Росія продовжує спроби знищити український народ

Минає 100 років із початку першого голоду, організованого радянською владою на українських землях. За його допомогою хотіли упокорити селян і зламати визвольний рух. Ініціатором був лідер більшовиків Володимир Ленін. Говорив, що потрібно повторити такі каральні заходи на початку 1930-х. Їх втілив наступник "вождя" Йосип Сталін, розповів історик Володимир В'ятрович виданню gazeta.ua

Голод став одним з елементів комуністичного тоталітарного режиму

У 1921-1923 роках до нього призвели розруха й посуха. Але влада не докладала зусиль для їхнього подолання. Навпаки, брак їжі почали використовувати як важіль впливу на народ. Можна впевнено говорити про Леніна як про архітектора такої політики.

Брак їжі почали використовувати як важіль впливу

Перший штучний голод тестування цієї зброї проти незгодних. Події 1932-1933 років продумане втілення злочину, відповідь на масові повстання українців проти політики Сталіна. Голодомор поставив нашу націю на межу існування. На ньому не зупинилися, а використали в 1946-1947 роках, щоправда в менших масштабах через спротив ОУН і УПА.

Три голоди елементи однієї й тієї ж політики, спрямованої на знищення українців. Те, що вистояли, заслуга наших предків. Вони змогли вижити, творити, ростити дітей і зберігати культуру.

Зараз українці єдині у ставленні до подій 1932-1933 років?

Викриття правди про Голодомор стало елементом боротьби проти комуністичного режиму. Поява інформації про геноцид тісно пов'язана з національним відродженням.

82 відсотки українців визнають Голодомор геноцидом. Це найвищий ступінь суспільного консенсусу довкола певного епізоду історії

В Україні цю тему забороняли до 1991 року. Відтоді стрімко зросла кількість людей, які розуміють трагедію і визнають її геноцидом. Зараз це 82 відсотки українців. Це найвищий ступінь суспільного консенсусу довкола певного епізоду історії. Завдяки темі Голодомору отримали міцну платформу формування нашої національної ідентичності.

Під час Голодомору загинули мільйони людей. Як радянській владі вдалося приховувати таку кількість жертв?

Масштаби Голодомору приховували одразу багато смертей не фіксували або змінювали їхні причини. Якщо десь реальні втрати вказували, то потім такі документи знищували. Так вчинили з фондами Наркомату здоров'я.

Згадки про минуле були підставою для репресій

У пресі чи книжках інформація про трагедію не могла з'явитися. Згадки про минуле ставали підставою для репресій. Тому в родинах, які пережили Голодомор, боялися говорити про нього. Люди воліли мовчати й забувати. Розказувати наступним поколінням означало наражати їх на небезпеку.

Частина людей свідомо йшла на втрату національної ідентичності. Відмовлялися від мови й культури, перетворювалися на "советских людей". Нація знищувалася ментально.

Чи достатньо покарані організатори й виконавці Голодомору?

Ще потрібно виконати багато роботи, формувати суспільний імунітет, який унеможливить повторення таких злочинів. Слід розповідати світові про людей, пов'язаних зі знищенням українців. Їхні злочини недостатньо засуджені на міжнародному рівні. Донедавна навіть на мапі України залишалися імена організаторів Голодомору в назвах населених пунктів і вулиць.

У Грузії зараз є небезпечні тенденції повернення культу особи Сталіна. Очевидно, за підтримки російської пропаганди. Його представляють "найвеличнішим грузином" в історії країни. Встановлюють пам'ятники. Тому про покарання організаторів Голодомору говорити зарано. Це не той випадок, коли "час лікує". Над засудженням потрібно працювати.

Яку роль у цьому процесі відіграє Україна? Кого із союзників можна виділити?

Багато очевидців Голодомору після Другої світової війни опинилося за межами Радянського Союзу. Вони отримали можливість говорити про пережите. Почали друкувати спогади, створювати виставки, нагадувати світу. До 50-ї річниці злочину розгорнули масштабну інформаційну кампанію, що завершилася політичним рішенням. При Конгресі США створили комісію, яку очолив Джеймс Мейс. Він розпочав фіксувати свідчення. Сформували юридичний висновок про Голодомор як геноцид. Це вберегло жертв трагедії від остаточного забуття.

Завдяки старанням діаспори світ дізнався про Голодомор. Українці за кордоном досі відіграють колосальну роль у поширенні інформації про події 1932-1933 років. Спільно з Українською державою добиваються визнання трагедії геноцидом.

Важливо, що в деяких країнах українці добилися й цю тему викладають у школах. У Канаді є курс "Історія Голодомору". Із польським Інститутом національної пам'яті ми видали збірник документів, що показують обізнаність поляків про голод в Україні у 1932-1933 роках.

Маємо, на кого опиратися у світі, але Росія активно використовує своїх союзників у боротьбі проти інформації про Голодомор. Залучають істориків лівих поглядів, які намагаються відбілити ті події. Говорять про наслідки стихійного лиха чи непорозуміння в діяльності влади. Але в жодному випадку не геноцид.

Інформаційне протистояння довкола Голодомору триває. Бачимо, як гостро Москва реагує на будь-які нові факти про нього. Для Кремля ця тема досі важлива, бо він будує державну ідеологію на виправданні комунізму, возвеличенні й реабілітації всього радянського.