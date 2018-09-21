Швейцарію розбудили російські шпигуни



Розсилка ВІДПРАВИТИ

лабораторія в Шпіці

Тиха-мирна Швейцарія, яка ніколи, не дай Боже, не робила гучних політичних заяв, зненацька звинуватила Кремль у шпигунських атаках

Каталізатором цієї заяви, ймовірно, стало недолуге інтерв’ю отруювачів Сергія Скрипаля, де пролунала чітка згадка про цю альпійську країну.

«Міністерство закордонних справ Швейцарії закликає Росію негайно припинити всі незаконні операції на швейцарській землі або щодо швейцарських об'єктів», – ось така доволі жорстка заява пролунала з Берна на початку цього тижня. Зовнішньополітичне відомство Швейцарії пригрозило навіть запровадити жорсткіші правила для отримання акредитації для російських дипломатів. А ще варто додати, що швейцарське МЗС цього року вже тричі викликало російського посла Сергія Гармоніна, щоби висловити занепокоєння з приводу повідомлень про шпигунські операції.

Заяві зовнішньополітичного відомства альпійської конфедерації передувала викривальна стаття в місцевій газеті Tages-Anzeiger. А варто нагадати, що ще в березні цього року швейцарський Бундесрат опублікував звіт про національну безпеку, в якому говорилося про те, що «щодо однієї країни є підозра, що понад чверть дипломатичного персоналу працює на спецслужби». Яку саме країну мають на увазі, в звіті Бундесрату не конкретизувалося. Однак зіставивши власні розслідування з даними звіту, Tages-Anzeiger доходить висновку, що мова йде саме про Росію.

За даними газети, на даний час в Міністерстві закордонних справ Швейцарії акредитовано 83 співробітників російських дипломатичних представництв, котрі працюють у посольстві РФ в Берні й консульствах у Женеві, Лозанні та Цюріху. «Офіційно завданнями, пов'язаними з розвідкою, займається військовий аташе полковник Олександр Провоторов і два його заступники, проте неофіційно розвідувальною діяльністю зайнято набагато більше російських дипломатичних працівників. Для особливо делікатних операцій до Швейцарії прибуває підкріплення», – пише Tages-Anzeiger.

До речі, про «підкріплення». Ним, на думку видання, могли бути, зокрема, «славнозвісні» віднедавна Руслан Боширов і Олександр Петров. Ті самі російські гереушники, котрих Лондон звинувачує в отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів «Новичком». Який саме стосунок вони мали до Швейцарії? А пригадаймо їхнє недолуге інтерв'ю телеканалу RT.

– Британці стверджують, що за останні кілька років ви десятки разів були в Європі, передовсім у Швейцарії. Що ви там як люди, котрі займаються фітнес-тренінгами й нарощуванням м’язів, робили? – запитує Петрова й Боширова головна редакторка RT Маргарита Сімонян.

– До Швейцарії ми їздили кілька разів, – відповідає Петров.

– А що ви там робили? Як ваш бізнес пов'язаний зі Швейцарією?

– Ми не завжди щодо бізнесу туди літаємо. От саме до Швейцарії ми літали на відпочинок. Щодо бізнесу ми теж там були, але… дай Боже пам’яті, коли це було… – тре лоба Петров.

– Прилетіти в Женеву – це нормально – встряє в розмову Боширов – Це найближчий шлях доїхати до «монбланка» (саме так він називає найвідомішу вершину Європи – Монблан). Відвідати Францію.

– То ви в бізнесових справах літали до Швейцарії чи відпочивати?

– І так, і так. Головним чином поїздки були щодо бізнесу.

– А як ваш бізнес з Європою стикується?

– Ну, саме щодо спортивного харчування.

– Тобто ви там купуєте харчування й привозите його сюди?

– Не те, що ми купуємо, закладаємо в торби й привозимо. Ми вивчаємо ринок, дивимося на новинки. Вибираємо найнеобхідніше, приїжджаємо сюди й вирішуємо питання, як доставити новинки цього ринку сюди.

Ось такі безглузді відповіді «бізнесменів», котрі поняття не мають, що таке інтернет і як ним користуватися. Адже вивчити новинки ринку можна було б одним кліком комп’ютерної мишки – зрештою, як і замовити пробний зразок. Загалом в інтерв’ю було стільки бздур і нестиковок, що важко знайти наївну людину, котра б повірила розповіді Петрова й Боширова.

