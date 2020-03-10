Як діяти церквам в умовах феєричного поширення коронавірусу?



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Коронавірус vs віра

Коронавірус міцно тримає світ в оціпенінні. Страх заразитися стає чимраз дужчим і масовішим, провокує паніку, агресивність та ксенофобію.

Така ситуація, зокрема, є й викликом для релігійних громад. Адже, з одного боку, релігії не можуть обмежуватися жодними кордонами – з іншого ж мулли, брахмани, пастори, священики й ксьондзи хочуть передовсім захистити своїх парафіян. Тож деякі їхні промови й рішення залишають багато запитань.

Наприклад, євангельська парафія в Порто Алегре в Бразилії пропонує вірним помазання свяченою оливою, щоби захистити їх від коронавірусної інфекції. Ця новина змусила захвилюватися місцеву поліцію. Правоохоронці розпочали розслідування, щоби перевірити, чи такі дії не були пов’язані зі сатанізмом. На щастя, під час перевірки порушення закону не виявлено.

У Малаві місцеві ЗМІ, зокрема інформаційний портал Malawi24, розповідають про самопроголошеного пророка Шеперда Буширі. Згідно з поширеною інформацією, він у свій спосіб бореться проти коронавірусу. Його метод полягає у викликанні «демона», аби той виявив себе, а потім був знищений ім'ям Ісуса Христа. Новітній пророк стверджує, що такий спосіб боротьби з недугою рекомендував йому сам Бог.

Єпископи Сполучених Штатів Америки вирішили піти іншим, значно консервативнішим шляхом. Вони зосереджуються на співпраці з парафіями та радять вірянам вдаватися до різноманітних захисних заходів, які змінюють досі чинні ритуали, що застосовуються під час меси. Замість потискувати один одному руки на знак миру, вони рекомендують взаємне дотикання ліктями. А ще краще – можна обмежитися доброзичливими кивками голови один одному.

Змінився і спосіб отримання причастя. Відтепер оплатка не потрапляє з рук священника безпосередньо до ротів учасників меси, а лише до їхніх долонь. Це ж стосується способу, як віряни п'ють вино, що в католицькій Церкві є унікальним обрядом. Там, де це практикують, парафіяни більше не п'ють із загальної чаші, щоби запобігти поширенню COVID-19, а користуються одноразовим посудом.

Наше видання вже писало про застуду Папи Римського Франціска. Тоді існувало побоювання, що Понтифік міг заразитися коронавірусом – на щастя, тест виявився негативним. Хоча в самій Італії кількість хворих на коронавірус постійно зростає. І от вже в самому Ватикані зафіксовано перший випадок зараження. Прессекретар Маттео Бруні заявив, що про це стало відомо в четвер і що амбулаторні служби у ватиканських клініках були призупинені для проведення дезінфекції. Пацієнт поміщений у карантин.

Однак Папа Франціск минулого тижня обмінявся рукостисканнями з вірянами та пройшов між їхніми рядами. Деякі ЗМІ критикували таку поведінку Понтифіка як «невідповідну під час епідемії».

Румунська православна Церква оцінює загрозу коронавірусу дещо відмінно від інших релігійних громад. Вона не бачить у вірусі великої загрози. Її патріарх Данило I виголосив перед вірянами заяву про відхилення закликів до різних захисних заходів, оскільки найкращим з них є сильна віра.

Єврейські релігійні громади також закликали вірних тимчасово утримуватися від поцілунків святих книг та мезуз на дверях. Якщо послідовники юдаїзму почуваються погано, вони мають право залишатися вдома навіть тоді, коли йдеться про Кадіш.

З цією ж метою Саудівська Аравія тимчасово призупинила умру, що є малим паломництвом до Мекки та Медини. Це стосується як мешканців країни, так і громадян інших держав. Влада Саудівської Аравії закрила кордони для іноземних паломників.

Валід Джамблатт, лідер релігійної спільноти ліванських друзів, виступає за радикальні заходи щодо припинення епідемії. На його думку, слід перекрити «всі шляхи, якими ця смертоносна зараза потрапляє до Лівану – сушею, морем та повітрям». Він також закликав створювати спеціальні центри для догляду за інфікованими, в яких ті перебуватимуть на карантині.

Було б доречно, якби своє слово сказали й великі Церкви в Україні. Адже вже не за горами Великодні свята. Що робити вірянам, наприклад, з Плащаницею? Перед кожним цілуванням обробляти її потужним антисептиком – чи, може, обмежитися повітряними поцілунками?

Максим Муляр

Джерело: Zbruc