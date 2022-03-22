Перелік хвороб, через які не беруть в армію в мирний час. А подекуди – і у військовий

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є величезний список хвороб, що дають право призивнику «відкосити» від служби в армії. Втім, такий запит наразі, під час війни, є досить популярним серед українських чоловіків. dev.ua розповідає, з якими недугами чоловікам не бути солдатом у мирний час, та що змінюється під час воєнного стану у воюючій країні.

1. Інфекційні хвороби органів травлення та шкіри

Кишкові інфекційні хвороби, бактеріальні зоонози, вірусні інфекційні хвороби центральної нервової системи, вірусні інфекційні хвороби з ушкодженням шкіри та слизових оболонок, гельмінтози, педикульоз та їхні наслідки.

У мирний час призовники, що мали такі захворювання та їхні наслідки, що важко піддаються лікуванню, до службі у ЗСУ непридатні. Та у воєнний час такі призовники мають статус обмежено придатних до служби в ЗСУ,

2. Туберкульоз

Призовники з таким діагнозом до служби в ЗСУ не допускаються ані в мирний, ані у воєнний час. Проте якщо захворювання вилікуване, то у воєнний час придатність до служби визначається в індивідуальному порядку.

3. Інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом

Пацієнти із вродженим або ж набутим сифілісом у мирний час до служби не допускають, проте під час воєнного стану їхня придатність служити визначається медичною комісією в індивідуальному порядку.

До служби не допускаються також призовники із гонококовою, трихомонадною та іншими інфекціями, що передаються статевим шляхом, але лиш до того моменту, поки пацієнт вилікується.

4. Гепатити

Непридатними до військової служби у військовий час є тільки пацієнти з тяжкими формами вірусних гепатитів, які важко піддаються лікуванню та значно порушують функції органів і систем. Вірусні гепатити із стійкими та помірними порушеннями функцій органів і систем дають право комісіє у воєнний час вирішувати, чи може служити той чи інший пацієнт. Якщо ж хвороба не порушує функцій важливих органів, то такий призовник є придатним до військової служби у воєнний час.

5. ВІЛ

Хвороба, зумовлена ВІЛ, яка супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами, злоякісними пухлинами та іншими уточненими хворобами звільняє зворого від військової служби і в мирний, і у воєнний час.

Носії бессмптомного вірусу імунодефіциту обмежено придатні до військової служби, або ж їхня придатність визначається індивідуально.

6. Новоутворення та їхні наслідки

Онкохворі з невиліковними діагнозами не придатні до військової служби. Та люди з онкодіагнозами у минулому, станами ремісії та повільно прогресуючими хворобами є обмежено придатними у воєнний час. Іхню придатність визначає військово-медична комісія.

Пацієнти з доброякісними новоутвореннями зі значиними порушеннями функцій непридатні до служби в ЗСУ. Можливість служити для тих, у кого значних порушень в результаті хвороби немає, визначається індивідуально.

Усіх пацієнтів після хірургічного лікування, проведення цитостатичної або променевої терапії з приводу новоутворень відправляють на лікування, вони є тимчасово непридатними особами для служби в ЗСУ навіть у період воєнного стану.

7. Хвороби крові

Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку є люди з швидко прогресуючими зі значними порушеннями функцій захворюваннями крові. Інші – обмежено придатні до служби у воєнний час, якщо не знаходяться на лікуванні.

8. Хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин

Ступінь придатності до військовох служби при таких розладах залежить від рівня порушення функцій вражених органів. Здебільшого особи з такими діагнозами є обмежено придатними до службі під час воєнного стану, це визначається індивідуально у кожному окремому випадку.

9. Розлади психіки та поведінки

Особи з різко вираженими стійкими психічними розладами не придатні до військової служби взагалі. Всі інші – обмежено придатні у воєнний час.

Ті ж, хто мав тійкі компенсації наслідків гострого захворювання головного мозку або закритої черепномозкової травми є придатними до служби у ВСУ.

Це ж стосується і призовників, що мають розлади психіки внаслідок прийому психотропних препаратів.

Особи, що мають діагнози шизофренія, шизотипові та маячні розлади, афективні розлади з часто повторюваними фазами та глибока розумова відсталість до служби в ЗСУ неридатні ні в мирний, ні у військовий час.

