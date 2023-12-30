Аргентина відмовилася від вступу до БРІКС

Президент Аргентини не бачить економічної вигоди від вступу до організації

Аргентина відмовилася приєднуватися до організації БРІКС, яка об’єднує Росію, Китай, Індію, Бразилію та Південно-Африканську республіку. Про це пише аргентинське видання Clarín.

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За інформацією ЗМІ, президент Аргентини Хав’єр Мілей кілька днів тому надіслав офіційні листи голові КНР Сі Цзіньпіну та президенту РФ Володимиру Путіну, в яких повідомив про відмову Аргентини від приєднання до БРІКС.

Президент Аргентини заявив, що не бачить економічної вигоди та доцільності від вступу до організації. Він готовий розвивати економічні відносини з усіма країнами-учасницями, але наголошує, що Аргентина може встановлювати двосторонні зв’язки безпосередньо, без посередництва організації.

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Мілей виступав проти членства країни у БРІКС ще до свого обрання президентом. У ході своєї передвиборчої кампанії він висловлювався за зближення зі Сполученими Штатами, аж до можливості переходу країни з національної валюти – аргентинського песо – на американський долар.

БРІКC (англ. BRICS – скорочення від Brazil, Rusia, India, China, South Africa) – організація, яка об'єднує Росію, Китай, Індію, Бразилію та Південно-Африканську республіку. На ці країни разом припадає понад 40% населення світу та чверть світової економіки. Окрім геополітики, група фокусується на економічному співробітництві та збільшенні багатосторонньої торгівлі та розвитку. Блок був заснований як неформальний клуб у 2009 році, щоб забезпечити платформу для своїх членів, щоб кинути виклик світовому порядку, де домінують Сполучені Штати та їхні західні союзники. Його створення ініціювала Росія. Група не є офіційною багатосторонньою організацією, як ООН, Світовий банк або Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК). Глави держав і урядів країн-учасниць збираються щорічно, причому кожна країна бере на себе однорічне головування в групі.

Нагадаємо, на останньому саміті в серпні в ПАР альянс оголосив свої плани щодо прийняття нових членів.

Крім Аргентини, запрошення вступити до БРІКС отримали Єгипет, Іран, ОАЕ, Саудівська Аравія та Ефіопія. Їхнє членство розпочнеться автоматично з 1 січня 2024 року, якщо країни не висловлять офіційну відмову, як це зробила Аргентина.