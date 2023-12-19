Президент Чехії спрогнозував «значні зрушення» у війні РФ проти України в 2024 році

Павел нагадав, що наступного року у США та Росії відбудуться президентські вибори

Президент Чехії Петр Павел вважає, що у війні Росії проти України у 2024 році відбудуться відбудуться значні зрушення, що пов'язано з виборами в РФ і Сполучених Штатах Америки. Про це повідомляє Seznam Zpravy.

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«Нам належить багато зробити, тому що розвиток конфлікту в Україні показує, що наступного року ми, швидше за все, побачимо значні зрушення. І поки що все вказує на те, що це буде не в кращому сенсі цього слова, як нам хотілося б. Виникне нова ситуація, з якою нам доведеться мати справу», – наголосив Павел.

Павел нагадав, що у 2024 році у США та Росії відбудуться президентські вибори. І якщо в Росії без особливих сюрпризів переможе диктатор Володимир Путін, то в США результат не такий однозначний.

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«І можна очікувати, що очікування виборів також призведе до певних змін на полі бою. Адже президент Путін абсолютно ясно дав зрозуміти, що про жодні мирні переговори не може бути й мови доти, доки не стане зрозумілим результат виборів у Сполучених Штатах», – додав президент Чехії.

На його думку, зараз Путін сподівається на перемогу екс-президента США Дональда Трампа у виборах, тому що «з ним можна буде порозумітися незалежно від того, що думає Україна чи решта Європи». Путін хоче компромісу, який поверне Росії статус ключового гравця, а решті доведеться з цим змиритися.

«Звичайно, така ситуація нам не вигідна і ми побачимо, наскільки такий сценарій, як сподівається Володимир Путін, може бути реалізований», – зазначив Павел.

Як повідомлялося, президент Росії не піде на мир в Україні до результатів виборів у США в листопаді 2024 року.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін знову звинуватив у розв'язанні війни Україну та вкотре заявив, що РФ нібито завжди прагнула до переговорів та миру.