У час пандемії важливе ще й психічне здоров'я. Дві години надворі мінімум – Wall Street Journal

Пандемія зробила давно відому інформацію ще більш критичною

Правило «10 тисяч кроків щодня» для здоров'я треба доповнити правилом «дві години надворі щодня», і бажано на природі. Розкіш, чи не так?

Пандемія COVID-19 ударила не тільки по фізичному, а й по психічному (mental) здоров'ю суспільства. Дослідники та лікарі повертаються до оцінки терапевтичних ефектів природи.

Про це йдеться у статті Wall Street Journal, скорочений переказ якої ми наводимо нижче.

Люди проводять дедалі більше часу у приміщеннях, тоді як «гори» наукових досліджень показують, що проведення часу на природі є критично важливим для здоров'я та збільшує тривалість життя.

Пандемія зробила давно відому інформацію ще більш критичною.

Фізична й емоційна шкода пандемії, особливо в урбанізованих місцях, змусила лікарів, дослідників та інших знову замислитися над терапевничним ефектом природи.

Так, час у лісі сильно корелює з кращим тиском, стабілізує рівень гормонів, зменшує неспокій, депресію та втоми. Японці, відомі своїм тривалим життям, мають для цього спеціальний термін, що перекладається як «купання в лісі».

Якщо немає лісу – великий парк є сяким-таким замінником.

Як показало наукове дослідження Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents, дві години в лісі фізіологічно збільшують кількість імунних клітин в організмі.

Також люди, що проводять більше часу на природі, мають менший шанс раку, згідно з дослідженням Японської медичної школи (університет у Токіо).

Час у лісі зменшує запалення, пов'язані з хронічними захворюваннями.

Ще більш багатогранними є свідчення про покращення загального самопочуття, зокрема емоційного (mental well-being). Nature’s Scientific Reports провели у 2019 дослідження за участі 20000 осіб.

Найкращим часом на природі для емоційного самопочуття, показало дослідження, виявилося 200–300 хвилин на тиждень.

Докладніше в Wall Street Journal

Джерело: texty.org.ua