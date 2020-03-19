Путін пояснив, чому Лукашенко не визнає незаконну анексію Криму



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Путін визнав, що «Білорусь має право проводити ту зовнішню політику, яку вважає доцільною і корисною для себе»

Глава Кремля закликав російських журналістів «не ставити президента Білорусі в складне становище»

Президент Білорусі Олександр Лукашенко офіційно не визнає Крим «російським», оскільки хоче вибудовувати добросусідські відносини з Україною.

Про це заявив президент Росії Володимир Путін, повідомляє в своєму Telegram-каналі журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов.

«Не ставте президента Білорусі в складне становище...Білорусь має право, це суверенна незалежна держава, незважаючи на те що ми будуємо Союзну державу», - заявив глава Кремля у відповідь на питання про те, чому Лукашенко відмовляється визнавати анексію Криму, а «Белавіа» не здійснює рейси до Сімферополя.

«Білорусь має право проводити ту зовнішню політику, яку вважає доцільною і корисною для себе», - додав Путін.

У той же час він висловив надію на те, що «коли-небудь будуть вирішені питання» про авіасполучення Білорусі з окупованим Кримом.

Як відомо, Лукашенко неодноразово говорив, що вважає питання приналежності Криму закритим. Офіційний Мінськ ніколи не оголошував про визнання «приєднання» Криму до Росії, а глава МЗС Білорусі Володимир Макей пояснював, що республіка намагається дотримуватися нейтральної позиції з цього питання.

До слова, напередодні у шосту річницю незаконної анексії Криму офіційний Лондон засудив дії Росії та знову закликав звільнити всіх українських політичних в’язнів, вивести свої збройні сили і припинити незаконний контроль над півостровом.