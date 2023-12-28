Експортна партія російської риби, призначена китайцям, визнана отруєною

Росіяни хотіли продати китайцям рибу із перевищеним у два рази вмістом ртуті

У рибній продукції, призначеній для відправки з Росії до Китаю, фахівці ветеринарної лабораторії виявили перевищення ртуті. Про це з посиланням на Приморське міжрегіональне управління Россільгоспнагляду пишуть росЗМІ.

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«Підвідомчим Россільгоспнагляду ФДБУ «Приморська міжобласна ветеринарна лабораторія» проведено дослідження проб, відібраних від партії морозива риби-кінь загальною вагою 8,7 тонни та партії морозива карася загальною вагою 23,3 тонни, заявлених на експорт до КНР. У партіях рибопродукції виробника з Хабаровського краю встановлено невідповідність вмісту ртуті», – наводить російське видання заяву відомства, згідно з якою вміст ртуті було перевищено в 1,2 і в 1,5 рази.

Повідомляється, що проби відібрано на рибопереробному комплексі у Хабаровському краї. Видалити ртуть за допомогою кулінарної обробки неможливо. Її накопичення веде до розвитку неврологічних захворювань, пригнічує функцію серцево-судинної та імунної систем. На адресу власника продукції готується інформаційний лист із результатами лабораторних досліджень.

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Нагадаємо, у зв'язку із забороною, накладеною китайською владою на імпорт японських морепродуктів, введеною після початку скидання в океан води з аварійної АЕС «Фукусіма-1», Японія розглядає питання про подання скарги до Світової організації торгівлі (СОТ). Про це заявив в Токіо японський міністр закордонних справ Йосімаса Хаясі.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, виступаючи на засіданні керівництва правлячої Ліберально-демократичної партії, також заявив про намір вжити всіх необхідних заходів для того, щоб уберегти японську рибну галузь від збитків. Більше того, уряд, за його словами, докладе зусиль для збільшення споживання рибної продукції.