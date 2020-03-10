Поруч із Закарпаттям: перший випадок коронавірусу виявили на сході Словаччини



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Мешканець міста Кошице був госпіталізований ще 7 березня, і лише зараз результати підтвердили наявність Covid-19

У словацькому місті Кошице (100 км від Ужгорода) - госпіталізована людина з позитивним тестом на коронавірус Covid 19, пише Мукачево.net. Пацієнт - молодий чоловік, мешканець міста.

У понеділок цю інформацію було підтверджено прем'єр-міністром Словацької Республіки Петером Пеллегріні. Це шостий підтверджений випадок у Словаччині, перший у Східній Словаччині.

Фото: Мукачево.net

«Я підтверджую, що у нас перебуває пацієнт з підтвердженим діагнозом, це коронавірус», - підтвердили і в Університетській лікарні Луї Пастера (UNLP).

Чоловік був госпіталізований ще 7 березня, і лише зараз результати підтвердили наявність Covid-19. Він сказав, що повернувся з відпочинку у Франції кілька днів тому. Стан його наразі стабільний. У лікарні наразі заборонено відвідувати госпіталізованих пацієнтів.

Стало також відомо, що чоловік є працівником заводу U.S. Steel у Кошице. Натомість там зазначили, що після відпустки у Франції їхній працівник ще не повертався до роботи.

Починаючи з понеділка, 9 березня, місто Кошице заборонило проведення заходів, де спостерігається велика концентрація людей.

До слова, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус.

8 березня у Польщі повідомили про два нових випадки інфікування коронавірусом у країні.

Також в Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 особи.

Нагадаємо, президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.

Зазначимо, що в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

Нагадаємо, ввечері 7 березня стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.