10. Хвороби нервової системи

Пацієнти з гострими менінгітами, енцефалітами, мієлітами, енцефаломієлітами, внутрішньочерепними, внутрішньохребтовими абсцесами, системними атрофіями, дегенеративними хворобами, церебральним паралічем, паралітичними синдромами, хворобою Паркінсона, розсіяним склерозом, дистоніями (крім вегетосудинної), гідроцефалією та токсична енцефалопатією у гострій фазі та із швидким прогресом не придатні до служби у війську. Якщо ж хвороба прогресує повільно, то такі особи є обмежено придатними до служби у воєнний час.

Такі ж умови і для хворих із міастенією, міопатією, хворобами нервово-м’язового з'єднання та м’язів, дорсалгією, радикулопатією, цервікалгією, ішіасом, люмбаго та іншими.

Епілепсія та епілептичні синдроми, епілептичний статус, мігрень, розлади сну при частих нападах не дають права служити у ЗСУ, Якщо ж у хворого напади трапляються нечасто, по під час воєнного стану його можуть призвати до лав ЗСУ,

11. Хвороби ока та придаткового апарату

Умовно придатні до служби в армії під час воєнного стану люди, які мають виражені анатомічні зміни або вади положення повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах.

Якщо ж при такому діагнозі немає порушення зорових або рухових функцій очей, то такий пацієнт до служби придатний і в мирний, і у воєнний час.

Не призовуть в армію також людей із різко вираженим прогресуючим зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах, відшаруванням та розривом сітківки на обох очах, глаукомі обох очей, стійкому паралічі рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії.

Також не придатні до служби у ЗСУ пацієнти із короткозорістю або далекозорістю будь-якого ока в одному із меридіанів більше 12,0 дптр або астигматизмом будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах більше 6,0 дптр.

Також не беруть в армію тих, у кого гострота зору одного ока нижче 0,1 або око не бачить зоавсім. Не придатні до службі і пацієнти, в яких відсутнє очное яблуко при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гострота зору обох очей 0,2 і нижче.

12. Хвороби вуха

Якщо людина має стійкі значно виражені вестибулярновегетативні розлади, супроводжувані симптомами меньєрівського захворювання, то в армію її не візьмуть. Стійка повна глухота на обидва вуха або глухонімота також є причиною відмови вступу до лав ЗСУ,

13. Хвороби системи кровообігу

Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку люди із діагнозами серцева недостатність II-Б-III стадії, гіпертонічна хвороба III стадії, ішемічна хвороба серця з серцевою недостатністю II-Б – III стадії, інфаркт головного мозку, інсульт, стеноз, емболія, тромбоз, аневризма прецеребральних, базилярної, сонної, хребтової артерій або аорти, церебральний атеросклероз із значним порушенням функцій.

Стійкі порушення роботи системи кровообігу внаслідок перенесених флебіту, тромбофлебіту, тромбозу ворітної вени, емболії та тромбозу інших вен; варикозного розширення вен нижніх кінцівок; варикозного розширення вен стравоходу, мошонки, яєчка, тазу, післяфлебітичного синдрома; неспецифічного лімфаденіта, наслідків хірургічних втручань також є причиною легальної відмови від служби в армії.

14. Геморой

Під час воєнного стану усі пацієнти з таким діагнозом є обмежено придатними до військогої служби, або ж придатними до неї.

15. Хвороби органів дихання

Такі діагнози як озена та гнійний синусит під час воєнного стану не є перешкодою до вступу в лави ЗСУ. Пацієнти з такими захворюваннями є обмежено придатними до служби.

Не можуть служити в армії люди з хронічним бронхітом, емфіземою, хронічною обструктивною хворобою легенів, бронхоектатичною хворобою, пневмоконіозом, хронічними пневмонітами, ідіопатичним фіброзуючим альвеолітом, легеневим альвеолярним протеїнозом, гемосідерозом, хронічними гнійними та некротичними хворобами, хворобами плеври, абсцесом легенів та середостіння, піотораксом, що як наслідок мають значні порушення функції зовнішнього дихання.

Тяжка персистуюча бронхіальна астма також гарантує «білий квиток» для потенційних новобранців.

16. Хвороби органів травлення

Якщо у призовника відсутні 10 і більше зубів на одній щелепі або вони замінені знімним протезом, відсутні 8 кутніх зубів на одній щелепі або ж відсутні 4 кутні зуба на верхній щелепі з одного боку та 4 кутні зуба на нижній щелепі з другого боку, то така людина все одно може бути солдатом у воєнний час. У мирний в армію такого призовника не візьмуть.

