У Росії за добу новий антирекорд – майже 22 тисячі інфікованих

Це новий рекорд добового приросту захворювання у країні за весь час пандемії

У Росії за добу 8 листопада зареєстрували 21 798 нових випадків інфікування коронавірусом. Про це свідчать дані російського Оперативного штабу.

Найбільше хворих зареєстрували у Москві (6 897 осіб), Санкт-Петербурзі (1 403) та Московській області (660).

Загалом кількість хворих у країні зросла до майже 1,8 мільйона осіб. За весь час пандемії від ускладнень викликаних коронавірусом померли 30 793 людей. Одужали – понад 1,3 мільйона.

Нагадаємо, що 6 листопада, у США та Німеччині зафіксовані антирекорди нових випадків Covid-19.

Нагадаємо, що у Росії 5 листопада зафіксували рекордну кількість хворих на коронавірус за весь час пандемії – за добу 20 582 нових випадки.

Нагадаємо, що Степанов не виключає можливість закупівлі російської вакцини від Covid-19.

Раніше повідомлялося, що «слуга народу» Качура підтримав ідею закупівлі російської вакцини. Також можливість поставки в Україну російської вакцини від коронавірусу Супутник V допускав нардеп від опозиції.

Згодом Качура заявив, що ЗМІ перекрутили зміст його слів.

Як повідомлялося, ізраїльський інфекціоніст заявив, що російську вакцину від коронавірусу не порадить навіть ворогу.

До слова, Офіс президента розглядає три варіанти отримання вакцини від Covid-19.

За даними ВООЗ вакцина від Covid-19 може бути готовою до кінця 2020 року.

Також стало відомо, коли Україна може отримати вакцину від Covid-19.

Як відомо, 15 серпня Росія випустила першу партію власної вакцини від Covid-19.

Водночас ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

Також Німеччина жорстко розкритикувала реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу.

До слова, у європейському представництві ВООЗ заявляють, що майбутня вакцина від коронавірусної хвороби не завершить пандемію, та сумніваються, що вона буде однаково ефективною для всіх груп населення.