Тож і не дивно, що Швейцарія схвилювалася: що реально ці два типи з відповідними фізіономіями робили на її території? Адже з оприлюднених британськими спецслужбами даних стало відомо, що російські громадяни Петров і Бошіров незадовго до свого відомого приїзду до Великої Британії перебували в Швейцарії. Що більше, стало відомо, що вони бували в Швейцарії неодноразово і надовго затримувалися там – інколи на цілий місяць. Ці всі твердження підкріплюються даними про їхні авіаперельоти.

Зрештою, окрім цієї «солодкої парочки», стала відома ще одна двійка парубійків з Росії, котрих нещодавно депортували з Гааги. У Нідерландах московських аґентів взяли ще навесні, коли ті почали виявляти надмірний інтерес до Всесвітньої антидопінґової аґенції WADA. У ході слідства з’ясувалося, що перед тим російські шпигуни побували в Швейцарії, де об’єктом їхнього зацікавлення була лабораторія (а фактично цілий науково-дослідний інститут) радіологічного та хіміко-бактеріологічного аналізу в місті Шпіці.

Чим є цікавою лабораторія у невеликому курортному містечку в регіоні Бернського нагір'я на березі мальовничого озера? Тим, що саме в ній вивчалася отруйна речовина «Новичок», використана для замаху на екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля. Нагадаємо, що лабораторія в Шпіці оприлюднила такий свій висновок щодо отруйної речовини зі Солсбері: «У нас немає сумніву в тому, що британська лабораторія в місті Портон Дауні коректно ідентифікувала отруйну речовину, і такою речовиною є саме газ «Новичок». Ну, а щодо лабораторії WADA в Гаазі, то варто зазначити, що вона є не менш важливою для Росії, яка вперто домагається зняття зі себе антидопінґових санкцій.

У будь-якому разі, після останніх подій Швейцарія, котра цуралася гучних заяв, демаршів і скандалів, нині має намір діяти рішуче. Берн аж ніяк не задовольнила відповідь Москви на статтю в Tages-Anzeiger. А відповідь була, як завжди, доволі хамською: «З жалем констатуємо, що з-під пера невтомних швейцарських журналістів з Tages-Anzeiger продовжують виходити безпідставні і бездоказові випади на адресу Росії».

Ще одне швейцарське видання SonntagsZeitung теж підняло тему російських шпигунів. На шпальтах газети читаємо: «Росія займалася шпигунством в Швейцарії з самого моменту свого виникнення 27 років тому, але ніколи ще російське шпигунство в Швейцарії не набувало таких настирливих і неприкритих форм. У зв'язку з цим швейцарська національна розвідка NDB навіть створила в своїй роботі окреме досьє «Росія», надавши йому особливого пріоритету».

Зважаючи на таке нахабство з боку Кремля, відразу три парламентські комісії швейцарського федерального парламенту зажадали надати їм всю повноту інформації щодо російської розвідувальної активності в Швейцарії. «Мене не дивує той факт, що Росія здійснює шпигунство в Швейцарії, а ось та обставина, що кожен четвертий дипломат є агентом спецслужб, дивує мене в значній мірі», – заявив депутат Національної ради від Швейцарської народної партії Вернер Зальцманн (Werner Salzmann), котрий є головою парламентського комітету з питань безпеки. Голова парламентського зовнішньополітичного комітету, представниця Християнсько- демократичної партії Елізабет Шнайдер-Шнайтер (Elisabeth Schneider-Schneiter) вважає, що «запросити посла в МЗС – це зовсім недостатньо». Вона закликала вжити жорсткіших заходів, причому залучити до них міжнародну спільноту. Голова парламентської Контрольно-ревізійної комісії соціал-демократ Клод Яніак (Claude Janiak) висловився за те, щоби Швейцарія значно посилила свою кібер-безпеку і більше інвестувати в IT-фахівців.

Нагадаємо, що в той час, коли після замаху на Скрипалів три десятки країн західного світу вигнали зі своєї території російських дипломатів, яких підозрювали в шпигунській діяльності, Швейцарія вирішила проіґнорувати цю кампанію, аби не псувати зв’язків із Росією, чиї олігархи полюбляють привозити мільярди в місцеві банки. Тепер же навіть швейцарці змінюють своє ставлення до Москви, нарешті побачивши в ній реальну загрозу.

Джерело: Zbruc