Перешкодою до служби в ЗСУ як у мирний, так і у воєнний час можуть стати щелепно-лицьові аномалії (крім вроджених), включаючи аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій.

Якщо ж такі хвороби як езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, апендикс, хвороба Крона, виразковий коліт, непрохідність кишківника, паралітичний ілеус, інвагінація, дивертикулярна хвороба, синдром подразненого кишківника, запор, мегаколон, хвороби заднього проходу та прямої кишки, перитоніт, спайкова хвороба викликають значні порушення в роботі організму, то пацієнту з такими діагнозами випишуть пожиттєвий білий квиток. Те ж саме стосується і призовників із виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки, що мають тяжкі наслідки для роботи травної системи.

Значні порушення від алкогольної хвороби печінки, токсичного ураження печінки, печінкової недостатності, хронічних гепатитів, фіброзів та цирозів, а також холециститу, холангіту, панкреатиту позбавляють пацієнтів права служити у ЗСУ.

Придатність до військової служби із значними порушеннями функцій внаслідок гриж різного типу визначається індивідуально медкомісією.

17. Хвороби шкіри

Повністю звільняють від служби і в мирний і у воєнний час такі діагнози як дифузний нейродерміт (атопічний дерматит) з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву, пухирчатка звичайна, герпетиформний дерматит. Усі інші захворювання дозволяють призивати таких пацієнтів у воєнний час на службу.

18. Хвороби кісток

Важкі форми артиритів та артрозів, синдром Фелті, ревматоїдний васкуліт, хвороба Стілла, ревматоїдний бурсит, псоріатичні та ентеропатичні артропатії, ювенільний артрит, подагра, кристалічні артропатії, поліартеріїт вузликовий та споріднені стани, некротизуючі васкулопатії, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системний червоний вовчак, дерматополіміозит, системний склероз, сухий синдром Шегрена, хвороба Бехчета, дифузний еозинофільний фасцит, що викликають значні порушення функцій пошкоджених органів, позбавляють права стати до лав ЗСУ,

Також від служби в армії звільняються пацієнти з важкими формами набутих деформаційта дефектів пальців кисті, стопи, кінцівок, важкою плоскостопістю, фібробластичними порушеннями, що викликають важкі порушення рухальних функцій.

Не приймають до війська також людей з ампутованими кінцівками до певного рівня, а також важкими формами хвороб хребта (кіфоз і лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта, спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії).

19. Хвороби сечостатевої системи

Звільняються від служби особи, що мають тяжкий нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії, ниркову недостатність, гідронефроз, піонефроз, вторинний пієлонефрит, сечокам’яну хвороба, інші хвороби нирки і сечоводу, зморщену, малу нирку, набуту кісту нирки, цистит, хвороби сечового міхура, невенеричний уретрит, стриктуру уретри зі значними порушеннями функцій нирок.

«Чоловічі хвороби», зокрема гіперплазія простати, аденома, фіброаденома та міома простати, запальні та інші хвороби простати, гідроцеле та сперматоцеле, перекручування яєчка, орхіт та епідидиміт, чоловіча безплідність, надмірна крайня плоть, фімоз і парафімоз, лейкоплакія статевого члена, баланопостит, що мають тяжкі наслідки та заважають нормальному функціонуванню сечостатевої системи, також дають право не йти в армію.

Аналогічна ситуація і з «жіночими хворобами» у важких формах. Зокрема, мова про хвороби молочної залози (доброякісна дисплазія, фіброкістозна мастопатія, солітарна кіста, аденоматоз, фібросклероз, ектазія проток, гіпертрофія молочної залози, мастодинія, атрофія молочної залози) та малого тазу у жінок (сальпінгіт і офорит, запальна хвороба матки, запальна хвороба шийки матки, інші запальні хвороби жіночих тазових органів, хвороби бартолінової залози, інші запальні хвороби піхви і вульви).

Важливо: якщо хвороби не порушують роботу органів дуже сильно, то такі пацієнти можуть бути визнані обмежено придатними до служби у воєнний час.

20. Вроджені аномалії, недостатній фізичний розвиток та травми

Придатність травмованих із значними порушеннями функцій органів до війська часто обмежена. У деяких випадках, коли тарвма призвела до значного порушення фнкцій оргнаів, людина стає непридатною до служби в ЗСУ.

Вроджені вади та аномаліх дозволяють не служити в армії у воєнний час тільки якщо вони особливо сильно виражені та заважають нормальній життєдіяльності людини.