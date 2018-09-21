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    ДТП з українцями у Росії: консули надають допомогу постраждалим

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    ДТП сталася 20 вересня в Лискінському районі Воронезької області - ДТП з українцями у Росії: консули надають допомогу постраждалим
    ДТП сталася 20 вересня в Лискінському районі Воронезької області

    Шість громадян України, постраждали при зіткненні мікроавтобуса і автобуса ПАЗ під Воронежем

    Українцям, які постраждали в ДТП у Воронезькій області напередодні, надається необхідна допомога.

    Про це повідомила у Тwitter радник Міністерства закордонних справ Мар'яна Беца. 

    «Щодо ДТП у Воронезькій області (РФ): за інформацією Посольства, постраждало 6 громадян України, консули надають необхідну допомогу», - поінформувала Беца.

    Як повідомлялося, ДТП сталася 20 вересня в Лискінському районі Воронезької області. За даними поліції, водій мікроавтобуса не впорався з керуванням і врізався в ПАЗ, в результаті чого постраждали 6 громадян України. Їх доставлено у лікарню, один із травмованих знаходиться у важкому стані.

    Нагадаємо, 17 серпня у Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі українського автобуса, в якому їхало 54 українці. Загинули троє людей, травмувалися 17.

    Водія туристичного автобуса затримали за підозрою в перевищенні швидкості.

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