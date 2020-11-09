Розлючений прокурор і перша жінка – віце-президент: що відомо про Камалі Харріс

Статті про Харріс сьогодні – в кожному американському ЗМІ

Мовою оригіналу

Камала Харрис была только второй в истории темнокожей женщиной, прошедшей в Сенат. Теперь она – первая женщина, первая афроамериканка и первый политик азиатского происхождения, занявший должность вице-президента. Если с Джо Байденом что-то произойдет, именно она возьмет на себя обязанности президента. Рассказываем, что известно о Харрис и ее политических взглядах.

Статьи о Харрис сегодня – в каждом американском СМИ, и во всех на первый план выходит ее происхождение и пол. Назначение Харрис имеет символическое значение, и теперь политтехнологи и активисты ждут, станет ли это началом кардинальных перемен в гендерной и расовой политике США, пишет Bloomberg.

В одном из предвыборных интервью Харрис сказала: «Я обещаю вам – и это то, что Джо хочет от меня, это было частью нашей сделки – я всегда буду делиться с ним своим жизненным опытом, касающимся любой проблемы, с которой мы (цветные женщины. – The Bell) сталкиваемся».

В своей победной речи в субботу Харрис также заявила, что Байден сделал важный в историческом смысле шаг, предложив ей такой высокий пост: «У него хватило смелости преодолеть один из самых серьезных барьеров, существующих в нашей стране, и выбрать женщину в качестве своего вице-президента». Харрис была дружна с сыном Байдена Бо, который умер несколько лет назад от рака мозга. «У нее была лучшая рекомендация, которую только можно получить: мой сын Бо, и это не шутка», – говорил сам Байден в интервью Good Morning America.

Харрис и сама участвовала в президентской гонке, но сняла свою кандидатуру, объяснив это тем, что, в отличие от Майкла Блумберга, не в состоянии финансировать кампанию самостоятельно. Наблюдатели же упрекали ее в отсутствии ясных политических взглядов.

Происхождение

Камала Харрис – дочь иммигрантов из Индии и Ямайки. В детстве посещала богослужения и в баптистской церкви, и в индуистских храмах. Мать Харрис – Шьямала – родилась в семье довольно высокопоставленного индийского чиновника и уехала продолжать высшее образование в США, подав заявку в аспирантуру Калифорнийского университета в Беркли. Там же она познакомилась с будущим отцом Камалы и ее младшей сестры Майи. Это был рожденный на Ямайке Дональд Харрис, как и Шьямала, приехавший учиться в аспирантуре в США в 1960-х. Родители рано развелись, но дочери поддерживают с отцом хорошие отношения. Родители Камалы работали в университетах, ее отец – профессор Стэнфорда, мать умерла несколько лет назад от рака.

Происхождение Харрис может помочь воодушевить не только темнокожее население, но и американских избирателей азиатского происхождения – самую быстрорастущую этническую группу в США, которую пытались очаровать и демократы, и республиканцы, отмечает Bloomberg. 56-летняя Харрис активно этим пользуется. Во время кампании Джо Байдена она снялась в рекламном ролике, в котором говорила на китайском, корейском, вьетнамском, тамильском, хинди и филиппинском языках. Одним из первых не только Байдена, но и Харрис поздравил премьер-министр Индии Нарендра Моди, который заявил, что ее победа – «предмет гордости» для всех американцев индийского происхождения.

Байден объявил, что его напарником в президентской гонке станет именно Харрис, в августе, в разгар протестов движения Black Lives Matter. Байден и сам изначально хотел предложить пост вице-президента женщине, но к этому моменту его окружение начало настаивать на том, что кандидатка должна быть темнокожей.

«Камала – коп»

Не на руку Харрис во время кампании была разве что ее карьера. До того как стать сенатором от Калифорнии в 2016 году, Харрис, окончившая Говардский университет, где исторически учатся в основном афроамериканцы, с дипломом в области политологии и экономики, а затем юридический колледж Гастингса Калифорнийского университета, начала карьеру в окружной прокуратуре округа Аламеда. Там она специализировалась на преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

В 2003 году она баллотировалась на должность окружного прокурора Сан-Франциско и победила, а в 2011 году она стала первой женщиной и афроамериканкой, назначенной прокурором всего штата. За все это Харрис во время предвыборной гонки заслужила от противников влияния и насилия со стороны силовиков обидное прозвище «Камала – коп».

Сама Харрис называла себя «прогрессивным прокурором» (она, к примеру, лоббировала однополые браки), но ее критиковали и за не вполне прогрессивную политику – в частности, в 2014 году она обжаловала решение о неконституционности высшей меры наказания, напоминает ABC News. В качестве генерального прокурора Калифорнии она поддерживала программы реабилитации, направленные на то, чтобы не допустить попадания в тюрьму за мелкие правонарушения. Одной из первых громких инициатив Харрис во время ее работы на этом посту стал запрет на тюремное заключение несовершеннолетних, занятых в проституции. Она также выступила в поддержку закона, который признавал школьные прогулы правонарушением и предполагал наказания для родителей, которые не смогли проследить за тем, чтобы их дети посещали школу. Число прогулов резко снизилось, но прокурора вновь раскритиковали за жесткие меры.

