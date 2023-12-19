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Президент Чехії спрогнозував «значні зрушення» у війні РФ проти України в 2024 році

Діана Гасюк
glavcom.ua
Президент Чехії спрогнозував «значні зрушення» у війні РФ проти України в 2024 році
Президент Чехії Петр Павел
фото з відкритих джерел

Павел нагадав, що наступного року у США та Росії відбудуться президентські вибори

Президент Чехії Петр Павел вважає, що у війні Росії проти України у 2024 році відбудуться відбудуться значні зрушення, що пов'язано з виборами в РФ і Сполучених Штатах Америки. Про це повідомляє Seznam Zpravy.

«Нам належить багато зробити, тому що розвиток конфлікту в Україні показує, що наступного року ми, швидше за все, побачимо значні зрушення. І поки що все вказує на те, що це буде не в кращому сенсі цього слова, як нам хотілося б. Виникне нова ситуація, з якою нам доведеться мати справу», – наголосив Павел.

Павел нагадав, що у 2024 році у США та Росії відбудуться президентські вибори. І якщо в Росії без особливих сюрпризів переможе диктатор Володимир Путін, то в США результат не такий однозначний.

«І можна очікувати, що очікування виборів також призведе до певних змін на полі бою. Адже президент Путін абсолютно ясно дав зрозуміти, що про жодні мирні переговори не може бути й мови доти, доки не стане зрозумілим результат виборів у Сполучених Штатах», – додав президент Чехії.

На його думку, зараз Путін сподівається на перемогу екс-президента США Дональда Трампа у виборах, тому що «з ним можна буде порозумітися незалежно від того, що думає Україна чи решта Європи». Путін хоче компромісу, який поверне Росії статус ключового гравця, а решті доведеться з цим змиритися.

«Звичайно, така ситуація нам не вигідна і ми побачимо, наскільки такий сценарій, як сподівається Володимир Путін, може бути реалізований», – зазначив Павел.

Як повідомлялося, президент Росії не піде на мир в Україні до результатів виборів у США в листопаді 2024 року.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін знову звинуватив у розв'язанні війни Україну та вкотре заявив, що РФ нібито завжди прагнула до переговорів та миру.

Теги: Петр Павел переговори диктатор президент Україна путін вибори

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