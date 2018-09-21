«Укрпошта» не прийматиме листи з Криму, надіслані через Росію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Окупанти знайшли спосіб, відправляючи пошту на Москву, робити маркування, як міжнародний зв'язок, і потім робити розсилку по всіх країнах, в тому числі на материкову Україну

Українське державне підприємство «Укрпошта» зобов'яжуть не брати поштові відправлення з анексованого Криму, відправлені через країну-агресора Росію. Про це 20 вересня в ефірі Радіо Крим.Реалії розповів заступник постійного представника президента України в АРК Ізет Гданов.

«Окупанти знайшли спосіб, відправляючи пошту на Москву, робити маркування, як міжнародний зв'язок, і потім робити розсилку по всіх країнах, в тому числі на материкову Україну. Ми бюрократичним шляхом почали цю ситуацію піднімати, і на нараді 18 вересня ухвалили рішення про необхідність ухвалення окремих нормативно-правових актів, які дадуть можливість «Укрпошті» відокремлювати всі відправлення з Росії, де є маркування «Пошта Криму», – сказав він.

Гданов висловив сподівання на те, що необхідні нормативні зміни будуть внесені найближчим часом.

Підприємство «Пошта Криму» було створено 21 квітня 2014 року після російської анексії півострова. «Укрпошта» перестала доставляти кореспонденцію до Криму з квітня 2014 року.

У липні 2014 року підприємство «Укрпошта» звернулося до Всесвітнього поштового союзу з проханням поінформувати його членів про неможливість доставки поштових відправлень на територію анексованого Криму.