В Україні – 889 нових випадків Covid-19. Дані МОЗ з усіх областей



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В Україні загалом 45 887 людей хворіють на коронавірус

Найбільше випадків коронавірусу зафіксовано у столиці і 4 областях

В Україні станом на 2 липня 45 887 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 1185 летальних, 20 053 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 889 нових випадків, це на 225 випадків більше, ніж учора (664). Загалом проведено 677 254 тестування методом ПЛР. Про це повідомили у міністерстві охорони здоров’я. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1895 випадків;

Волинська область — 2508 випадків;

Дніпропетровська область — 1095 випадків;

Донецька область — 562 випадки;

Житомирська область — 1421 випадок;

Закарпатська область — 3046 випадків;

Запорізька область — 576 випадків;

Івано-Франківська область — 2489 випадків;

Кіровоградська область — 650 випадків;

м. Київ — 5242 випадки;

Київська область — 2655 випадків;

Львівська область — 5730 випадків;

Луганська область — 83 випадки;

Миколаївська область — 447 випадків;

Одеська область — 1736 випадків;

Полтавська область — 320 випадків;

Рівненська область — 3877 випадків;

Сумська область — 302 випадки;

Тернопільська область — 1958 випадків;

Харківська область — 2207 випадків;

Херсонська область — 194 випадки;

Хмельницька область — 808 випадків;

Чернівецька область — 4894 випадки;

Черкаська область — 645 випадків;

Чернігівська область — 547 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 02 липня 2020 року до Центру надійшло 1239 повідомлень про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 91 172 повідомлення про підозру на Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 45887

Хворіють 24649

Одужали 20053

Померли 1185

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Найбільше випадків захворювання на Covid-19 за добу зареєстровано у Львівській області - 152, Києві - 104, Рівненській області - 93, Закарпатській області - 85, Волинській області – 81.

Нагадаємо, уряд продовжив карантин до 31 липня.