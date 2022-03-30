«Росія бажає миру», а «ЗСУ під прапорами Третього рейху»: як працює пропаганда РФ під час війни

Російська пропаганда обробляє громадську думку, стверджуючи, що театр воєнних дій на сході України є ключовим для всієї війни

Переговори в Стамбулі

Найголовнішою подією минулої доби стали українсько-російські переговори в Стамбулі під час яких сторони задекларували готовність обговорювати взаємні поступки. Реакцією ворожої пропаганди на стамбульську зустріч стало просування двох суперечливих наративів:

1) Росія щиро бажає миру і сподівається досягнути припинення бойових дій ближчим часом (на пацифістську аудиторію + Захід);

2) Україні не можна вірити, вона не буде дотримуватися угод, переговори не принесуть результату (на аудиторію прихильників продовження війни).

Позицію для Заходу озвучив очільник російської делегації на переговорах Мединський. Речниками «яструбів» виступили публічні особи, безпосередньо пов’язані з російською агресією. Зокрема, очільник бойовиків т.зв. «ДНР» Пушилін заявив, що «Україна недоговороспроможна і несамостійна». А керівник Чечні Кадиров закликав замість переговорів «завершити повністю розпочате, знищити бандерівців, нациків та шайтанів».

Пропаганда російських перемог

Російська пропаганда обробляє громадську думку, стверджуючи, що театр воєнних дій на сході України є ключовим для всієї війни.

Повторюється теза про те, що оточення та знищення сил ООС в Донецькій і Луганській областях справить психологічний вплив на керівництво України, підірве бойовий дух українців та змусить їх до капітуляції.

У даному руслі пропагандисти працюють над формуванням «героїчного» образу військ вторгнення, що діють на сході України. Зокрема, транслюється фейк про нібито присутність Кадирова в Маріуполі. Пропаганда переконує, що кадировці є основною бойовою силою, яка штурмує це місто.

Водночас, для запобігання невдоволенню внутрішньої аудиторії, стверджується, що РФ не поступатиметься окупованими територіями на інших театрах воєнних дій (основний акцент на Херсонській області). Поширюється заява кримського колаборанта Сергія Цекова: «Росія не залишить визволені території України без захисту. З України ніхто не піде, не забезпечивши захист мирного населення».

Перекладання відповідальності за воєнні злочини

Як і раніше, пропагандою активно відпрацьовується тема «знущань і розстрілів російських військовополонених». Транслюється фейк, нібито українська сторона офіційно визнала справжність відповідного відео. Створюється штучний резонанс, зокрема, з посиланням на голову моніторингової місії з прав людини в Україні Матильду Богнер, повідомляється, що «ООН закликає повністю розслідувати ситуацію».

Для посилення ефекту з’явилася заява депутата Державної думи РФ, колишнього командувача повітряно-десантних військ Володимира Шаманова про те, що нібито через три доби російський спецназ захопив двох українських військових, які знущалися над полоненими. (Згадані військові згодом записали своє відео, де спростували браваду Шаманова).

Використання пропагандою сфабрикованих відео українських звірств набирає обертів. Один з сюжетів – спалення заживо людей військовими полку «Азов».

У фокусі пропаганди про «воєнні злочини» знаходяться східні області України, при чому ворожі спікери послідовно називають «ЛНР» і «ДНР» навіть території за межами ОРДЛО. Зокрема, голова Слідчого комітету РФ Бастрикін заявляв, що ЗСУ обстрілюють місто «ЛНР» Рубіжне.

Російські медіа анонсували вихід пропагандистського фільму про «геноцид на Донбасі, який став причиною спецоперації на Донбасі». Імовірно, підготовка цього відеоматеріалу почалася ще до масштабного російського вторгнення.

Знову нацизм

Незважаючи на нібито відмову російської делегації на переговорах у Стамбулі від вимог про «денацифікацію», ворожа пропаганда і далі активно просуває наратив про «нацизм в Україні».

Стверджується, що у складі ЗСУ діють військові підрозділи з символікою Третього рейху. Повідомлялося, що під час обшуку в помешканні громадського активіста Віктора Плотникова під Бердянськом виявлені «есесівські кітелі, фотографії карателів, людей у військових шоломах».

Також доказами «нацизму» російська пропаганда представляє некомпліментарну для держави-агресора літературу, вилучену з бібліотек навчальних закладів на нещодавно окупованих територіях.

В ефірі російського телебачення російські пропагандисти Маргарита Симоньян та Марат Баширов обговорювали тему: «наскільки глибоко український народ охоплений безумством нацизму».

Джерело: spravdi.gov.ua