон Чако. В Бразилії, де розташовані найбільші площі тропічних дощових лісів, втрата лісів у березні 2020 року зросла на 55% порівняно з 2019-м.

І тенденція тільки посилюється, як засвідчили супутникові дані Бразилійського космічного інституту (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). Згідно з ними, в перші п’ять місяців 2020 року в бразилійській Амазонії зникло понад 2000 квадратних кілометрів лісу. Це на 49% більше, ніж у середньому за останні чотири роки. Особливо постраждали штати Пара, Амазонас та Мату-Гроссо.

«Амазонія на шляху до екзистенційної катастрофи, – попереджає Роберто Малдонадо (Roberto Maldonado), консультант у питаннях Бразилії при німецькому WWF. – 2019-го зафіксували наймасштабніше за останні 10 років знищення, і зараз все вказує на те, що 2020 стане ще гіршим роком для тропічних лісів. Якщо ми найближчим часом не змінимо тенденцію, можемо в перспективі втратити Амазонію». Влітку 2019 року лісові пожежі знищили стільки лісів Амазонії, як ніколи раніше.

Проблема в тому, що, на думку науковців, зникнення амазонських тропічних лісів може бути незворотнім після вирубування 20–25% їхньої території. Оскільки дерев не вистачатиме, щоб продукувати опади, ліси висихатимуть. Тобто екосистема може бути знищена в такий спосіб, що зміниться позитивний зворотний зв'язок тропічних лісів у Савані.

Вже зараз дослідження доводять, що повітря над амазонськими територіями впродовж останніх 20 років все більше висихає. Крім того, кліматичні зміни, згідно з оцінками кліматологів, наступають так швидко, що дощові ліси не встигнуть, наприклад, змінити склад і види дерев. Вирубування майже 20% лісів призведе до того, що ці зміни ще пришвидшаться. «Перетворенню» Амазонії ще можна завадити, зупинивши вирубування і засадивши територію новими деревами. Але в Бразилії це не пріоритет.

Навіть навпаки: уряд Бразилії під керівництвом Жаїра Болсонару (Jair Bolsonaro) свідомо використовує пандемію коронавірусу, щоб посприяти лісозаготівлі та сільському господарству через посилене вирубування Амазонії. На відео засідання уряду міністр навколишнього середовища Рікардо Салль (Ricardo Salles) вимагає внести зміни до закону, які лібералізували б та спростили б вирубування. Увага, звернена на пандемію COVID-19, дає змогу провести реформи без суспільного неспокою, сказав міністр.

Крім того, з часу свого вступу на посаду Болсонаро послабив установи, що стежать і здійснюють захист лісів, скоротивши їхнє фінансування. Так їхній роботі суттєво заважають – на радість нелегальному вирубуванню. «Повідомлення, що на нелегальне вирубування та розкопування територій будуть закривати очі, надійшло. Сьогодні над частиною Амазонки витають правила Дикого Заходу», – сказав Малдонадо.

На думку природозахисної організації, щоби врятувати ліси Амазонії, потрібно залучити й інші країни. Почати потрібно з уважнішого контролю за ланцюгом постачання, імпортувати тільки ті продукти, що виробили не за рахунок лісу. Особливо це стосується фірм, що у своєму ланцюгу поставок мають сою або іншу сільськогосподарську сировину з Бразилії, сказали в WWF. ЄС може також долучитися, прописавши в законі ланцюги поставки без вирубки лісів. Тоді неможливо буде імпортувати товари, для яких потрібне вирубування дощових лісів.

Nadja Podbregar

Amazonas: Neuer Entwaldungsrekord

WWF World Wide Fund For Nature, 22. Juni 2020

Зрефедрувала С.К.

Джерело: Zbruc