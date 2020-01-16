Спорт і корисне харчування в середньому віці дарують до 10 років, позбавлених вікових недуг



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Що конкретно дає здоровий спосіб життя?

У того, хто в середньому віці принаймні частково дотримується правил здорового способу життя, типові вікові хвороби проявляються значно пізніше, доводить масштабне дослідження. Так, на діабет, серцево-судині недуги й рак чоловіки після 50-ти хворіють в середньому на 7, 6 років пізніше, а жінки – на 10 років пізніше, ніж ті, хто легковажить правилами здорового життя. А достатньо лише не курити, регулярно займатися спортом, здорово харчуватися та уникати надлишкової ваги.

Спорт і корисне харчування – значною мірою визначають, як довго ми живемо та, передусім, наскільки здоровими залишаємося з віком – це відомо давно. Так рух запобігає не лише виникненню надлишкової ваги та серцево-судинним захворюванням, а й захищає мозок. Кілька досліджень також продемонстрували: передусім першочергово в середньому віці це визначає майбутнє. Адже, перейшовши на здоровий спосіб життя з 40 до 60 років, можна суттєво продовжити своє хороше самопочуття.

Але що конкретно дає здоровий спосіб життя? «Попередні дослідження засвідчили: він продовжує тривалість життя, але тільки кілька з них проаналізували, який ефект здоровий спосіб життя має на кількість років, коли ми живемо без хронічних недуг», – пояснила провідна авторка Янпінь Лі (Yanping Li) з Гарвардського університету. Інакше кажучи: скільки років, позбавлених недуг, ми здобудемо, ведучи здоровий спосіб життя в середньому віці.

Для свого дослідження науковці проаналізували дані про здоров’я понад 70 000 жінок та 40 000 чоловіків, що брали участь в довготривалих дослідженнях в США. Мірилом науковці обрали п’ять чинників для учасників у середньому віці: куріння, індекс маси тіла (body mass index), харчування, споживання алкоголю та щоденний рух.

Здоровими вважали індекс маси тіла до 25, некурців, тих, що вживали мало алкоголю та 30 хвилин щоденно займалися спортом. Понад 20 років Лі та її команда стежили за здоров’ям піддослідних і визначали, який ефект має здоровий спосіб життя на вікові схильності захворіти на «хвороби нашого часу»: діабет, серцево-судинні недуги та рак.

Результат: той, хто в 50 років перетворюється на сидня, може багато втратити. Адже 50-річні жінки, що жили здорово, в середньому здобувають 34 роки без хронічних недуг – на 10 років більше, ніж ті жінки, що не вели здорового способу життя. Чоловіки отримували 31 рік, позбавлений хвороб, – на 7,6 року більше, ніж ті, хто жив нездорово.

«Ми помітили, що здоровий спосіб життя пов'язаний із суттєво нижчим ризиком захворіти на рак, серцево-судинні недуги та діабет, а також продовжує тривалість життя, – повідомили Лі та її команда. – Так наше дослідження надає сильні докази, що здоровий спосіб життя може продовжити час, який людина проживає без хронічних вікових недуг».

На думку науковців, це не лише заохочує людей змінити їхній спосіб життя в середньому віці. Адже з часом результат виправдовує себе – і запобігає багатьом класичним «хворобам нашого часу». Дослідження також демонструє, наскільки важливі для здоров’я громадськості превентивні заходи, зокрема підтримані державою програми для пояснення та охорони здоров’я, заборона куріння або нормативи щодо продуктів харчування, кажуть Лі та її колеги.

Nadja Podbregar

Was bringt die gesunde Lebensweise konkret?

Harvard University, 10/01/2020

Зреферувала С. К.

Джерело: Zbruc