Во время праймериз Демократической партии Харрис прямо заявила, что поддерживает легализацию марихуаны, в шутку напомнив, что ее отец родился на Ямайке. После этого одна из соперниц напомнила ей о тысяче уголовных дел в связи с нарушениями, связанными с марихуаной, в Калифорнии.

Восходящая звезда демократов

Харрис в 2016 году стала всего второй чернокожей женщиной, избранной в Сенат. Там она состояла в нескольких комитетах, в том числе – в юридическом. Восходящей звездой демократов Харрис начали называть после того, как она проявила себя на жестких допросах сторонников Трампа в Сенате.

В 2018 году на слушаниях по поводу одобрения кандидатуры Бретта Кавано на пост судьи Верховного суда (его предложил Трамп) Харрис устроила Кавано допрос с пристрастием. Она неоднократно спрашивала, обсуждал ли он расследование вмешательства России в выборы США с командой Трампа. Харрис повторяла свой вопрос снова и снова, в то время как Кавано постоянно уклонялся от прямого ответа. Она же позднее допрашивала Кавано по поводу обвинений в сексуальных домогательствах. В той же манере Харрис раскатывала в Сенате другого кандидата от Трампа – Джеффа Сешнса, когда он только претендовал на должность генпрокурора. После нескольких минут допроса Сешнс взмолился: «Я не могу так быстро. Я нервничаю!» – вспоминают «Ведомости».

Осенью 2019 года Харрис объявила о своем участии в президентской кампании от Демпартии. Но, согласно данным социологического исследования, опубликованного 30 октября 2019 года, за три месяца до официального старта предварительных выборов в Демократической партии, ее рейтинг составил только 3%. В марте 2020 года Харрис заявила, что выходит из предвыборной гонки и поддержит кандидатуру Джо Байдена.

Раздражитель Трампа

Трамп не скрывал своих чувств к Камале Харрис. Она раздражала его – во многом из-за ее манеры вести допросы кандидатов президента на ответственные посты. «У вас есть что-то вроде сумасшедшей. Я так ее называю, поскольку она проявила столько злобы и ненависти к судье Кавано. Я никогда не видел ничего подобного. Она была самой сердитой в той группе, а ведь они все были озлобленными», – говорил Трамп.

Когда стало известно о том, что Харрис стала кандидатом в вице-президенты США, Трамп заявил, что этому не бывать. По его словам, США никогда не увидят «социалистического» президента, «особенно женщину-социалистку». «У нас этого не будет. Мы не собираемся мириться с этим», – говорил президент в октябре 2020 года.

Перед этим в ходе дебатов Харрис заявила, что американцы имеют право знать все о финансах президента Трампа и, в частности, о том, кому он задолжал.

Трамп также говорил, что женщина с подобными взглядами «разорвет страну на части». Иногда президент и вовсе не стеснялся в выражениях – говоря о Камале Харрис, он называл ее «мерзкой женщиной» и советовал уволить.

«Они – противники»

Харрис в своих предвыборных выступлениях немного говорила о России. Она безусловно осуждала вмешательство в американские выборы, заявляя, что Россию нужно «привлечь к ответственности». «Я думаю, нам всем ясно, что Россия напала на нашу страну во время выборов 2016 года и что они продолжают нападать на нас сегодня. Россия напала не только на одну из наших самых священных демократических ценностей – свободные и справедливые выборы, но и, я считаю, на саму американскую идентичность <…>. Они – противники, они провоцировали нас и пытались настроить друг против друга», – говорила сенатор в 2018 году. В сентябре 2020 года Харрис предупредила, что Москва попытается вмешаться в президентские выборы так же, как в 2016 году, из-за чего демократы даже могут проиграть. Серьезных обвинений во вмешательстве, впрочем, не последовало.

Харрис также является убежденной сторонницей контроля над вооружениями. В 2018 году она даже написала письмо президенту Трампу с просьбой продлить истекающий договор о сокращении ядерных вооружений с Россией (СНВ). Она критиковала администрацию Трампа за выход из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

В интервью 2019 года Харрис сделала несколько резких заявлений в адрес Владимира Путина, напоминает исследователь Данте Матеро из Института современной России в Колумбийском университете. В частности, она заявляла, что в случае получения должности в Белом доме «выступит против Путина и поддержит территориальную целостность Украины», назвав аннексию Крыма Россией «серьезным нарушением международных норм». На внешнеполитической арене Харрис будет жестко выступать против нарушения прав человека. И в этом случае Россию могут ждать неожиданные санкции – например, за нарушение прав гомосексуалов в Чечне.

Джерело: The Bell