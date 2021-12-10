Карантин в Україні: ситуація погіршилась на півдні

«Помаранчева» зона розширилася, і зараз до неї входять Донеччина й Одещина

Одещина увійшла до «помаранчевої» зони

10 грудня Одеська область перейшла з «жовтої» зони карантину до «помаранчевої». Про це повідомляють у МОЗ.

Відтепер до «жовтої» зони карантину належать 13 регіонів: Київ і Дніпропетровська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Чернівецька області.

«Помаранчева» зона розширилася, і зараз до неї входять Донеччина й Одещина.

Графіка МОЗ

«Червоними» залишаються 10 областей: Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська.

До слова, МОЗ назвав кількість щеплених від Covid-19 українців. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби Covid-19 в Україні з кінця лютого отримали вже 12,2 мільйона людей, або 39,4% дорослого населення.

Додамо, що з 9 грудня розширився перелік професій для обов'язкової Covid-вакцинації: хто до нього потрапив.