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    Карантин в Україні: ситуація погіршилась на півдні

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    &laquo;Помаранчева&raquo; зона розширилася, і зараз до неї входять Донеччина й Одещина - Карантин в Україні: ситуація погіршилась на півдні
    «Помаранчева» зона розширилася, і зараз до неї входять Донеччина й Одещина
    фото: Думская

    Одещина увійшла до «помаранчевої» зони

    10 грудня Одеська область перейшла з «жовтої» зони карантину до «помаранчевої». Про це повідомляють у МОЗ.

    Відтепер до «жовтої» зони карантину належать 13 регіонів: Київ і Дніпропетровська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Чернівецька області.

    «Помаранчева» зона розширилася, і зараз до неї входять Донеччина й Одещина.

    Графіка МОЗ

    Графіка МОЗ

    «Червоними» залишаються 10 областей: Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська.

    До слова, МОЗ назвав кількість щеплених від Covid-19 українців. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби Covid-19 в Україні з кінця лютого отримали вже 12,2 мільйона людей, або 39,4% дорослого населення.

    Додамо, що з 9 грудня розширився перелік професій для обов'язкової Covid-вакцинації: хто до нього потрапив.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Донеччина Одещина хвороби карантин коронавірус
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    Карантин в Україні: ситуація погіршилась на півдні